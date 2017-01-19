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 10-летний мальчик ударил ножом сверстника в Закарпатской области

Пострадавший сейчас находится на лечении в хирургическом отделении Иршавской районной больницы.

В Иршавском районе Закарпатской области вчера, 18 января, во время спора 10-летний мальчик ударил ножом 11-летнего пострадавшего, ребенок находится в хирургическом отделении районной больницы. Мальчика медики забрали из села Собатин с колото-резаными телесными повреждениями в области ребер, передает Цензор.НЕТ. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Закарпатской области.

Следственно-оперативная группа на месте происшествия установила, что во время спора между пострадавшим и 10-летним жителем Собатина, последний вынул нож и нанес удар в грудную клетку своему оппоненту. Нападающего разыскал участковый инспектор в лесу в горной местности, где несовершеннолетний скрывался от правоохранителей.

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С места происшествия изъят нож длиной 23 см и направлен на экспертизу. По данному факту начато уголовное производство по ст. 121 Уголовного кодекса Украины, то есть умышленное тяжкое телесное повреждение. Пострадавший сейчас находится на лечении в хирургическом отделении Иршавской районной больницы.

Напомним, что ранее в Ривненской области пенсионер ударил ножом в живот парня из-за давнего конфликта с его отцом.
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шановні батьки агресивної дитини, я дуже розумію вашу любов до своєї дитини, а ле в мене є своя, і я буду дуже піклуватися про те, щоби моя дитина ніколи не зустрілася з вашою
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Дьявол скрывается в деталях, о которых нам пока ничего не известно. Поэтому комментировать нечего.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия10-летний мальчик ударил ножом сверстника в Закарпатской области
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