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Все про:ГПУ (7977) майдан (4324) расстрел (339) суд (19881) Янукович (32037)

 Во всех расстрелах виноваты Турчинов, Парубий и Пашинский, - Янукович о событиях на Майдане

Виктор Янукович продолжает настаивать, что не получил подозрение в госизмене от ГПУ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в интервью российскому изданию " РИА Новости ".

"Мои адвокаты на днях уведомили меня, что в пятницу, 20 января, планируется заседание Печерского суда в Киеве, на котором суд рассмотрит ходатайство Генеральной прокуратуры, чтобы дальше двигаться по этому делу заочно, без моего присутствия. Хочу подчеркнуть, что у меня до сих пор нет никакой информации от украинской прокуратуры относительно преступлений, в которых меня обвиняют, и сути обвинения", - сказал Виктор Янукович

По его словам, это требование украинских законов, конституции: "Я их соблюдаю, чего не скажешь о руководстве Генеральной прокуратуры. Уверен, у них есть ко мне вопросы по этому делу. Но и мне есть что у них спросить. Если ГПУ признаёт, что 1 марта 2014 года я был президентом, то кем был Турчинов, который с 22 февраля называл себя исполняющим обязанности президента? Если ГПУ утверждает, что я бездействовал, несмотря на внешние угрозы для Украины, то почему об этом мне, как президенту, не докладывал Анатолий Матиос, который занимал высокий пост в моей администрации, а сейчас является военным прокурором страны? " - говорит Янукович.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Письмо Януковича к Путину с просьбой ввести войска. "Цензор.НЕТ" публикует исторический документ

"Меня обвинили во всех смертных грехах прямо в день трагедии. Но вот прошло три года, а ГПУ не представила обществу ни единого доказательства моей вины в гибели людей. Сегодня уже многие понимают, кому на самом деле были выгодны расстрелы на Майдане и кто за ними стоит. Это высшие должностные лица украинской власти: Турчинов, Парубий, Пашинский и их подельники. У меня уже накопились доказательства, подтверждающие вину упомянутых людей в расстреле "Небесной сотни" и правоохранителей на Майдане. Более того, после моего видеодопроса 28 ноября ко мне обратились украинцы, которые предоставили дополнительную информацию, подтверждающие вину этих лиц", - сказал он.
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Да этого гнусного неоднократно сидевшего в тюрьме матёрого бандита ЗЭКА который начинал воровать на шапках и разбоях а пробравшийся путём подкупа на вершину власти стал воровать у народа Украины уже миллиардами, его обязательно ждёт минимум пожизненное заключение. А Украина всё таки успела арестовать большинство активов на несколько миллиардов долларов этого преступника Януковича в Украине и по всему миру, и они скоро возвратятся украинскому народу. Сейчас остро стоит вопрос о выдачи для суда этого беглого преступники кровавого матёрого бандита с фашистской педерации лапотной паРАШИ где он прячется под крылышком своего хозяина такого как и он фашиста вора и бандита мерзкого )(уйла - Путлина.
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ахахах Как неуклюже Овощь обошел вниманием своего и Хуйла подельника нынешнего припиздента Вальцмана-"Порошенко". Прямо с "єлегантностью" слона в посудной лавке, впрчем, как всегда. Рука руку, ворон ворону. Симптоматичненько....
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По его словам, это требование украинских законов, конституции: "Я их соблюдаю - ok, derzjiv k slovu, na doprosik cjerez 20 dnei utrom, v 9-00, adress na povetske, ksytati, a vas v Ukraine jestj takoje ponjatije kak deklaracija mesto zjiteljstva, to jasen penj dolzjen bitj, gde on zjivjot, on zje zakoni sobljudajet, tak sam promljalcjil.
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Ручную кладь береги или сЦАРЬ отжал за проживание?Это урок для украинских олигархов.....большая ЗЕМЛЯ а деваться некуда.
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Прашу пардона!, немного не в тему,. дней 5 назад запостил жабу, как Обамычь напоследок имеет пуйло, причём без гениталий, всё только стилизовано под АКТ, а меня за это в бан на 3 как минимум дня,за какого уя? Цезнзор?, может надо было фотку запостить , где наоборот спариваются?, так таких жаб тоже до и больше! Так о чём это я?, ах да! над пуйлом можно гнобиться , или как, ёпта? Не, ну всё в порядке, но я не понял, Ценор!, шо ты имела?https://www.youtube.com/watch?v=R3mUHRCqOm4
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хай не брешет . Пашинский открывает огонь только в целях самозащиты когда его начинают бить бутылкой по голове
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расеяне, зачем вы это несчастное существо мучаете этими интервью на потеху публике?
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Одна ОПГ сменилась на другую ОПГ. Вор у вора дубинку украл. Но эти по моему мнению еще хуже предыдущих, так как растаскивают страну по карманам в военное время. Именно эти "новые памаранчевые" научили народ захватывать администрации, органы государственного управления, взламывать оружейки в отделениях милиции. И самое главное, такого презрения к власти в Украине не было никогда! Даже при Ющенко, а он несомненно останется в истории как самый бездарный, бесхребетный и коррумпированный президент, столько не лгали и столько не крали. Кругом одни политназначенцы и кумовство. Один генеральный прокурор-электротехник чего стоит! Во все времена у всех народов война пробуждала экономику. Но мы особенные - наши порошенки и гройсманы стремятся продемонстировать всему миру новый путь - "как уничтожить экономику, довести население до нищеты, вывести в офшоры миллиарды долларов.... и победить"...
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Значит надо майданить до тех пор пока не прийдут достойные люди к власти. Если навели порядок в такой стране как Сингапур, то в Украине и подавно это можно сделать.
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.... кем был Турчинов, который с 22 февраля называл себя исполняющим обязанности президента?

Какая память плохая. Почему же ты не помнишь как 21 февраля Турчинов тебе давал 24 часа явиться и начать выполнять обязанности президента? А ты к Вове рванул. Прям *тут помню, а тут не помню*, джентельмен удачи.
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так же люди забыли , что с 21 по 25.02.2014 в Украине вообще не было никакой власти !
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Портников: За четверть столетия и дороги в России не улучшились, и дураки не поумнели
Чтобы вернуть оккупированные территории, Украине нужно набраться терпения и дождаться, пока рухнет политический режим в России, которой управляют "некомпетентные безумцы", считает политический обозреватель Виталий Портников.
Украина сможет вернуть оккупированные территории не с помощью войны, а после того, как в России потерпит крах политический режим под управлением людей, у которых может хватить денег, но может не хватить мозгов, пишет политический обозреватель Виталий Портников для Крым.Реалии.

"Выход есть - если набраться терпения. Он состоит в крахе российского политического режима. И есть очень большой шанс, что этот режим рухнет вместе с нынешней моделью Российского государства. Можно сколь угодно долго уверять себя, что это - политическая фантастика, что денег у России еще достаточно, что санкции - это безболезненный укол, что завтра Путин договорится с Трампом", - отметил он.
По мнению Портникова, денег у России может хватить на год-второй, но это ей не поможет.
"Когда страной управляют некомпетентные безумцы, они обязательно доведут ее до "цугундера". Мы же это все проходили с недоброй памяти Советским Союзом. Разве там дело было только в дорогах? Нет, дело было еще и в дураках. А за четверть столетия и дороги в России не улучшились, и дураки не поумнели", - пишет обозреватель.
Он подчеркивает, что территориальная целостность Украины обязательно будет восстановлена, так же, как и территориальная целостность Молдовы и Грузии.
"И Армения с Азербайджаном найдут компромисс по Карабаху. Как только империя сгинет, будут осушены все созданные ею кровавые болота", - подытожил Портников.
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Госдеп это виноват и наколотые апельсины.
к легитимному не ходи...
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овощ овощем но че та позабыли все резко про снайперскую винтовку, которую плешивое чмо Пашинский вывозил с майдана.
Я ЛИЧНО, считаю, что овощ ссука без сомнений. НО! Большое количество смертей гражданских было БОЛЕЕ выгодно жидо-порхатой шобле, которая почуяла что корыто уже практически в их руках.
ИМХО.
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Потому, что все помнят снайперские винтовки в руках у спецназа, сфотографированного 20 февраля 2014 года министром иностранных дел Польши Сикорским.
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Прошу прощения, но Пашинский - украинец, как и Луценко. Прости, Господи.
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ага..
такой же украинец, как Порошенко, Червоненко и иже с ними)
По сути в мире, куда не кинь, правят жиды.
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просто ты мордвинъ а это уже само по себе рассовое преступление.
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неудобные вопросы моментально стирают наши демократы
Попрощаюсь перед неприменным баном, бо продублирую стертое.
---------------------

Если бы действительно был дан приказ на расстрел безоружного Майдана - сотня-вторая беркутовцев положила бы там в течении часа тысячи, десятки тысяч людей. Помните - за 15 минут неподготовленный террорист положил 39 трупов и сотню раненых.
Вот и вопрос - а почему всё было сделано так чтобы разозлить, но не уничтожить Майдан? ведь в таком варианте проигрывал только Янукович, а кулевлобы - на вистах поимелили бы, при чужой дурной игре.
Можете банить, но этот вопрос к бывшим приближенным к корыту хряка имеется. Вариант "Б" партии регионов и других желающих вверх по лестнице?
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Ну, справді - якби беркутня стріляла у натовп, була б небесна тисяча. Але вони вибірково стріляли тільки у тих, хто біг вгору по Інституцькій. От і вийшла Небесна сотня. Хоча хтось з них стріляв і далі: згадайте дівчину-медсестру, яку було поранено у шию аж біля готелю "Козацький". Те, що результатами, як завжди, скористалися негыдники - тут без коментарів...
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так шо беркутня онижыдети - нашимальчики?
видел я эту мразотную беркутню в 14 году на армянске и крысноперекопске. они вместе с завезенной быдлорусней стояли на блокпостах. Сейчас бы они попались порвали бы этих тварей .
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так выйди в город и порви полицаев. Там хватает бывшей беркутни.
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среди местных нету беркутни. Это факт. Часть еще в 14 году воевала с добровольцами нашими на востоке, часть стояла на наших блокпостах.
Херсонские беркуты не предали народ Украины. А предали киевские, дамбасские и крымские.
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совершенно точно! даже солдат ВВ командиры вывезли с Киева после начала отстрела. Херсонцы не зверствовали, зато пьяный крымский беркут, когда валил в свой крым, в Б.Копанях, в ганделеке, во всех подробностях рассказывали как майданутых гасили вместе с киевскими братухами....
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,Та их хрен поймешь Кто из них участвовал А кто не участвовал 5000 тыс лягавых Прямо или косвено участвовавших в убийствах А виноватых пара тройка крайних Которые сидят в спнец изоляторе СБУ в картишки шпилят Отъели хари как у Гроси Скоро с Розенком в спор за первенство Вступят
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ездил в Севас в мае 14го.. Уже через "границу".
Таки да.. стояли "беркуты" на посту кацапсинском..
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Это был первый шаг перед уничтожением. В день расстрела в Киеве находились главы МИД Европейских государств, этот расстрел имел лишь одну цель - спровоцировать Майдан на ответные убийства. И тогда можно было бы убивать десятками тысяч и Европа сама отказалась бы от ассоциации, а Чивокуня стал бы нормальным диктатором, о чем он и мечтал, переезжая в Киев в 2002.
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чивакуня это законтаченный легитимный пенькобежец?
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Убив 100 человек - это уже игра ва-банк, какие к черту главы МИДов... Пожизненным овощу запахло... Куда там останавливаться?

Ответные убийства вроде как были - несколько ментов и беркутовцев погибли.

Но этот расстрел сорвал встречу с главами МИДов... Зачем и кому выгодно?
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Не сорвал, встреча шла до поздней ночи. Той самой, когда приехал Лукин, чтобы вручить черную метку.
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Так ведь сорвал. Бо кардинально поменялась программа встречи. Вместо улаживания отношений и поиска компромисов - обсуждение гарантий овощу при получении черной метки.
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Мені памятається, що Турчинова навіть було поранено на сцені Майдану, ну, так, трохи зачепило. Але я нікого з цих трьох не бачив зі зброєю. Десь там Пашинського з рушницею у багажнику ПеСовці були затримували, і що? І що то за "українці" звернулися до овоща? З дамбасу мабуть? Так вони ж кипятком сцють, так хочуть бути расєянамі, ні? І так виходить, що не овощ керував силовиками, а оці троє "самозванців"
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измена этого овоща в том, что сцыкливо покинул страну, как обычный донецкий гоп -стопник.
при малейшем шухере - делай ноги.
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измена овоща в том, что он никогда не был Президентом Украины.
он всегда был подхуйловником и вором.
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Ты тоже вряд ли будешь сидеть в доме, который не только горит, но и блокирован от любой помощи!
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Янукович серун. Он не решился на отдачу приказа на массовое убийство, как только его ни уговаривал Путин через Суркова.
А Майдан всколыхеула беркутня, когда утром избила и покалечила группу молодых пацанов и девчонок, что расейские и сепарские пропаандоны полностью замолчали.

Приказы на отстрел, похоже, отдавали низшие чины.
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Нізшіє чіни вчинила так, бо було наказано "Робіть, що хочете, але...". От і робили, що хотіли. Насправді, я тільки недавно знайшов відповідь "Чому бандюкович втік?". Ну, дійсно - могли ж усе просто втопити у крові, Захід би висловив "глибоке занепокоєння" і... усе. І кого бандюковичу було боятися? ПС? Де він, той ПС? Ну, були там герої типу Сашка Білого. Де вони тепер? Так от: бандюковича потрібно було виманити з України, що і було успішно зроблено.
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"Приказы на отстрел, похоже, отдавали низшие чины."
И не струсили? Может и на разгон 30 ноября низшие чины отдавали приказ? Тогда почему они не были наказаны?
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Потому что вовремя сбежали. Было куда. Хоть на север, хоть на юг, хоть на восток.

А что же вы скажете про бойню, которую устроила беркутня над студентами? Или там тоже Турчинов с Парубием и Пашинским? Наверное эта троица была инициатором подзуживания беркутни с дальним прицелом. Они, небось, планировали таким образом устроить многотысячный Майдан, тут же спланировали, что убьют там небесную сотню и что Турчинов займет место ио президента. Ну и хитрая эта троица, плять.
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Рада разрешила иностранным войскам находиться в Украине
Сегодня, 19 января Верховная Рада приняла закон №5636 "Об одобрении решения президента Украины о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2017 году для участия в многонациональных учениях".
Как сообщается, законодательную инициативу, внесенную Петром Порошенко, поддержали 236 народных депутатов.
Согласно этому закону, в рамках многонациональных учений по подготовке подразделений вооруженных сил предлагается допустить на территорию Украины сроком до 365 дней до 3 тыс. военнослужащих США, других государств-членов НАТО и государств-участников программы "Партнерство ради мира" с вооружением и военной техникой, в том числе и до 6 самолетов и вертолетов.
Cогласно закону, одобрен допуск иностранных военных подразделений на 25 дней в июне-ноябре для участия в украинско-американских учениях "Репид Трайдент - 2017" в Международном центре миротворчества и безопасности.
Кроме того, предусматривается одобрить допуск иностранных военных на 25 дней в июле-сентябре для участия в украинско-американских учениях "Си Бриз - 2017".
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Що дійсно прийняли!!!!!!!!!!
От це удар по ........... ну нижче пояса.
Скільки годин їде танк від Польщі до Харкова??????
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Всё бы ничего,но вот как понять зачем на балконах стояли камеры на треногах,на расстрельном пятачке бегал оператор с проф камерой видео которого нигде по сей день нет.
Это был расстрельный угол,где цеховики и устроили бойню людей.
Думайте сами....

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ты коми или эрзя?
Снимали оттуда потому что это место выше майдана и очень хороший обзор оттуда.
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Место съемки и направление пули совпадает! а на третьем снимке митингующий даже повернулся в сторону выстрела...

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это вафлежуй ольгинский.пусть отсасывает в спаме
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Что любопытно, все деревья с пулевыми отверстиями спилили - видимо, что-бы не узнали направление пуль!
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брехня тупая , всё на месте , даже отметнины от автоматной очереди ( шесть попаданий кучно ) видны как на ладони , сколько ты падла будешь брехать, сука эфэсбешная ? Сдохни, падаль
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Если хотите, чтобы думали сами, то не лезьте как обычный расейский пропагандон со своими подсказками как думать.
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если бы ты, тролятина, посмотрел на отметины от пуль на деревьях, каменных тумбах с цветами, на металлических столбах и лайтбоксах , то у тебя бы отпали все вопросы. Стрельба велась сверху вниз по Институтской и справа, приблизительно из того направления , откуда сделано это фото. Есть даже касательные попадания в крупные деревья, в них две отметины - вход ( меньше повреждений ) и выход ( больше ).Стрельба велась беркутом СС из-за баррикады и снайперами беркута СС из башенки здания Нацбанка.
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Смерть тупому ублюдку, парашной "шестёрке" Януковичу !
А здесь освежаю память тем кто подзабыл что творила эта мразь, тем , которые кричат что при Яхуйловиче было лучше:
http://rgho.st/8MkZGqJmg
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тех, кто еще вспоминает эту тварь- сразу за сепаратизм в буцегарню- иначе порядка не будет....продажна тварюка должна быть лишена гражданства со всей своей родней навеки.....
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По змісту - Взагалі то Януки не курить, він вживає оковиту, але в паРаші можливо почав.......
По прцедурі - Якщо Януки пам"ятає про допит у режимі відіконференції то він повинен визнати про акт оголошення йому підозри і усвідомити що Генпрокурор тоді зробив усе можливе для оголошення підозри ( ну намахав він овоща і треба визнати красиво).

Зі змістом підозри має право знайомитись він - Януки та його адвокати,

він же сам приймав і підписав цей порядок.
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,,,,,,,Ідіот.
Він думав, що він прийшов на завжди, Путлер же обіцяв, на трон посадив, радників дав, кабінет міністрів заповнив,
Що від нього вимагалось у 2014 р. вмерти як Сальвадор Ольєнте........... а він втік , занапастив задум великого гральника.
А тепер не наздоженеш ту ситуацію. Здох би, а толку ніякого.
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Виктору надо было раньше умничать! Зачем он Юлю посадил, а не этих парней? Теперь она очухалась и снова сотрудничает с

Оппоблоком как в ПРиБЮтом! Теперь же Виктору никто "не завидует и остальное он додумывая придумывает сам"!
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ну ти ба яка гадюка! может Турчинов с Парубием и Пашинскbм виноваты и в том, что ты импотент?
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Вечером 18.02.2014 протестующие пригнали 2 БТРа и пытались сами разрушить свои баррикады, сами пригнали три водомёта, стали себя ледяной водой на морозе поливать. Им этого показалось мало, тогда они залезли на крышу Дома Профсоюза, подорвали заваренные двери , ведущие внутрь и подожгли сами себя напалмом , выгорело огромное здание. И стреляли сами в себя , начиная с 22.01.2014, когда самоубились Нигоян, Сеник и Жизневский, причём сайданутые стреляли сами в себя из помповиков пулями на кабана ( для надёжности ). Вот такая логика у хряка, чтоб ты сдох.
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Портников прав на все 100% Я посмотрю как Чивокуня заговорит когда его экстрадируют в Украину
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВо всех расстрелах виноваты Турчинов, Парубий и Пашинский, - Янукович о событиях на Майдане
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