 Россия оказывает Донбассу гумпомощь, но о каких суммах идет речь, я вам сказать не могу, - Песков

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.
" Нет, это некорректно. Безусловно, вы знаете, оказывается гуманитарная помощь, но о каких суммах идет речь, я вам сказать не могу", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам, отвечая на вопрос, корректно ли считать, что "ЛНР" и "ДНР" содержатся за счет средств Российской Федерации.
Пресс-секретарь президента РФ заметил, что не располагает информацией о том, какой объем средств выделяется на эту гуманитарную помощь.
Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Винтовки у них из РФ. Подвозят их в коробках из-под сладостей в гумконвоях", - украинские воины об обстановке на луганском направлении. ВИДЕО
Напомним, 22 декабря на территорию Украины вторгся 59-й "путинский гумконвой". Вместо заявленных 40 автомобилей на Донбасс въехало 46.
Отметим также, что в октябре МИД Украины направил России ноту протеста в связи с незаконным пересечением границы Украины очередным "гумконвоем".
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свое было изнечтожено огнем и мечом...
а чужое насажено огнем и мечем...
вот и все
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