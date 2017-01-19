 Олигарх Пинчук отказался комментировать украинским журналистам свою скандальную статью, - "Громадське"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает корреспондент Громадського.
После дискуссии "Громадське" несколько раз попыталось задать Пинчуку вопрос, который касался публикации и его мыслей относительно уступок, однако тот категорически отказывался общаться на эту тему. После настойчивых просьб нескольких медиаканалов Пинчук согласился рассказать о самом завтраке и выступления американского экс-министра и бывшего главы Британии.
Этот разговор в первую очередь касался отношений между американским и российским лидерами Трампом и Путиным. Присутствующий депутат Сергей Лещенко во время короткой ремарки отметил, что в Украине существует консенсус относительно европейского будущего.
Депутат Алексей Рябчин, напомнив, что сам родом из Донбасса отметил о невозможности того, чтобы не учесть интересы людей на Востоке и Крыму. Возможности поставить вопрос публично в том числе, и через сжатый формат Давоса, не было.
Европейские дипломаты и политики, с которыми успело пообщаться Громадське, такие как председатель Мюнхенской конференции по политике безопасности Вольфган Ишингер заметил, что статья Пинчука является хорошим поводом начать дискуссию о табуированных вопросах. Однако, на самом событии Пинчук решил ее не продолжать.
Напомним, ранее украинский олигарх Виктор Пинчук написал в The Wall Street Journal, что Украине стоит принять ситуацию на Донбассе такой, какой она есть, и провести местные выборы. Кроме того, по его мнению, Украине надо отказаться от ЕС и НАТО. Позже он уточнил свою позицию.
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Пьяный мужик типа слову не хозяин.
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если он не планировал.
пусть напишет что пендосии надо отдать аляску чтобы росия отказалсь от ЯО !
и пусть подсикутирует с американскиими журналистами
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И то сказать - а чем этот жид хуже нынешнего ?
Будем жить ещё новее !
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Байден привёз ему черную метку .
Кроме Хуйла его уже никто не поддерживает .
А Пинчук - мостик к Трампу .
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Но одна комбинация не исключает другую .
Напротив - усиливает .
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Из Сирии сообщают.
Режим Асада предпринял очередную попытку отбить нефтегазовые поля возле Пальмиры и деблокировать авиабазу Тияс (Т4), где бармалеи ИГИЛ уже больше месяца держат в котле около 2000 асадитов с тяжелой техникой.
Для прорыва был задействован вновь сформированный асадитский 5-й корпус.
Вата на радостях уже прожгла диваны и начала рисовать стрелки «генеральных наступлений» Асада на Пальмиру и Дейр-эз-Зор. Они ведь возлагали такие большие надежды на этот 5-й корпус. )))
Но случился очередной облом.
Атака была отбита. Асадиты потеряли как минимум 15 рыл убитыми. 10 попали в плен. Число раненых называется не менее 20. Потеряна техника. Бармалеи вывалили в сеть фотки асадитских трупов в новенькой форме и их документов, подтверждающих, что те именно из 5-го корпуса.
Вообще, вот как бы не относиться к бармалеям ИГИЛ, но в умении воевать им не откажешь. Ведь в районе Пальмиры и авиабазы Тияс их около 1500 рыл. Примерно 500-600 бармалеев на тачанках держат в осаде 2000 асадитов на авиабазе. Столько же обороняют нефтегазовые поля. Остальные сидят в Пальмире и являются оперативным резервом для первых двух групп.
И вот против них - 2000 рыл на авиабазе и не менее 6000 в этом «5-м корпусе»...
... с немеряным превосходством в тяжелой технике...
... при поддержке русской и асадитской авиации ...
… регулярно получают песты.
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Может кто помнит, я выкладывал фотку, как через Тартус в конце декабря прошлого года Хуйло подогнал Асаду танки Т-62М?
Они в итоге достались именно 5-у корпусу асадитов.
Так вчера как минимум один из этих танков вчера уже всё.
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Зі Святом вас, Воїни-захисники!!!
Світлину виклали у групі "Український контент". "Водохреща - у зоні АТО! Здоров'я Вам, хлопці!", - підписали автори фото.Приєднуюсь та бажаю нашим Воїнам наснаги і здоров'я! Зі Святом вас!
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Ну согласитесь, это было бы весьма странно...)))
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