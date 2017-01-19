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Все про:Давос (247) Пинчук (209)

 Олигарх Пинчук отказался комментировать украинским журналистам свою скандальную статью, - "Громадське"

Украинский бизнесмен Пинчук не захотел объяснить свою позицию относительно противоречивой статьи в The Wall Street Journal, о нейтралитете Украины. В Давосе он неоднократно избегал вопроса, сославшись на то, что не планировал говорить об этом с украинскими журналистами.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает корреспондент Громадського.

После дискуссии "Громадське" несколько раз попыталось задать Пинчуку вопрос, который касался публикации и его мыслей относительно уступок, однако тот категорически отказывался общаться на эту тему. После настойчивых просьб нескольких медиаканалов Пинчук согласился рассказать о самом завтраке и выступления американского экс-министра и бывшего главы Британии.

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Этот разговор в первую очередь касался отношений между американским и российским лидерами Трампом и Путиным. Присутствующий депутат Сергей Лещенко во время короткой ремарки отметил, что в Украине существует консенсус относительно европейского будущего.

Депутат Алексей Рябчин, напомнив, что сам родом из Донбасса отметил о невозможности того, чтобы не учесть интересы людей на Востоке и Крыму. Возможности поставить вопрос публично в том числе, и через сжатый формат Давоса, не было.

Читайте также: В Давосе проходит традиционный завтрак Виктора Пинчука

Европейские дипломаты и политики, с которыми успело пообщаться Громадське, такие как председатель Мюнхенской конференции по политике безопасности Вольфган Ишингер заметил, что статья Пинчука является хорошим поводом начать дискуссию о табуированных вопросах. Однако, на самом событии Пинчук решил ее не продолжать.

Напомним, ранее украинский олигарх Виктор Пинчук написал в The Wall Street Journal, что Украине стоит принять ситуацию на Донбассе такой, какой она есть, и провести местные выборы. Кроме того, по его мнению, Украине надо отказаться от ЕС и НАТО. Позже он уточнил свою позицию.


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Пінчук не критикує статті написані руками путінських пропагандонів, бо він їх не читав, а тільки давав згоду на публікацію від свого імені. путін тримає за яйця всіх українських та російських олігархів і тому олігархи в Україні мають бути арештовані, а їх майно конфісковане.
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Ссыканул карочче...
Пьяный мужик типа слову не хозяин.
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тогда пусть ПЕНЬчук не говрит об УКРАИНЕ !
если он не планировал.
пусть напишет что пендосии надо отдать аляску чтобы росия отказалсь от ЯО !
и пусть подсикутирует с американскиими журналистами
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какая хорошая украинская фамилия Наталія Кацер-Бучковська
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Просто Пинчук начал президентскую компанию .
И то сказать - а чем этот жид хуже нынешнего ?
Будем жить ещё новее !
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Не было команды с Банковой, комментарии давать, ручной олигарх, который хочет удержать свое состояние, никогда не будет пороть отсебятину.
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Времена изменились, молодой и талантливый актер, стал режиссером театра и теперь все заслуженные артисты, будут играть только то, что он скажет.
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Не в том он сейчас положении .
Байден привёз ему черную метку .
Кроме Хуйла его уже никто не поддерживает .
А Пинчук - мостик к Трампу .
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Байден уже не в той должности, чтобы метки развозить, Байдена сейчас больше бизнес его сына в Украине заботит и гарантии от власти, что его не будут кошмарить. А гидранту мостит к Трампу не нужен, он давно уже ставку на ху%ло сделал, просто озвучивает патриотические лозунги, но делает совершенно другое, а именно, сейчас ведет переговоры о продаже Турбоатома компании. которую контролируют кацапы, докапитализировал все кацапские банки в Украине и потихоньку ловит всех добровольцев, с целью выдать их ху%лу, вчера только грузина задержали теперь готовят его экстрадицию в рашку.
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Всё это так .
Но одна комбинация не исключает другую .
Напротив - усиливает .
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Конечно же мы не можем знать, что именно замыслил гидрант, всё это только предположения.
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Оффтоп
Из Сирии сообщают.
Режим Асада предпринял очередную попытку отбить нефтегазовые поля возле Пальмиры и деблокировать авиабазу Тияс (Т4), где бармалеи ИГИЛ уже больше месяца держат в котле около 2000 асадитов с тяжелой техникой.
Для прорыва был задействован вновь сформированный асадитский 5-й корпус.
Вата на радостях уже прожгла диваны и начала рисовать стрелки «генеральных наступлений» Асада на Пальмиру и Дейр-эз-Зор. Они ведь возлагали такие большие надежды на этот 5-й корпус. )))
Но случился очередной облом.
Атака была отбита. Асадиты потеряли как минимум 15 рыл убитыми. 10 попали в плен. Число раненых называется не менее 20. Потеряна техника. Бармалеи вывалили в сеть фотки асадитских трупов в новенькой форме и их документов, подтверждающих, что те именно из 5-го корпуса.
Вообще, вот как бы не относиться к бармалеям ИГИЛ, но в умении воевать им не откажешь. Ведь в районе Пальмиры и авиабазы Тияс их около 1500 рыл. Примерно 500-600 бармалеев на тачанках держат в осаде 2000 асадитов на авиабазе. Столько же обороняют нефтегазовые поля. Остальные сидят в Пальмире и являются оперативным резервом для первых двух групп.
И вот против них - 2000 рыл на авиабазе и не менее 6000 в этом «5-м корпусе»...
... с немеряным превосходством в тяжелой технике...
... при поддержке русской и асадитской авиации ...
регулярно получают песты.
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ПС
Может кто помнит, я выкладывал фотку, как через Тартус в конце декабря прошлого года Хуйло подогнал Асаду танки Т-62М?
Они в итоге достались именно 5-у корпусу асадитов.
Так вчера как минимум один из этих танков вчера уже всё.


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Чего там комментировать? Что написали то и прокукарекал...
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"Вольфган Ишингер заметил, что статья Пинчука является хорошим поводом начать дискуссию о табуированных вопросах." (с) - Классика жанра. Пинчук первым озвучил приготовленный (Банковой?) текст. Табу снято. Продолжение следует... Прав Юрий Касьянов - окно Овертона открыто.
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Зі Святом вас, Воїни-захисники!!!

Світлину виклали у групі "Український контент". "Водохреща - у зоні АТО! Здоров'я Вам, хлопці!", - підписали автори фото.Приєднуюсь та бажаю нашим Воїнам наснаги і здоров'я! Зі Святом вас!
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пінчук коли бахне баяришніка стає оксаною марченко і йде на СеТеБе піариться....
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Вполне логично, его статья для внешнего потребителя. Ищет кто его купит с потрохами...
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Ну а чего вы ждали, что он скажет - Да, я сука и тварь конченная и мне похер под кем жить?...
Ну согласитесь, это было бы весьма странно...)))
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Что то много про пидарчука, повесить да и все.
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В основе, надо полагать, лежит чистая экономика: в РФ Пинчуку наверняка тонко намекнули, что не будут покупать трубную продукцию, если пан Пинчук на пойдет навстречу в некоторых вопросах. Он и пошел. Ничего личного, только бизнес. Полагаю, олигархи вообще не страдают излишним патриотизмом. Во всем видят только бизнес-проекты.
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таких псевдоукраїнських олігархів треба обдирати до нитки -- стаття держзрада, арешт майна і рахунків. Потім суд і все в державу, або через півроку-рік він уже не олігарх, а пересічний громадянин
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А шо там коментировать, народ кричит не отдадим Крым, как будто он им владел или владеет, уже отдали, вы можете соглашаться с этим или нет, но речь идет об отказе не на территорию а на право, а права как известно в этом мире качают сильные. Пинчук озвучил лишь вариант развязывания этой ситуации, так как Украина не самостоятельный игрок и противостоять РФ не в силах, то те кто пока еще поддерживают нас предлагают варианты, пинчук озвучивает их, всего лишь. Варианты решения должны предлагать не только пинчуки,савченки и орланды-меркель, президен Украины, вот кто должен предлагать свое видение решения этой сверхпроблемы, сценарии решения, но он и мид молчат, а ведь это его главная работа, его собственно на лозунгах быстрого окончания войны и выбрали президентом, как безальтернативный вариант ,побыстрей, в первом туре, и что? Не то,что решения, даже намеков нет, никаких самостоятельных инициатив, не можеш сам, проведи референдум, или дай тем кто сможет. Все должны принимать в этом участие, в том числе и те кто живет с той стороны. По этому, несмотря на весь негатив и неприятие ,перед тем как горлопанить и бросаться камнями, предложите свой вариант, хотя бы отдаленно приближенный к возможности реализации, и вы удивитесь когда придете к заключениям столь похожим на предложения савченко или пинчука.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОлигарх Пинчук отказался комментировать украинским журналистам свою скандальную статью, - "Громадське"
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