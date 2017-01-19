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Все про:агрессия (1052) Путин (20630) Россия (64763) Швеция (455) Бильдт Карл (152)

 У Путина нет плана, но он готов подчиняться имперскому инстинкту и нащупывает линии разлома, - Бильдт

Шведский дипломат Карл Бильдт считает, что поддержка Западом независимости соседей России постепенно приведет к тому, что руководство РФ не будет руководствоваться "имперским инстинктом"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает УНИАН.

"Спустя 100 лет после революции, обрушившей Российскую империю, Москва хватается за любую возможность вернуть то, что считает своим. У Владимира Путина нет плана, но он готов подчиняться имперскому инстинкту", - пишет Бильдт в своей колонке в журнале "Новое время".

"Путин нащупывает линии разлома, но Россия успокоится, только когда Запад начнет стабильно поддерживать независимость этих стран. Со временем РФ поймет, что в ее же долгосрочных интересах разорвать шаблон, сконцентрироваться на внутреннем развитии и построении мирных и уважительных отношений с соседями", - утверждает дипломат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Донбасс становится обузой для России, но она не знает, как избавиться от проблемы, - Бильдт

"Нам нужна стабильная, благополучная и мирная Россия. А достичь этого можно лишь, поддержав независимость и суверенитет ее соседей", - резюмирует экс-глава МИД Швеции.

Как сообщалось ранее, канцлер Германии Ангела Меркель, Президент Франции Франсуа Олланд и Президент России Владимир Путин договорились активизировать переговоры по урегулированию ситуации на Донбассе в "нормандском формате" (Украина, Франция, Германия, Россия).




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ні, не перебір. то все скрєпи, маленькі якорі руССкава міра
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линия розлома у вовки одна- она очень похожа на трещину в жопе-именно там историческое место рашке и его нано правителям))
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Маслину в мозгах ему паталогоанатом нащупает.
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Якби було чим розуміти, то вже зрозуміли б.
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девушки с низкой социальной ответственностью
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У москвы нет ничего своего . Есть вокруг китайцы , кавказцы и татары .
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У Путина нет плана?????Брехня...Назарбай подкинул хорошего чуйского чакеша!
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Последняя империя, последний диктатор, судорожное хватание за власть, последние приготовления к распаду. Скоро, скоро все это пространство, которое называется краденым названием - Россия, распадется на независимые государства. Часть земель возвратится к своим хозяевам, Сибирь - Китаю, США. Ждем с нетерпением это историческое событие, погуляем
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Фрагментація недоімперію заспокоїть...
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Похоже кремлевский карлик уже нащупал неприличное место, теперь обживается.
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Бильдт лукавит. Скрытый пиар Путина! Газпром его давно купил! :D
Как многолетний лидер шведских правых, с начала своей политической карьеры жёстко выступал против России. Его антироссийская риторика существенно ослабла в период, когда Карл Бильдт стал акционером портфельной компании «Vostok Nafta», зарегистрированной в оффшорной зоне на Бермудских островах и портфель которой в 2006 году имел структуру: «Газпром» - 90,83 %, «Роснефть» - 2,31 %, ТНК-ВР - 2,21 %)[8]. В 2001 году он был избран в правление компании. Участие в делах этого инвестора на российском рынке оказалось удачным - чистая прибыль компании за первое полугодие 2006 года достигла без малого 900 млн долларов, и Бильдт резко снизил свою антироссийскую риторику. Подобное поведение министра иностранных дел вызвало резкую критику оппозиционной среды в Швеции и была поддержана премьер-министром Швеции Фредриком Райнфельдом, в результате чего Бильдт был вынужден продать свою долю собственности в «Vostok Nafta». Его антироссийская риторика возобновилась с новой силой
Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D1%82,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB
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Почитайте его биографию, это настоящий Остап Бендер шведского разлива.
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С 1997 по 2003 год Карл Бильдт состоял членом совета директоров нефтяной компании «Lundin Oil» (ныне «Lundin Petrolium»), подозреваемой в причастности к гибели 10 тысяч и депортации около 200 тысяч человек из южной части Судана. В этой связи в Стокгольме было начато расследование. Лидеры оппозиции в парламенте потребовали ухода министра иностранных дел в отставку.
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план у него есть, у"бать с параши, но гарантий уже ни кто не даст
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Очень жаль -нет смертной казни в Украине, думаю в процессах законности в США смертная казнь играет немаловажную роль.
Вот поставили бы к стенке такого Богуслаева, другим в назидание,меньше бы крови пролилось ,намного меньше , если бы убив одного подонка спасли бы жизнь тысячам.
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Vot tut uzje kacapam boljno bilo - u huila net plana, a takije nadezjdi bili u kacapov, takije ne mislemije zamki stroili, tak vseh obigrali - mda i tut raz prisjlos prosnutsa.
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почему в норвегии никто не убил яна петровского из русича?
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potomu sjto ti ne prijehal, ne tak li kacap, ti nekogda nebil v Norge. kstati, boljsje otvetov nebudet, ti nuljovka s etim otvetom na bojaresjnik zarabotal a vot na pifko ne polucjitsa.
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у ху%ла нет плана, судя по его решениям он нюхает ацетон.
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Осталось только московским попам освятить шествие
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Зато "план", при том забористый, есть у лаВруна, чурки, захеровой и писькова. Иначе их гонево не объяснить.
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КРЫМский бандеровец ‏@CrimeaUA1 14 ч.14 часов назад
Крым. Реальное фото обдроченцев. Тут и фотошоп не нужен. Кто там боялся Хэлоуин?


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Хотела сказать, что он нащупал, но админ забанит
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомУ Путина нет плана, но он готов подчиняться имперскому инстинкту и нащупывает линии разлома, - Бильдт
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