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Все про:Генштаб ВС (756) Интерпол (321) розыск (530) Россия (64765) Муженко (203) Следком РФ (116)

 Интерпол отказался объявить в международный розыск начальника Генштаба Муженко по запросу России, - Неволя

Интерпол отказался объявить в международный розыск начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктора Муженко по запросу России.

Об этом в ходе конференции сообщил начальник Укрбюро Василий Неволя, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Интерпол намерен рассмотреть вопрос возобновления международного розыска Януковича на следующей неделе, - глава Укрбюро Неволя

Он отметил, что ранее России было отказано в розыске министра внутренних дел Арсена Авакова и экс-губернатора Днепропетровской области Игоря Коломойского. Также Россия просила объявить в розыск начальника Генштаба и командиров воинских частей, участвующих в АТО.

"Ответ был такой же... Это противоречит уставу и правилам деятельности Интерпола", - сообщил Неволя.

По его мнению, эти решения свидетельствуют о том, что работа Интерпола не стала ангажированной в отношении Украины после избрания вице-президентом организации россиянина Александра Прокопчука.

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Неволя подчеркнул, что Интерпол тщательно исследует все направляемые материалы, как от Украины, так и от России. Всего в розыск Интерпола по запросу Украины объявлено 1 763 человека. По словам начальника Укрбюро, 64 из них скрываются на территории России. Приблизительно столько же россиян, разыскиваемых Интерполом, скрываются на территории Украины.

Напомним, в сентябре 2016 года Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении Министра обороны Степан Полторака, начальника Генерального штаба Вооруженных сил Виктора Муженко, исполняющего обязанности командующего Национальной гвардией Николая Балана, а также командующего Сухопутными войсками Анатолия Пушнякова по подозрению в применении запрещенных средств и методов ведения войны и геноциде.



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Кацапам вказали на їх місце з їх забаганками.
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"По его мнению, эти решения свидетельствуют о том, что работа Интерпола не стала ангажированной в отношении Украины после избрания вице-президентом организации россиянина Александра Прокопчука" - та невже????? А як там з грузинським доброовольцем, якого - за вимогами кацапського віцепреза з Інтерполу - затримали правоохоронці у Києві? Вже відпустили?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныИнтерпол отказался объявить в международный розыск начальника Генштаба Муженко по запросу России, - Неволя
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