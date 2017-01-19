 У Путина нет плана, но он готов подчиняться имперскому инстинкту и нащупывает линии разлома, - Бильдт

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает УНИАН.
"Спустя 100 лет после революции, обрушившей Российскую империю, Москва хватается за любую возможность вернуть то, что считает своим. У Владимира Путина нет плана, но он готов подчиняться имперскому инстинкту", - пишет Бильдт в своей колонке в журнале "Новое время".
"Путин нащупывает линии разлома, но Россия успокоится, только когда Запад начнет стабильно поддерживать независимость этих стран. Со временем РФ поймет, что в ее же долгосрочных интересах разорвать шаблон, сконцентрироваться на внутреннем развитии и построении мирных и уважительных отношений с соседями", - утверждает дипломат.
"Нам нужна стабильная, благополучная и мирная Россия. А достичь этого можно лишь, поддержав независимость и суверенитет ее соседей", - резюмирует экс-глава МИД Швеции.
Как сообщалось ранее, канцлер Германии Ангела Меркель, Президент Франции Франсуа Олланд и Президент России Владимир Путин договорились активизировать переговоры по урегулированию ситуации на Донбассе в "нормандском формате" (Украина, Франция, Германия, Россия).
1530 45
Материалы по теме: Агрессия России против Украины
"Вторые сутки они здесь все взрывают. Это пулемет ихний", - боевики укрепляют позиции на линии разграничения под огневым прикрытием возле Водяного. ВИДЕО(14)
Порошенко о безвизовом режиме: "Это прямая обязанность ЕС. Мы ждем еще несколько недель завершения подготовки документов и запуска процесса"(70)
Россия продолжает оккупировать украинскую территорию и вмешиваться в дела Украины, - Обама. ВИДЕО(100)
Олланд и Меркель по телефону обсудили с Путиным ситуацию с урегулированием конфликта на Донбассе(30)
Оккупация Крыма и Донбасса – это шанс на спасение Украины - мнение(58)
Никто из "Народного фронта" не поедет на мероприятия Пинчука в Давос, кроме Кацер-Бучковской, - Бурбак(36)
Байден в Давосе: Цели России понятны. Запад обязан продолжать поддерживать Украину(37)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Как многолетний лидер шведских правых, с начала своей политической карьеры жёстко выступал против России. Его антироссийская риторика существенно ослабла в период, когда Карл Бильдт стал акционером портфельной компании «Vostok Nafta», зарегистрированной в оффшорной зоне на Бермудских островах и портфель которой в 2006 году имел структуру: «Газпром» - 90,83 %, «Роснефть» - 2,31 %, ТНК-ВР - 2,21 %)[8]. В 2001 году он был избран в правление компании. Участие в делах этого инвестора на российском рынке оказалось удачным - чистая прибыль компании за первое полугодие 2006 года достигла без малого 900 млн долларов, и Бильдт резко снизил свою антироссийскую риторику. Подобное поведение министра иностранных дел вызвало резкую критику оппозиционной среды в Швеции и была поддержана премьер-министром Швеции Фредриком Райнфельдом, в результате чего Бильдт был вынужден продать свою долю собственности в «Vostok Nafta». Его антироссийская риторика возобновилась с новой силой
Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D1%82,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
«Мотор Січ» ремонтує та оснащує авіацію міноборони РФ (ДОКУМЕНТ)
Ответить
Вот поставили бы к стенке такого Богуслаева, другим в назидание,меньше бы крови пролилось ,намного меньше , если бы убив одного подонка спасли бы жизнь тысячам.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Глупости Бильд говорит .
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Крым. Реальное фото обдроченцев. Тут и фотошоп не нужен. Кто там боялся Хэлоуин?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить