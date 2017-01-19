 Введение электронного билета: в Днепре карточка заработает осенью и будет стоить 70-100 грн

"Прежде всего карточки введут в метрополитене, ведь там замкнутый цикл, а также на маршруте первого трамвая. Нам важно пройти тестовый этап. Закон, закупка программного обеспечения и оборудования - так называемых валидаторов. Это сложный комплекс технических мероприятий", - пояснил мэр Днепра Борис Филатов.
На введение е-билета в Днепре, по словам мэра, понадобится 8 млн долларов. Это около 210 млн грн. Средства выделят из городского бюджета. И в мэрии не исключают, что со временем к процессу финансирования могут подключиться и международные инвесторы.
По предварительным прогнозам, первые карты могут заработать в городе уже осенью. Прежде всего их вручат семьям погибших бойцов. Бесплатно получить карточки также смогут и около 400 тыс. горожан льготных категорий. Точная стоимость билета будет определена после проведения необходимых тендеров. По предварительным подсчетам, он будет стоить около 70-100 грн.
По словам и. о. заместителя городского головы Яники Мерило, в Днепре электронный билет будет выполнять также функции карточки жителя. С его помощью можно будет пользоваться электронной медицинской картой, очередью в ЦНАП и больницы. У билета будет QR- и штрих-код, по которым можно будет осуществлять оплату - по принципу "Укрзалызницы".
Дизайн электронного билета днепряне выбирали самостоятельно. По итогам голосования, карта будет оснащена Петриковской росписью. За такую стилизацию проголосовали 2 тыс. днепрян.
Как сообщалось, 17 января 2017 года Верховная Рада Украины приняла закон №4121 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно внедрения автоматизированной системы учета оплаты проезда в городском пассажирском транспорте", который предусматривает внедрении электронного билета в городском транспорте.
Ожидается, что внедрение автоматизированной системы учета оплаты проезда обеспечит много экономических преимуществ. Электронный учет пассажиропотока на маршрутах общественного транспорта позволит оценить реальный оборот денежных средств и, соответственно, оценить обоснованность тарифов на перевозки и возможность обновления автопарка перевозчика. Кроме того, система обеспечит возможность удобной, быстрой оплаты и контроля проезда, а также сократит время задержки общественного транспорта на остановках. Это также позволит внедрять разнообразные гибкие тарифные системы.
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А на Мальдівах відпочивають, в тому числі, ті, кому водії маршруток передають необліковані кошти за проїзд у транспорті. Це так важко зрозуміти?
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Если будет установлен валидатор в маршрутке то водители не будут иметь право брать деньги с пассажиров. При его (валидатора) поломке такая маршрутка не будет иметь право выезжать на маршрут до его ремонта.
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http://www.radiosvoboda.org/a/28243229.html
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Розы Люксембург - любимых Берлинских проституток -
Ленина (Бланка) со к а г а л о м !
Rosa Luxemburg ve Clara Zetkin'i PKK'lı yaptı
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Хорошо, а как будут оплачивать проезд приезжие? Приехал на один город, в туристическом турне по стране - купи карточку в каждом городе, за 100 гривен пару поездок?
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https://www.youtube.com/watch?v=U6tpfDG_ziE
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Как контролеры это будут проверять? в забитом транспорте.
Вот такую херню на каждую дверь вешать или куда? всё равно придется карточку передавать, помним по компостерам
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Ну ни фига себе вы зарядили!!!
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