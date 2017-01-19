 В декабре на оккупированных территориях Донбасса было совершено несколько незаконных задержаний проукраински настроенных граждан, - "Восток-SOS"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на гражданскую инициативу "Восток-SOS".
В декабре на территории подконтрольной боевикам "ЛНР" и "ДНР" было совершено несколько незаконных задержаний проукраински настроенных граждан.
Так, 26 декабря 2016 года "МГБ ЛНР" сообщило, что установлена личность активного пользователя социальной сети "Facebook", "который распространял экстремистские материалы, содержащие негативную информацию, унижающую честь и достоинства "граждан Республики", а также публикации оскорбительного характера по отношению к так называемым общественным организациям, госструктурам и органам власти "ЛНР". Им оказался 53-летний житель Луганска Геннадий Беницкий. Блогер был задержан по надуманным обвинениям за критические материалы о жизни в "ЛНР" и так называемых властях "ЛНР".
Как стало известно позже, Геннадий Беницкий был задержан 1 декабря 2016 года. В отношении него было возбуждено "уголовное дело".
Также очевидцы сообщили, что в 28 декабря 2016 года при пересечении границы между Россией и Украиной через пункт пропуска, расположенный на территории, находящейся под контролем незаконных вооруженных формирований, был задержан гражданин Украины. Известно, что с началом конфликта на востоке Украины задержанный проживал постоянно на территории, подконтрольной украинской власти. На территорию ОРДЛО он въезжал через территорию Российской Федерации для посещения родственников. Мужчина был передан российскими пограничниками сотрудникам так называемой "МГБ ЛНР". Возможная причина задержания - работа в одной из украинских государственных структур. Спустя два дня мужчина был отпущен.
В конце декабря так называемое "МГБ ДНР" сообщило, что "по подозрению в шпионаже" был задержан Сычев Леонид Михайлович, 1984 года рождения, гражданин Украины, уроженец г.Антрацит, Луганской области. "Правоохранители" сообщили, что Сычев, ранее проходивший службу в МВД Украины, был завербован сотрудниками СБУ, собирал и передавал им данные о передислокации "военнослужащих и техники Народной Милиции на территории Донецкой Народной Республики".
На территории, контролируемой незаконными вооруженными формированиями "ЛНР" и "ДНР", так называемая "власть" продолжает информировать местных жителей и мировую общественность о деятельности своих "государственных органов".
"Помощь" в освещении деятельности "ЛНР" оказывают и власти Российской Федерации. Так, 20 декабря 2016 года "начальник отдела координации, развития и регулирования внешнеэкономической деятельности и государственных целевых программ Министерства экономического развития ЛНР" Станислав Дупленко сообщил, что администрация и предприниматели Донецка Ростовской области Российской Федерации содействуют созданию на территории города "Торгового дома для производителей Луганской Народной Республики". Отметим, что подобный шаг со стороны российской власти позволит создать видимость легализации потоков контрабанды товаров, которые производятся на территории непризнанной "республики".
2 декабря - в "День юриста" - "министерство юстиции" отчиталось о своей деятельности: так по их сообщению на данный момент в "ЛНР" работают более 60 частных и государственных юристов; сотрудники "Министерства юстиции ЛНР" зарегистрировали 580 нормативных правовых актов исполнительных органов "государственной власти"; судебные приставы ЛНР" за первые три недели работы открыли почти тысячу исполнительных производств, 50 из которых уже исполнены.
Подобная деятельность ведется и на территории Донецкой области, контролируемой незаконными вооруженными формированиями "ДНР". Так, СМИ "ДНР" сообщают, что "нотариусы ДНР" за время работы совершили более 93 тысяч нотариальных действий. А "суды Донецкой Народной Республики" в 2016 году рассмотрели почти 65 тысяч дел и материалов. При этом "органы регистрации актов гражданского состояния" с начала 2016 года зарегистрировали 2,2 тыс. браков и 6,6 тыс. новорожденных. Стоит отметить, что эти документы не имеют никакой юридической силы.
На территориях, контролируемых незаконными вооруженными формированиями "Л/ДНР", продолжается формирование подконтрольных им "общественных организаций" для вовлечения населения, в том числе и детей, в пропаганду.
В конце 2016 года "власти Л/ДНР" отчитались об итогах такой "работы". Так территориальные отделения детско-юношеской организации (ДЮО) "Молодая гвардия" общественного движения (ОД) "Мир Луганщине" действуют во всех городах "республики".
Одними из последних в 2016 году были созданы отряды "детско-юношеской организации" "Молодая гвардия" общественного движения "Мир Луганщине" в одной из школ Брянки, в Зимогорьевской гимназии, в Первомайской средней специальной школе №6.
"Первичные отделения" молодежной общественной организации (МОО) "Молодежь за мир" были созданы в Ровеньках, Кировске, Антраците и Суходольске.
В "ДНР" СМИ сообщили, что численность общественного движения "Донецкая Республика" к концу 2016 году приблизилась к 168 тысячам.
В декабре, как и в предыдущие месяцы, митинги и массовые собрания происходили по инициативе главарей незаконных вооруженных формирований. Согласно опубликованным фото и видеоматериалам, на массовые собрания привлекались в основном школьники, студенты, пенсионеры, работники бюджетных организаций и предприятий. Проводимые мероприятия "власти" используют как инструмент пропаганды.
СМИ "ДНР" сообщили, что 20 декабря 2016 года на митинг по случаю "Международного дня солидарности людей" собрали в центре Донецка более 10 тысяч человек.
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