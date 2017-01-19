Об этом сообщил сегодня на брифинге спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает Цензор.НЕТ.
"За минувшие сутки в результате боевых действий погибших украинских военнослужащих не было, но двое наши воинов получили ранения", - рассказал он.
Напомним, по данным СНБО, за время АТО российско-террористическими группировками убиты 10 тысяч украинцев, более 20 тысяч ранены. По данным ООН, с начала АТО погибли 9 тыс. 758 человек, почти 23 тыс. человек получили ранения.
395 0
Материалы по теме: Антитеррористическая операция
Двое украинских воинов ранены в результате сегодняшних обстрелов боевиков, - пресс-центр штаба АТО(3)
Три большие тайника с боеприпасами выявлены в районе проведения АТО, - СБУ. ФОТОрепортаж(8)
Боевики ночью били из стрелкового оружия и гранатометов по позициям ВСУ на мариупольском направлении, - штаб(2)
Миссия ОБСЕ зафиксировала 386 взрывов на Донбассе 16 января(14)
Почему призывы к блокаде Донбасса противоречат Конституции и Закону "О борьбе с терроризмом"(0)
За минувшие сутки погибших нет. Ранены двое украинских воинов, - спикер АТО(1)
Миссия ОБСЕ зафиксировала 700 взрывов в Донецкой области и 305 - в Луганской 14-15 января(7)
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума