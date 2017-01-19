 Во всех расстрелах виноваты Турчинов, Парубий и Пашинский, - Янукович о событиях на Майдане

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в интервью российскому изданию " РИА Новости ".
"Мои адвокаты на днях уведомили меня, что в пятницу, 20 января, планируется заседание Печерского суда в Киеве, на котором суд рассмотрит ходатайство Генеральной прокуратуры, чтобы дальше двигаться по этому делу заочно, без моего присутствия. Хочу подчеркнуть, что у меня до сих пор нет никакой информации от украинской прокуратуры относительно преступлений, в которых меня обвиняют, и сути обвинения", - сказал Виктор Янукович
По его словам, это требование украинских законов, конституции: "Я их соблюдаю, чего не скажешь о руководстве Генеральной прокуратуры. Уверен, у них есть ко мне вопросы по этому делу. Но и мне есть что у них спросить. Если ГПУ признаёт, что 1 марта 2014 года я был президентом, то кем был Турчинов, который с 22 февраля называл себя исполняющим обязанности президента? Если ГПУ утверждает, что я бездействовал, несмотря на внешние угрозы для Украины, то почему об этом мне, как президенту, не докладывал Анатолий Матиос, который занимал высокий пост в моей администрации, а сейчас является военным прокурором страны? " - говорит Янукович.
"Меня обвинили во всех смертных грехах прямо в день трагедии. Но вот прошло три года, а ГПУ не представила обществу ни единого доказательства моей вины в гибели людей. Сегодня уже многие понимают, кому на самом деле были выгодны расстрелы на Майдане и кто за ними стоит. Это высшие должностные лица украинской власти: Турчинов, Парубий, Пашинский и их подельники. У меня уже накопились доказательства, подтверждающие вину упомянутых людей в расстреле "Небесной сотни" и правоохранителей на Майдане. Более того, после моего видеодопроса 28 ноября ко мне обратились украинцы, которые предоставили дополнительную информацию, подтверждающие вину этих лиц", - сказал он.
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Какая память плохая. Почему же ты не помнишь как 21 февраля Турчинов тебе давал 24 часа явиться и начать выполнять обязанности президента? А ты к Вове рванул. Прям *тут помню, а тут не помню*, джентельмен удачи.
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Чтобы вернуть оккупированные территории, Украине нужно набраться терпения и дождаться, пока рухнет политический режим в России, которой управляют "некомпетентные безумцы", считает политический обозреватель Виталий Портников.
Украина сможет вернуть оккупированные территории не с помощью войны, а после того, как в России потерпит крах политический режим под управлением людей, у которых может хватить денег, но может не хватить мозгов, пишет политический обозреватель Виталий Портников для Крым.Реалии.
"Выход есть - если набраться терпения. Он состоит в крахе российского политического режима. И есть очень большой шанс, что этот режим рухнет вместе с нынешней моделью Российского государства. Можно сколь угодно долго уверять себя, что это - политическая фантастика, что денег у России еще достаточно, что санкции - это безболезненный укол, что завтра Путин договорится с Трампом", - отметил он.
По мнению Портникова, денег у России может хватить на год-второй, но это ей не поможет.
"Когда страной управляют некомпетентные безумцы, они обязательно доведут ее до "цугундера". Мы же это все проходили с недоброй памяти Советским Союзом. Разве там дело было только в дорогах? Нет, дело было еще и в дураках. А за четверть столетия и дороги в России не улучшились, и дураки не поумнели", - пишет обозреватель.
Он подчеркивает, что территориальная целостность Украины обязательно будет восстановлена, так же, как и территориальная целостность Молдовы и Грузии.
"И Армения с Азербайджаном найдут компромисс по Карабаху. Как только империя сгинет, будут осушены все созданные ею кровавые болота", - подытожил Портников.
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к легитимному не ходи...
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Я ЛИЧНО, считаю, что овощ ссука без сомнений. НО! Большое количество смертей гражданских было БОЛЕЕ выгодно жидо-порхатой шобле, которая почуяла что корыто уже практически в их руках.
ИМХО.
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такой же украинец, как Порошенко, Червоненко и иже с ними)
По сути в мире, куда не кинь, правят жиды.
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Попрощаюсь перед неприменным баном, бо продублирую стертое.
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Если бы действительно был дан приказ на расстрел безоружного Майдана - сотня-вторая беркутовцев положила бы там в течении часа тысячи, десятки тысяч людей. Помните - за 15 минут неподготовленный террорист положил 39 трупов и сотню раненых.
Вот и вопрос - а почему всё было сделано так чтобы разозлить, но не уничтожить Майдан? ведь в таком варианте проигрывал только Янукович, а кулевлобы - на вистах поимелили бы, при чужой дурной игре.
Можете банить, но этот вопрос к бывшим приближенным к корыту хряка имеется. Вариант "Б" партии регионов и других желающих вверх по лестнице?
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видел я эту мразотную беркутню в 14 году на армянске и крысноперекопске. они вместе с завезенной быдлорусней стояли на блокпостах. Сейчас бы они попались порвали бы этих тварей .
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Херсонские беркуты не предали народ Украины. А предали киевские, дамбасские и крымские.
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Таки да.. стояли "беркуты" на посту кацапсинском..
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Ответные убийства вроде как были - несколько ментов и беркутовцев погибли.
Но этот расстрел сорвал встречу с главами МИДов... Зачем и кому выгодно?
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при малейшем шухере - делай ноги.
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он всегда был подхуйловником и вором.
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А Майдан всколыхеула беркутня, когда утром избила и покалечила группу молодых пацанов и девчонок, что расейские и сепарские пропаандоны полностью замолчали.
Приказы на отстрел, похоже, отдавали низшие чины.
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И не струсили? Может и на разгон 30 ноября низшие чины отдавали приказ? Тогда почему они не были наказаны?
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А что же вы скажете про бойню, которую устроила беркутня над студентами? Или там тоже Турчинов с Парубием и Пашинским? Наверное эта троица была инициатором подзуживания беркутни с дальним прицелом. Они, небось, планировали таким образом устроить многотысячный Майдан, тут же спланировали, что убьют там небесную сотню и что Турчинов займет место ио президента. Ну и хитрая эта троица, плять.
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Сегодня, 19 января Верховная Рада приняла закон №5636 "Об одобрении решения президента Украины о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2017 году для участия в многонациональных учениях".
Как сообщается, законодательную инициативу, внесенную Петром Порошенко, поддержали 236 народных депутатов.
Согласно этому закону, в рамках многонациональных учений по подготовке подразделений вооруженных сил предлагается допустить на территорию Украины сроком до 365 дней до 3 тыс. военнослужащих США, других государств-членов НАТО и государств-участников программы "Партнерство ради мира" с вооружением и военной техникой, в том числе и до 6 самолетов и вертолетов.
Cогласно закону, одобрен допуск иностранных военных подразделений на 25 дней в июне-ноябре для участия в украинско-американских учениях "Репид Трайдент - 2017" в Международном центре миротворчества и безопасности.
Кроме того, предусматривается одобрить допуск иностранных военных на 25 дней в июле-сентябре для участия в украинско-американских учениях "Си Бриз - 2017".
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От це удар по ........... ну нижче пояса.
Скільки годин їде танк від Польщі до Харкова??????
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Это был расстрельный угол,где цеховики и устроили бойню людей.
Думайте сами....
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Снимали оттуда потому что это место выше майдана и очень хороший обзор оттуда.
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А здесь освежаю память тем кто подзабыл что творила эта мразь, тем , которые кричат что при Яхуйловиче было лучше:
http://rgho.st/8MkZGqJmg
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По прцедурі - Якщо Януки пам"ятає про допит у режимі відіконференції то він повинен визнати про акт оголошення йому підозри і усвідомити що Генпрокурор тоді зробив усе можливе для оголошення підозри ( ну намахав він овоща і треба визнати красиво).
Зі змістом підозри має право знайомитись він - Януки та його адвокати,
він же сам приймав і підписав цей порядок.
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Він думав, що він прийшов на завжди, Путлер же обіцяв, на трон посадив, радників дав, кабінет міністрів заповнив,
Що від нього вимагалось у 2014 р. вмерти як Сальвадор Ольєнте........... а він втік , занапастив задум великого гральника.
А тепер не наздоженеш ту ситуацію. Здох би, а толку ніякого.
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Оппоблоком как в ПРиБЮтом! Теперь же Виктору никто "не завидует и остальное он додумывая придумывает сам"!
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