EN|RU|UK
Темы дня:

Стрельба в Олевске

Компромат на Трампа

Санкции против России

Переговоры Савченко с боевиками

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

 Политика Украины
  558  51
Материалы по теме:
Все про:Жебривский (372) Донецкая область (3549) инфраструктура (71)

 На восстановление инфраструктурных объектов Донецкой области в 2016 году было потрачено 2 млрд гривен, - Жебривский

На восстановление инфраструктурных объектов Донецкой области в 2016 году в целом было потрачено 2 млрд. грн. из разных источников финансирования

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

"В прошлом году это (восстановление инфраструктурных объектов. - Ред.) было на 2 млрд грн. Инвестировали и правительство Японии и UNDP (программа развития ООН, ПРООН. - Ред.). В первую очередь восстанавливались объекты водоснабжения", - сказал П.Жебривский во время Скайп-включения на пресс-конференции в четверг в Киеве.

По его словам, средства из Государственного фонда регионального развития пошли на восстановление мостов в Донецкой области, которые были фактически разрушены в результате обстрелов, на восстановление телевизионной вышки на горе Карачун, а также на разные инфраструктурные проекты.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Освоение выделенных государством средств на восстановление Донбасса на низком уровне, - Ирина Геращенко

Также были задействованы денежные средства из областного бюджета, прежде всего на объекты образования и медицины, в том числе и на восстановление инфраструктуры после обстрелов. "Объекты жизнеобеспечения - образование и медицина, это те направления, в которые мы инвестировали больше всего в прошлом году финансовый ресурс", - отметил глава обладминистрации.

Говоря о перспективах развития области, он выразил мнение, что при системном финансировании и заинтересованности со стороны застройщиков можно будет за 10 лет отстроить совершенно новую инфраструктуру во всей Донецкой области. "Я реально думаю, что за 10 лет можно будет построить, а не отстроить, новую инфраструктуру Донецкой области, если будут системные вливания ", - сказал он.

Вместе с тем, П.Жебривский отметил, что ключевой проблемой Донецкой области остается отсутствие инвестиций.

Напомним, ранее Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что на реконструкцию и строительство мостов в Донецкой области предусмотрено 129 млн грн.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Навіщо витрачати державні гроші на те що знищили терористи ДНР, тобто місцеві бандити? Тепер інші місцеві мають відбудовувати те що знищили їх колишні друзі та знайомі! Треба ввести воєнний стан та трудову повинність для мешканців прифронтових сіл та міст і відбудовувати Донбас безкоштовною рабсилою. Всіх терористів які здаються в полон треба не відпускати за бабло, а направляти в будівельні штрафбати де вони наступні 15 років будуть безкоштовно працювати на відбудові Донбасу! Так і буде коли до влади прийдуть патріоти!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Штрафбат для сепаров -это мысль. Но только для сепаров. Иначе дойдем до Сталина.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Іноді і сталінські методи застосувати варто,бо інші методи не дієві ))))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"трудову повинність для мешканців прифронтових сіл та міст"???
А що робити з тими, що повтікали з Довбасу і збивають у "епілептичних припадках" місцевих жителів. Їх як собак нерізаних з номерами АН їздить. Вони нічого не винні?
 показать весь комментарий
Ответить
 
,,Их как собак нерезаных с номерами АН ездят,, Так в чем дело? Хватай нож и начинай их резать.Да! И про серию ВВ, тоже не забудь. Я за них отдуваться не собираюсь. И обрати внимание на серию АЕ. Среди них таких дол...бов, как ты,немеряно.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Толстошеєв ти шолє? А ну гавкни "Дамбац нікто нє поставіт на калєні"
 показать весь комментарий
Ответить
 
Дамбас мы поставим на четыре кости и научим его уму- разуму!НО чем меньше будет таких поц реотов как ты, там быстрее это произойдет.
 показать весь комментарий
Ответить
 
500 млн. надо чтобы все разрушить в нуль вопрос что дешевле!?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Патріот Панами потратив 2 млрд. на Панаму. Панама вдячна.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"если будут системные вливания средств..." Русня будет системно всё разрушать, а мы "системно вливать средства"? Круто, конечно, но так никаких средств не напасешься
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Роман Бакс +платить пенсии,кормить и всё на шару...

уррряяяя барыжным керманичам...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Білецький казав, що 30% грошей на армію розкрадається!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Сегодня востановят , а они завтра раску..рят ? Что делать больше нечево ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Бездонная пропасть. Даже если не раску..рят, объявят, что раску..рили. Дайте денег.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ось куди пішов транш МВФ. Все на Донбас можна списати. Навіть імпотенцію.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Я б жодної копійки на цей сратий даунбас не дав!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А к нам приедут тренироваться танки из Польши?
Рада одобрила международные учения на территории Украины в 2017 году 11:43
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Та як би вони ще й потім забули у нас ці танки!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
даунбац- территория Украины? Пусть там проведут учения.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Нужно организовать АУДИТОРСКУЮ СОТНЮ ( типа Кужель ) . Пусть сметы проверяют. Думаю что откат там серьезный. Вот не поверю, что не воруют на стройке.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Вже настворювали-НАБУ,бабу ,бабу ягу,а все на стадіі бу-бу )))))
 показать весь комментарий
Ответить
 
Сметы должны проверять аудиторы. ТАМ ВЕСЬ СЕКРЕТ В КОФФИЦИЕНТАХ. Этим грешат бюджетники . Частный бизнес сам свои деньги оберегает.
 показать весь комментарий
Ответить
 
А нах.. тоді створювались всі ці антікорупційні конторки ))))
 показать весь комментарий
Ответить
 
Не бачу жодної потреби щось туди зараз інвестувати.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Це ти не бачишь,а керманичі бачут,власну кишеню бачут ))))))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
То й що з того? Я тут свої думки висловлюю-у чужі кишені не заглядаю. Тим більше, що це проблема інвесторів.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Відновлення зруйнованого це надприбутковий бізнес,дуже калорійна годівниця ))))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Дмитро Черних купил клаву sven 9300 с украинской раскладкой

подскажи как её активизировать !
 показать весь комментарий
Ответить
 
Я в ціх справах чайник,запитай більш продвинутих користувачив ))))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
МОИХ денег, прошу заметить. МОИХ, моих детей и ваших сограждане. Ранее мы этих "кормильцев" типа ахметок дотациями кормили, теперь мы им всё востанавливаем, а они либо в наших детей и сыновей с отцами стреляют, либо в Киеве по газонам и тротуарам паркуються.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Чому лише паркуються, ще іноді безкарно пішоходів чавлят ))))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
кроме того, вор не даст и копейки, если не вернет десять.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Да не потрачено а украдено а это,как говорят в Одессе вещи разные !
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНа восстановление инфраструктурных объектов Донецкой области в 2016 году было потрачено 2 млрд гривен, - Жебривский
 Облако тегов
агрессия Антитеррористическая операция боевик ВР ГПУ ГФС Давос Донбасс задержание Интерпол Киев комитет Крым Минобороны НАТО Нацполиция обстрел Олег Богачук переговоры Пинчук Порошенко Путин розыск Россия Савченко СБУ суд Супрун Ульяна США Трамп
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти