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Все про:Гаагский трибунал (119) иск (343) Крым (17984) МИД (3786) ООН (1869) суд (19879) Беца (96)

 Предварительное решение Международного суда ООН по иску Украины к РФ может быть принято в течение 1-2 месяцев, - Беца

Решение о введении по отношению к России временных мер, направленных на предотвращение нарушений прав человека, может быть принято в ближайшие месяцы.

Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

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"Украина также обратилась в международный суд ООН с просьбой срочно принять временные меры, которые направленны на предотвращение продолжения нарушений прав человека со стороны Российской Федерацией на протяжении рассмотрения дела по сути. По временным мерам решение может быть вынесено на протяжении месяца, возможно двух. Это, в принципе, не занимает много времени, но это тоже важный вопрос, который должен быть рассмотрен судом. Что касается рассмотрения дела по сути, то такие дела, как правило, в Международном суде рассматривают долго, несколько лет", - сказала Беца.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В своем иске в Международный суд ООН Украина требует от России возобновить деятельность Меджлиса и разрешить украинские и крымскотатарские СМИ, - Климкин

Украина 16 января подала иск в Международный суд ООН о нарушении Россией международных конвенций по противодействию финансированию терроризма и расовой дискриминации. В МИД Украины подчеркивают, что Россия нарушает Конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации, участвуя в кампании дискриминации нерусских общин, проживающих в Крыму, в частности, сообществ этнических украинцев и крымских татар.
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Добрый день всем!Все это хорошо в смысле исков.За все надо платить!Но 100 процентов уверен-хуйло и копейки не заплатит.Юкос-акционеров уже прокатил.Конституционный суд рашки постановил -забить что Международный суд присудил.Хотя за границей у кремлевской шайки много движимого и недвижимого имущества-можно и забрать.
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Мер направленных на предотвращение . Это озабоченность или обеспокоенность ?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПредварительное решение Международного суда ООН по иску Украины к РФ может быть принято в течение 1-2 месяцев, - Беца
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