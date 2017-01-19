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 Высший спецсуд отказался переносить рассмотрение дела Ефремова из Старобельска в Киев

Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел отказал в переносе рассмотрения дела руководителя фракции Партии регионов в Верховной Раде 7-го созыва Александра Ефремова из Старобельского районного суда Луганской области в Печерский районный суд Киева.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом стало известно агентству "Интерфакс-Украина".

На заседании в четверг суд отказал в удовлетворении соответствующего ходатайства адвокатов А.Ефремова.

16 января Старобельский райсуд начал подготовительное заседание по делу А.Ефремова. Следующее заседание состоится 24 января.

Старобельский райсуд продлил А.Ефремову меру пресечения в виде содержания под стражей до 17 марта. В то же время 17 января Апелляционный суд Киева должен был рассмотреть жалобу адвокатов А.Ефремова на предыдущее продление ему срока ареста Печерским районным судом Киева до 22 января. Но заседание было перенесено в связи с недоставкой А.Ефремова в суд. Рассмотрение апелляции теперь назначено на 20 января.

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Напомним, ранее экс-лидера парламентской фракции Партии регионов Александра Ефремова конвоировали в Луганскую область.

Ефремова задержали 30 июля 2016 года в аэропорту Киева по подозрению в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

24 ноября Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей для Ефремова до 22 января 2017 года.

4 января 2017 года Управление по расследованию совершенных преступными организациями преступлений Генеральной прокуратуры Украины направило обвинительный акт в уголовном производстве в отношении Ефремова в суд.

В феврале 2015 года ГПУ уже задерживала Ефремова. Позже он был арестован с возможностью выхода под залог в 3,7 млн грн. Однако экс-регионал вышел из СИЗО, так как за него внес залог Борис Колесников. По данным следствия, выдвинутые Ефремову обвинения касались финансирования сепаратистов на Луганщине.

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В Тернопіль! Переносити справ в Тернопіль, де немає регіоналів, де ніхто Єфремова не боїться і де тільки за агітацію за ДНР дають 15 років тюрми! Переносити розгляд справи в Тернопіль!
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