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 Россия оказывает Донбассу гумпомощь, но о каких суммах идет речь, я вам сказать не могу, - Песков

В Кремле считают некорректными утверждения о том, что "ЛНР" и "ДНР" содержатся на средства Российской Федерации.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

" Нет, это некорректно. Безусловно, вы знаете, оказывается гуманитарная помощь, но о каких суммах идет речь, я вам сказать не могу", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам, отвечая на вопрос, корректно ли считать, что "ЛНР" и "ДНР" содержатся за счет средств Российской Федерации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Киев сам отказывается от Донбасса", - Песков

Пресс-секретарь президента РФ заметил, что не располагает информацией о том, какой объем средств выделяется на эту гуманитарную помощь.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Винтовки у них из РФ. Подвозят их в коробках из-под сладостей в гумконвоях", - украинские воины об обстановке на луганском направлении. ВИДЕО

Напомним, 22 декабря на территорию Украины вторгся 59-й "путинский гумконвой". Вместо заявленных 40 автомобилей на Донбасс въехало 46.

Отметим также, что в октябре МИД Украины направил России ноту протеста в связи с незаконным пересечением границы Украины очередным "гумконвоем".


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ну в киеве тоже не все так гуманно происходило и немало староверов при крещении просто было уничтожено.
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Може все ж таки язичнеків, старовіри то якосьтрохи інше?
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какие же они язычники? Это была вера людей до крещения.
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та да...
свое было изнечтожено огнем и мечом...
а чужое насажено огнем и мечем...
вот и все
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откуда такая скромность? пусть россияне знают, какие они щедрые
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Воно хіба може оприлюднити таку інформацію. там стільки зброї і припасів відправляється шо каци просто вдусяться. Правда мені цікаво як вони то оформляють як позику Україні?
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Хоть скажи - больше чем Порошенко с Гройсманом или меньше?
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Туди везуть все з простроченим терміном використання, а звідти вивозять крадене.
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Бля а танки, пушки, і т.д. а боєкомлекти - то всьо грошей коштує.
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Песков не помогайте Донбассу деньгами заберите русских в Россию, дайте им на родине жилье и работу... и все будут щасливы.
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та их НИГДЕ русские не интересуют им нужна ЗЕМЛЯ ПОД НИМИ
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Сам признался в финансировании террористов. Дебилбля(с)
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Гум.помощь может оказываться или по просьбе правительства или по решению ООН под контролем международных организаций.Гумпомощь это одеяла,медикаменты и продукты,а не финансирование тероризма.
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У них есть легитимный Янукович, вот по его просьбе "гумпомощь" и посылают.
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но если учесть что и Украина закупает уголь у террористов, то помощь им деньгами нашим воинам вылазит "боком" (((
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Сподіваюсь, що ця "допомога" повернеться кацапам сторицею..
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В тисячікратному розмірі танками, брами, пушками спарядами для "ополченців" кавказу тататарстану з чукотками і якутками.
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Hm, vedj Sirije tozje posilajet gumpomosjcj, interesno, skoljko jesjcjo stran hoteli bi kogda nibudj v zjizni polucjitj gumpomosjcj ot rasseji, ja dumaju, sjto ni odna.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияРоссия оказывает Донбассу гумпомощь, но о каких суммах идет речь, я вам сказать не могу, - Песков
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