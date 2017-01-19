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 За минувшие сутки погибших нет. Ранены двое украинских воинов, - спикер АТО

2 украинских военнослужащих ранены в ходе АТО 18 января.

Об этом сообщил сегодня на брифинге спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает Цензор.НЕТ.

"За минувшие сутки в результате боевых действий погибших украинских военнослужащих не было, но двое наши воинов получили ранения", - рассказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 18 января украинский воин вблизи Новозвановки получил ранение во время минометного обстрела, - Луганская ОВГА

Напомним, по данным СНБО, за время АТО российско-террористическими группировками убиты 10 тысяч украинцев, более 20 тысяч ранены. По данным ООН, с начала АТО погибли 9 тыс. 758 человек, почти 23 тыс. человек получили ранения.


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