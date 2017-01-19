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Все про:Днепр_город (2388) электронные билеты (6) Филатов (201) Мерило (13)

 Введение электронного билета: в Днепре карточка заработает осенью и будет стоить 70-100 грн

В Днепре введут электронный билет в общественном транспорте. В 2017 году карта начнет действовать в метрополитене и трамвае №1. В маршрутках расплатиться билетом можно будет после оборудования их валидаторами (турникетами и программным обеспечением).

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на 34.ua, об этом сообщили в Днепровском горсовете.

"Прежде всего карточки введут в метрополитене, ведь там замкнутый цикл, а также на маршруте первого трамвая. Нам важно пройти тестовый этап. Закон, закупка программного обеспечения и оборудования - так называемых валидаторов. Это сложный комплекс технических мероприятий", - пояснил мэр Днепра Борис Филатов.

На введение е-билета в Днепре, по словам мэра, понадобится 8 млн долларов. Это около 210 млн грн. Средства выделят из городского бюджета. И в мэрии не исключают, что со временем к процессу финансирования могут подключиться и международные инвесторы.

По предварительным прогнозам, первые карты могут заработать в городе уже осенью. Прежде всего их вручат семьям погибших бойцов. Бесплатно получить карточки также смогут и около 400 тыс. горожан льготных категорий. Точная стоимость билета будет определена после проведения необходимых тендеров. По предварительным подсчетам, он будет стоить около 70-100 грн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Внедрение электронного билета может начаться через 2-3 месяца, - Омелян

По словам и. о. заместителя городского головы Яники Мерило, в Днепре электронный билет будет выполнять также функции карточки жителя. С его помощью можно будет пользоваться электронной медицинской картой, очередью в ЦНАП и больницы. У билета будет QR- и штрих-код, по которым можно будет осуществлять оплату - по принципу "Укрзалызницы".

Дизайн электронного билета днепряне выбирали самостоятельно. По итогам голосования, карта будет оснащена Петриковской росписью. За такую стилизацию проголосовали 2 тыс. днепрян.

билет электронный

Издание отмечает, что Днепр - город-миллионник и в нем проживают 400 тысяч льготников, которым выдадут электронный билет бесплатно. С учетом всех трат на введение е-билета (210 миллионов гривен из горбюджета) и стоимости самой карточки (70-100 гривен), он обойдется каждому жителю в сумме около 400-500 гривен. А если учитывать только налогоплательщиков, цифра еще увеличится.

Как сообщалось, 17 января 2017 года Верховная Рада Украины приняла закон №4121 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно внедрения автоматизированной системы учета оплаты проезда в городском пассажирском транспорте", который предусматривает внедрении электронного билета в городском транспорте.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В этом году появятся новые железнодорожные маршруты Украина-Европа, - Омелян

Ожидается, что внедрение автоматизированной системы учета оплаты проезда обеспечит много экономических преимуществ. Электронный учет пассажиропотока на маршрутах общественного транспорта позволит оценить реальный оборот денежных средств и, соответственно, оценить обоснованность тарифов на перевозки и возможность обновления автопарка перевозчика. Кроме того, система обеспечит возможность удобной, быстрой оплаты и контроля проезда, а также сократит время задержки общественного транспорта на остановках. Это также позволит внедрять разнообразные гибкие тарифные системы.



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Молодець Філатов-не боїться бути першим.
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Кто первый начнет тот больше бабла распилит. Когда это у нас чинуши работали на благо людей?!
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Ніколи не працювали-тільки зараз потроху починають.
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да да прям вот в очередь выстроились и начинают АГА!!
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Не знаю откуда вы но у нас в Киеве в 2010 делали тоже проект на станции метро электронная система продажи прессы за бюджетные деньги. Выиграла тендер какая то фирмочка неизвестная бабло распилили а электронная типа система вон на каждой станции стоит и гнеет!! так что то же будет и с вашим билетом!!
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Я-киянин. Колись у нас і метро не було. А приклади негативу шукати-зовсім нічого не робити. Вас влаштовує, що зараз маршрутники платять мізерні податки? Мене-ні!
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т.е. главные воры у вас мрашрутчики?! точно точно это маршрутчки в инстаграме постят свои рожи с мальдивов!! как я сразу не догадался!!
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Це з чого такий висновок? Бо тобі аргументів забракло? Буває...
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ну вы же тут подняли лозунг борьбы с маршрутчиками ворами! значит всех остальных воров уже победили да?!!
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Лозунг? Це де таке було?
А на Мальдівах відпочивають, в тому числі, ті, кому водії маршруток передають необліковані кошти за проїзд у транспорті. Це так важко зрозуміти?
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ваш маразм вообще не понятен. Те кто отдыхают на мальдивах как раз и делают распил по схемам и этот билет очередная схема а маршрутчики если и отстегивают кому бабло то таким же мелким хулиганам как они сами!! прям таки вот ходят маршрутчики и в раду деньги носят АГА жги еще!!
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Ну не зрозумів-то не зрозумів. А я не розумію, яке ти маєш право лаятися на мене!
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потому что такие как вы вместе с властью убиваете мелкий бизнес!! да может тот мелкий бизнес что то и тыряет по мелочи но по сравнению со свиньями у корыта это просто копейки! но главное что этот мелкий бизнес дает работу людям и людям есть за что жить. Ну повесите вы по схеме эти железяки на маршрутчиков!! 1-е железяка войдет в стоимость билета 2-е все равно она работать не будет так как это не выгодно бизнесу будет поломана или будет выключена. Вывод кому это надо?!! ответ на поверхности а тому кто это все будет типа внедрять... за государственный счет!!
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Я тут обговорюю новину і своє ставлення до неї. А ти тут с кимось повоювати і полаятися прийшов. І я тобі цього задоволення більше не дам отримувати. Спілкування більше не буде.
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Картки киянина чи дніпропетровця це порушення Конституції України! Кожен громадянин України чи іншої держави має право на проїзд громадським транспортом та користування іншою інфраструктурою українських міст. Всі ці картки киян та дніпропетрян це страшенний рагулізм! Як можна було додуматись до цих карток? В Україні є гроші - гривні, вони є універсальним платіжним засобом за всі види послуг та товарів і ВСІ виробники мають надавати ці послуги за гроші, не за картки, а за гроші! Якщо людина дає гроші, їй мають надати послугу, тобто не мають права відмовити в послугах перевезення! Не мають права брати за ці картки 100 грн якщо проїзд коштує 5-6грн! Має бути можливість у будь якого пасажира оплатити разовий проїзд безпосередньо грошима!
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Чого? Рагулізм? Та ти вже взагалі "заблукав" у своїх фантазіях...
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И то правильно ... лучше ни хрена не делать и уж точно первым не будешь!
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реально на 100% - некоторые вещи лучше вообще не делать. Если эта вещь выгодна бизнесу он сделает ее сам без вмешательства государства!!
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А ось кількість пільговиків у Дніпрі вражаюча...
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Данные сильно завышены, жителей меньше миллиона, 400 тыс это почти каждый второй - льготник, что не соответствует действительности. Хотя если учесть что понаехало 160 тыс донбасни которая зачастую сидить на льготах..
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Как минимум тем кто планирует получать средства на внедрение. Да и журналюги могли сморозить что угодно.
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Тобто стаття з интервью Філатова замовна? І він в долі?
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данные не завышены по одной простой причине-в Украине очень много разнообразных льготных категорий Для наглядности-просто посмотрите статистику пенс фонда по ДНЕПРУ,потом вспомните, что в Украине ВСЕ ПЕНСИОНЕРЫ-льготчики, вот сразу и наберется основная цифра, добавьте сюда ребят убд, , чернобыльцев-непенсионеров, инвалидов и тд Все льготчики заполняют в управлениях соцзащиты специальные обликовые карты, вот оттуда и статистика Я своему убд такую карту заполняла-она разработана местными , а Министерством соцзахысту и постоянно обновляется Так что спор ни о чем-кому охота поскыглыть про зраду-поскыглять, а кому охота разобраться-разберутся
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будет так : водилы ломают терминал и берут бабло как и брали ))
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Є антивандальна техніка саме для таких випадків.
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угу..тупо разъем питания переполюсовал-и трындец терминалу)) и разбивать не надо))
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То за свій кошт і відремонтує. Ще й штраф заплатить.
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там хрен докажешь. сгорело по питанию и все. еще и негарантия))
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Це проблеми власника транспортного засобу.
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Фантом Два. Цитата; "будет так : водилы ломают терминал и берут бабло как и брали ))"

Если будет установлен валидатор в маршрутке то водители не будут иметь право брать деньги с пассажиров. При его (валидатора) поломке такая маршрутка не будет иметь право выезжать на маршрут до его ремонта.
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будет так пассажиру предложат 5 рублей без валидатора 10 рублей на валидатор пусть выбирает!!
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если человек-быдло, его и ломом не исправить, просто раз заловят и ни один хозяин маршрута хитрожопку на работу не возьмет
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Без быдловатых кондючек будет скучно, еще бы и водил заменить роботами которые не курят в кабине, не жрут семечки и не слушают шансон.
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так электронный билет не обязывает покупать билеты! так что без контролера ну никак не выйдет, ну разве что в автобусах поставят турникеты но даже с турникетами кто мешает тот турникет перешагнуть!!
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перешагивание через турникет делает из тебя кацапа ))
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та хоть 2х кацапов пока это будет выгодно - будут перешагивать
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Десантники уже ходят с вертепом, чтобы купить тепловизор. Главнокомандующему-слава !
http://www.radiosvoboda.org/a/28243229.html
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8 МАРТА - день клары Цеткин и
Розы Люксембург - любимых Берлинских проституток -
Ленина (Бланка) со к а г а л о м !
Rosa Luxemburg ve Clara Zetkin'i PKK'lı yaptı


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это ОЧЕНЬ крутая инициатива. если реализует-ПЕРЕВОЗЧИКИ выйдут с тени и ВСЕ увидят их реальные доходы-а там даже в Одном ДНЕПР счёт на миллионы баксов в год. ВОТ поэтому и воют они против этого. ЕЩЕ бы аналогичнос парковками сделать--ваще гуд было б.
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сам ответь себе на вопрос а перевозчикам эта система нужна? а даже если ее насильно впихнуть кто мешает поламать? короче работать будет токо та система которая поддержана бизнесом все остальное это РАСПИЛ!! а лохи хавают и губы раскатывают!!
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А стоит она не мало . И тех кто не поставит такую систему будут прессовать не по детски .
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откупятся не впервой! говоря по простому чтобы всем дошло ДЕНЕГ БОЛЬШЕ В БЮДЖЕТЕ НЕ БУДЕТ ЭТО ТОЧНО!!
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В маршрутках повинна бути електронна оплата .. А саме прибуткове - це оренда квартир та приміщень - ось де мільярди тіньових грошей ..
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Ну не можна ж бути в житті такими недорозвиненими та тупими .. Майже всі Громадяни мають пластикові розрахункові карточки , то навіщо випускати окремі карточки на проїзд - комусь "" відкати "" необхідні ????? де економія Державних коштів , скільки можна грабувати Україну ... Війна в Україні - а ви потвори наживаєтесь ??
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А почему так мало , только 70 - 100 грн ? Для таких солидных городов как Днепр,Киев и Харьков не грех сделать стоимость проезда в половину минималки !
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що таке 70 - 100 гр .. , коли в день витрачаємо на проїзд 30 -50 гр . ??
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Так и я говорю что мало повысили . Не прочувствует народ улучшения !
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это 2,5 доллара, не волнуйся, если понадобиться я могу пожертвовать эти деньги безработному,бездомному и безнадежному гражданину как ты
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Как - же , сейчас побежит переводить . Ему самому за коммент кинут 10. 80 с барского стола!
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10.80? нифига себе какие точные расценки ... ты наверное в теме
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нет,иди работай, на всех вас тунеядцев не насобираешь
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я не тебе писал,тебе выделю как малоимущему,другому любителю халявы нет
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Вот пример того как должен работать мер, в Днепре в первом городе в Украине полностью все перешли на систему prozzoro , первыми будут вводить електронный билет, а не как Саакашвили,побалаболил и свалил
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интересно как в час пик это будет выглядеть?, "передайте карточку на размагничивание"?, ну стырят пару карточек да и на пару остановок никто передавать не будет...
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Ещё и пинкод надо будет передать. А там будут значительные суммы, раз и больничные услуги и прочие можно будет оплачивать карточкой жителя города.
Хорошо, а как будут оплачивать проезд приезжие? Приехал на один город, в туристическом турне по стране - купи карточку в каждом городе, за 100 гривен пару поездок?
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дикий дремучий лес... вы ни разу в Европе не ездили по електронному билету? при входе в транспорт будет стоять автомат для считывания денег,заходишь,приложил карточку,деньги сняли и все...
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дремучий лес видать давно в час пик в общественном транспорте не ездил..или с села))))
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ты словосочетание "при входе" понимаешь? не надо ничего передавать,зашел,сразу приставил карточку и все...
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ну ты точно с села!)... смотри, как это в городе происходит!) и это ты еще без ноута с телефоном в руках!))))
https://www.youtube.com/watch?v=U6tpfDG_ziE
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так вот почему они так быстро размножаются...
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и ничего.
Как контролеры это будут проверять? в забитом транспорте.

Вот такую херню на каждую дверь вешать или куда? всё равно придется карточку передавать, помним по компостерам

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Вопрос - почему это (фактически банковская) навязанная народу карточка должна чего-то стоить?
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потому что кому то надо новую дачку на синшелах прикупить
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в Днепре вводили телефонную карточку, так она копейки стоила...но тут же такой работящий Филатов!)))
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Я бы задал более важный вопрос! Почему этот продукт (обычный электронный билет) пропихивают через закон? Почему бы не принят закон всем покупать туалетную бумагу от васи? чем он хуже этого закона?! Если этот билет такая клевая штука для бизнеса почему его через закон пихают?!!
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Филатов классный мер так шо критиканы идите вы куда нибудь подальше это я вам как житель Днипра говорю следите за работой своих меров за нашим не нужно мы сами разберёмся
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"...он обойдется каждому жителю в сумме около 400-500 гривен. А если учитывать только налогоплательщиков, цифра еще увеличится."
Ну ни фига себе вы зарядили!!!
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а обслуживание всего этого? кто будет за это платить?! компьютеры сами по себе не работают их надо так сказать настраивать и пыль вытирать с них да и электрику они хавают!!
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вася,а ты откуда сам? воняешь тут,в каждую ветку свое мнение суешь))
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВведение электронного билета: в Днепре карточка заработает осенью и будет стоить 70-100 грн
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