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Все про:Интерпол (320) розыск (529) Янукович (32035)

 Интерпол намерен рассмотреть вопрос возобновления международного розыска Януковича на следующей неделе, - глава Укрбюро Неволя

Интерпол намерен рассмотреть вопрос возобновления международного розыска бывшего Президента Виктора Януковича 26 - 29 января.

Об этом в ходе конференции сообщил начальник Укрбюро Василий Неволя, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.

"Я так думаю, что до конца текущего месяца будет решение (по розыску Януковича). Заседание комиссии (по контролю за файлами Интерпола) будет 26 - 29 января. По инсайдерской информации, данный вопрос там будет рассмотрен", - сказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Письмо Януковича к Путину с просьбой ввести войска. "Цензор.НЕТ" публикует исторический документ

Неволя отметил, что комиссия Интерпола длительное время изучает вопрос возобновления международного розыска Януковича из-за активной позиции его адвокатов в этом вопросе.
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К чему об этом гадать? И какая к чёрту инсайдерская информация о работе Интерпола?
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Сколько уже можно этот старый спектакль я овощем прокручивать, что там со злочевским? Байден на гидранта надавил, так вы с него все обвинения сняли.
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Овощ уже собрался в Гаагу ехать, а интерпол все думает ..ю
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А зачем вы так торопитесь, всего 3 года прошло? На не думать-гадать, а кончать профффесора!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныИнтерпол намерен рассмотреть вопрос возобновления международного розыска Януковича на следующей неделе, - глава Укрбюро Неволя
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