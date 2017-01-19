 Предварительное решение Международного суда ООН по иску Украины к РФ может быть принято в течение 1-2 месяцев, - Беца

Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
"Украина также обратилась в международный суд ООН с просьбой срочно принять временные меры, которые направленны на предотвращение продолжения нарушений прав человека со стороны Российской Федерацией на протяжении рассмотрения дела по сути. По временным мерам решение может быть вынесено на протяжении месяца, возможно двух. Это, в принципе, не занимает много времени, но это тоже важный вопрос, который должен быть рассмотрен судом. Что касается рассмотрения дела по сути, то такие дела, как правило, в Международном суде рассматривают долго, несколько лет", - сказала Беца.
Украина 16 января подала иск в Международный суд ООН о нарушении Россией международных конвенций по противодействию финансированию терроризма и расовой дискриминации. В МИД Украины подчеркивают, что Россия нарушает Конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации, участвуя в кампании дискриминации нерусских общин, проживающих в Крыму, в частности, сообществ этнических украинцев и крымских татар.
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