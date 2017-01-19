 На восстановление инфраструктурных объектов Донецкой области в 2016 году было потрачено 2 млрд гривен, - Жебривский

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский.
"В прошлом году это (восстановление инфраструктурных объектов. - Ред.) было на 2 млрд грн. Инвестировали и правительство Японии и UNDP (программа развития ООН, ПРООН. - Ред.). В первую очередь восстанавливались объекты водоснабжения", - сказал П.Жебривский во время Скайп-включения на пресс-конференции в четверг в Киеве.
По его словам, средства из Государственного фонда регионального развития пошли на восстановление мостов в Донецкой области, которые были фактически разрушены в результате обстрелов, на восстановление телевизионной вышки на горе Карачун, а также на разные инфраструктурные проекты.
Также были задействованы денежные средства из областного бюджета, прежде всего на объекты образования и медицины, в том числе и на восстановление инфраструктуры после обстрелов. "Объекты жизнеобеспечения - образование и медицина, это те направления, в которые мы инвестировали больше всего в прошлом году финансовый ресурс", - отметил глава обладминистрации.
Говоря о перспективах развития области, он выразил мнение, что при системном финансировании и заинтересованности со стороны застройщиков можно будет за 10 лет отстроить совершенно новую инфраструктуру во всей Донецкой области. "Я реально думаю, что за 10 лет можно будет построить, а не отстроить, новую инфраструктуру Донецкой области, если будут системные вливания ", - сказал он.
Вместе с тем, П.Жебривский отметил, что ключевой проблемой Донецкой области остается отсутствие инвестиций.
Напомним, ранее Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что на реконструкцию и строительство мостов в Донецкой области предусмотрено 129 млн грн.
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А що робити з тими, що повтікали з Довбасу і збивають у "епілептичних припадках" місцевих жителів. Їх як собак нерізаних з номерами АН їздить. Вони нічого не винні?
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уррряяяя барыжным керманичам...
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длявата
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Рада одобрила международные учения на территории Украины в 2017 году 11:43
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подскажи как её активизировать !
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