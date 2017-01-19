 Определены лауреаты общенациональной программы "Человек года-2016"

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Генеральной дирекции общенациональной программы.
"17 января 2017 г. подведены окончательные итоги экспертного опроса за 2016 год, и представлены общественности имена лучших украинских профессионалов, которые за свои достижения в 2016 году определены лауреатами 21-й общенациональной программы "Человек года-2016" в 19 профессиональных номинациях Программы", - говорится в сообщении.
Церемония вручения премии в этом году состоится в стенах Национального академического театра оперы и балета им. Т. Шевченко 25 марта 2017 года.
"Мэр года"
1. БОВА Юрий - Мэр г. Тростянец
2. ПАНКОВ Андрей - Мэр г. Краматорск
3. СУХОМЛИН Сергей - Мэр г. Житомир
"Промышленник года"
1. БЕРГЕМАН Геннадий - Генеральный директор ПАО "Евраз - Днепропетровский металлургический завод им.Петровского"
2. МИРОШНИК Ирина - Председатель правления ОАО "Укрпластик"
3. ЧЕРНЯК Роман - Генеральный директор ПАО "Авто КрАЗ"
"Предприниматель года"
1. МИХАЙЛИШИН Петр - Генеральный директор национальной сети ТЦ "Эпицентр К"
2. СИНЮК Борис - Директор ООО "Карпатыгаз"
3. ТЕЛЮЩЕНКО Иван - Генеральный директор ООО "Керамейя"
"Менеджер года"
1. ДИДЕНКО Светлана - Генеральный директор ЧАО "Фармацевтическая фирма "Дарница"
2. ЛИЗАНЕЦ Михаил - Генеральный директор ООО "Манивео быстрая финансовая помощь"
3. МИНЕНКО Яна - Председатель правления АО "Рено Украина"
"Финансист года"
1. ВОИНОВА Людмила - Председатель Правления ПАО "АСВИО БАНК"
2. МОРОХОВСКИЙ Вадим - Председатель Правления ПАО "Банк Восток"
3. ПОНОМАРЕНКО Виктор - Председатель Правления ПАО "ПроКредит Банк"
"Национальная торговая марка года"
1. ТМ "ECO FOOD"
2. ТМ "ROZETKA"
3. ТМ "КОРОЛІВСЬКИЙ СМАК"
"Лидер логистической отрасли года"
1. Группа компаний "ПРАЙМ" - Генеральный директор Дмитрий Лёушкин
2. Компания "ПАН Логистик" - Директор Александр Петренко
3. Компания "УВК Украина" - Генеральный директор Владимир Старостин
"Инвестиция года"
1. Инвестиционные проекты компании "SATURN"
2. Инвестиционные проекты компании "UNILIVER УКРАИНА"
3. Инвестиционные проекты компании "BUNGE УКРАИНА"
"Жилой комплекс года"
1. ЖК "ЛЕСНОЙ КВАРТАЛ"
2. ЖК "ПИОНЕРСКИЙ КВАРТАЛ"
3. ЖК "НОВАЯ БУЧА"
"Аграрий года"
1. ДУШЕЙКО Андрей - Директор СООО "Днипро"
2. ИЛЬЧЕНКО Виталий - Генеральный директор "Компании "Укравит"
3. СПИВАК Александр - Директор ООО "Староконстантиновсахар"
"Лидер ресторанного бизнеса года"
1. ЗАПОРОЖЕЦ Дмитрий - собственник сети ресторанов "First Line Group"
2. КАФА Усама - собственник сети ресторанов "L'Kafa"
3. САВИЛОВ Александр - собственник сети ресторанов "Salateira"
"Лидер туристической отрасли года"
1. Туристический оператор "ANEX TOUR"
2. Туристический оператор "CORAL TRAVEL"
3. Туристический оператор "ІDRISKA TOUR"
"Лидер цифровой отрасли года"
1. IT-компания INOVECS - основатель и руководитель Алекс Луцкий
2. IT-компания GlobalLogic Украина - управляющий директор - Игорь Беда
3. Интернет-компания "GEPUR" - основатель и руководитель Екатерина Садовская
"Телевизионный журналист года"
1. ВИТВИЦКАЯ Соломия (ТК "1+1")
2. ГОЛОВАНОВ Василий (ТК "112 Украина")
3. ПАНЮТА Олег (ТК "Украина")
"Информационно-новостной телеканал года"
1. Телеканал BUSINESS
2. Телеканал NEWS ONE
3. Телеканал "ПЕРВЫЙ ДЕЛОВОЙ"
"Интернет-медиа года"
1. Интернет - сайт "KORRESPONDENT.NET"
2. Интернет - издание "OBOZREVATEL.COM"
3. Интернет - сайт "TCN.UA"
"Деятель искусства года"
1. БАРЫШЕВСКИЙ Антоний - пианист, солист Национальной филармонии Украины, лауреат многочисленных международных фестивалей
2. БОГОМАЗОВ Дмитрий - театральный режиссер, заслуженный деятель искусств Украины
3. СОЛОВЬЯНЕНКО Анатолий - художественный руководитель Национального академического театра оперы и балета им.Т.Шевченко, Народный артист Украины
"Спортсмен года"
1. ВЕРНЯЕВ Олег - Олимпийский чемпион и Чемпион Мира 2016 г. по спортивной гимнастике
2. КУЛИШ Сергей - серебряный призер Олимпийских игр 2016 г. по пулевой стрельбе
3. ЧЕБАН Юрий - Олимпийский чемпион 2016 г. по гребле на каноэ
"Новая генерация года"
1. ДЕНИСЕНКО Наталия - популярная актриса театра и кино
2. ЗЫКОВ Валентин - доктор, пластический хирург
3. МАРЧУК Ирина - дизайнер, основатель дома моды и бренда "Ирина Марчук"
В лауреатском перечне двадцать первой общенациональной программы "Человек года-2016" представлены 12 регионов Украины (Днепропетровская обл., Донецкая обл., Житомирская обл., Кировоградская обл., г. Киев, Киевская обл., Одесская обл., Полтавская обл., Сумская обл., Харьковская обл., Хмельницкая обл., Черкасская обл.).
Также были определены Международные и специальные премии общенациональной программы "Человек года".
1. "Международная премия в области общественно-политической деятельности" - Президент Словацкой Республики Андрей КИСКА
2. "Международная премия в области дипломатии" - Чрезвычайный и Полномочный Посол Литовской Республики в Украине - Марюс ЯНУКОНИС
3. "Международная премия в области развития международных экономических отношений" - предприниматель, меценат и общественный деятель, Председатель правления Корпорации "Тяньши" - Ли ЦЗИНЮАНЬ
4. "Международная премия "За укрепление культурных контактов и духовное сближение народов" - выдающийся певец и композитор Фаррух ЗАКИРОВ
Фаррух Закиров со своим коллективом и сегодня продолжает концертную и гастрольную деятельность.
5. "Международная премия в области культуры и искусства" - Заслуженный артист Украины Василий ПОПАДЮК
6. "Международная премия в области культуры и искусства" - известная оперная певица, солистка Венской оперы Зоряна КУШПЛЕР
7. Специальная премия им.Михаила Воронина "За высокий стиль жизни" - Народный артист Украины Игорь ПОКЛАД
8. Специальная премия "Энергоэффективная Украина" - ЖК "Новая Англия" - застройщик - компания Royal House
1666 22
Порошенко включил Жадана, Роговцеву и Макарова в состав комитета по Шевченковским премиям(39)
Коболев обвинил Тимошенко в выплате 3 млн долл. премии главе "Нафтогаза" в 2008 году, Тимошенко подает в суд(479)
ГПУ лишила премий в октябре начальников департаментов ведомства Бедрикивского и Горбатюка(6)
Марина Порошенко получила статуэтку от Всеукраинской премии "Женщина III тысячелетия". ФОТО(225)
Шакіра отримала премію на Всесвітньому економічному форумі в Давосі. ФОТО, ВІДЕО(0)
Кабмин разрешил НТКУ назначать премии в размере до 150 тыс. грн в месяц 20 работникам, участвующих в подготовке Евровидения-2017(19)
НАБУ анализирует информацию о назначении членами НАПК премий самим себе, - Сытник(17)
Ответить
Ответить
1. лєрка гонтарєва
Ответить
Ответить
1. ЦЕНЗОР.НЕТ,
Ответить
Просто заипись. С этим заведением в нынешнем году столько скандалов связано... Сначала в одно из них не пустили наших военных в форме, причем на какой-то праздник - с аргументацией, что их вид будет портить настроение другим гостям (!). Потом скандал с их же забегаловкой, которую они в доме профсоюзов открыли. А теперь оно видите ли человек года!
Ответить
3. ТМ "КОРОЛІВСЬКИЙ СМАК"
3. ПАНЮТА Олег (ТК "Украина")
2. Телеканал NEWS ONE
Ответить
А вот мураевский канал - это конечно супер.
Ответить
Но я не в принципе о новостях на канале " Украина", а именно о Панюте и его еженедельной программе. Он реально, кажется, сексуальное удовлетворение получает от озвучивания негативных событий из жизни Украины. Вот выбешивает своей манерой тошнить как по -поводу, так и без. ИМХО.
Ответить
Ответить
1. ВЕРНЯЕВ Олег - Олимпийский чемпион и Чемпион Мира 2016 г. по спортивной гимнастике
2. КУЛИШ Сергей - серебряный призер Олимпийских игр 2016 г. по пулевой стрельбе
3. ЧЕБАН Юрий - Олимпийский чемпион 2016 г. по гребле на каноэ
Источник:http://censor.net.ua/n424008
Я не понял. А разве никто из паралимпийцев не заслужил на данную номинацию?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Телеканал NEWS ONE
Это что канал Рабиновича и Мураева номинируют на лучший новостной канал? ПРОСТО ПОЛНЫЙ ПИ...Ц.
Ответить
Ответить
1. Ломаченко
2. Усик
Ответить
Ответить