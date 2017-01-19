 Высший спецсуд отказался переносить рассмотрение дела Ефремова из Старобельска в Киев

Как передает Цензор.НЕТ, об этом стало известно агентству "Интерфакс-Украина".
На заседании в четверг суд отказал в удовлетворении соответствующего ходатайства адвокатов А.Ефремова.
16 января Старобельский райсуд начал подготовительное заседание по делу А.Ефремова. Следующее заседание состоится 24 января.
Старобельский райсуд продлил А.Ефремову меру пресечения в виде содержания под стражей до 17 марта. В то же время 17 января Апелляционный суд Киева должен был рассмотреть жалобу адвокатов А.Ефремова на предыдущее продление ему срока ареста Печерским районным судом Киева до 22 января. Но заседание было перенесено в связи с недоставкой А.Ефремова в суд. Рассмотрение апелляции теперь назначено на 20 января.
Напомним, ранее экс-лидера парламентской фракции Партии регионов Александра Ефремова конвоировали в Луганскую область.
Ефремова задержали 30 июля 2016 года в аэропорту Киева по подозрению в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.
24 ноября Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей для Ефремова до 22 января 2017 года.
4 января 2017 года Управление по расследованию совершенных преступными организациями преступлений Генеральной прокуратуры Украины направило обвинительный акт в уголовном производстве в отношении Ефремова в суд.
В феврале 2015 года ГПУ уже задерживала Ефремова. Позже он был арестован с возможностью выхода под залог в 3,7 млн грн. Однако экс-регионал вышел из СИЗО, так как за него внес залог Борис Колесников. По данным следствия, выдвинутые Ефремову обвинения касались финансирования сепаратистов на Луганщине.
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