 Интерпол намерен рассмотреть вопрос возобновления международного розыска Януковича на следующей неделе, - глава Укрбюро Неволя

Об этом в ходе конференции сообщил начальник Укрбюро Василий Неволя, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.
"Я так думаю, что до конца текущего месяца будет решение (по розыску Януковича). Заседание комиссии (по контролю за файлами Интерпола) будет 26 - 29 января. По инсайдерской информации, данный вопрос там будет рассмотрен", - сказал он.
Неволя отметил, что комиссия Интерпола длительное время изучает вопрос возобновления международного розыска Януковича из-за активной позиции его адвокатов в этом вопросе.
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