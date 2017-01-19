 Интерпол отказался объявить в международный розыск начальника Генштаба Муженко по запросу России, - Неволя

Об этом в ходе конференции сообщил начальник Укрбюро Василий Неволя, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.
Он отметил, что ранее России было отказано в розыске министра внутренних дел Арсена Авакова и экс-губернатора Днепропетровской области Игоря Коломойского. Также Россия просила объявить в розыск начальника Генштаба и командиров воинских частей, участвующих в АТО.
"Ответ был такой же... Это противоречит уставу и правилам деятельности Интерпола", - сообщил Неволя.
По его мнению, эти решения свидетельствуют о том, что работа Интерпола не стала ангажированной в отношении Украины после избрания вице-президентом организации россиянина Александра Прокопчука.
Неволя подчеркнул, что Интерпол тщательно исследует все направляемые материалы, как от Украины, так и от России. Всего в розыск Интерпола по запросу Украины объявлено 1 763 человека. По словам начальника Укрбюро, 64 из них скрываются на территории России. Приблизительно столько же россиян, разыскиваемых Интерполом, скрываются на территории Украины.
Напомним, в сентябре 2016 года Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении Министра обороны Степан Полторака, начальника Генерального штаба Вооруженных сил Виктора Муженко, исполняющего обязанности командующего Национальной гвардией Николая Балана, а также командующего Сухопутными войсками Анатолия Пушнякова по подозрению в применении запрещенных средств и методов ведения войны и геноциде.
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