 Нацсовет по ТВ назначил внеплановую проверку СТБ из-за показа шоу с террористами

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает официальный сайт Нацсовета.
"Национальный совет на заседании в четверг, 19 января, намерен рассмотреть вопрос трансляции в воскресном эфире телеканала "СТБ" передачи "Битва экстрасенсов" производства канала "ТНТ", в которой принимали участие российские военные, - сказано в сообщении, - по факту трансляции указанной передачи соответствующим подразделениям регуляторного органа было дано поручение провести мониторинг и запись программы, чтобы эти материалы рассмотреть на заседании. Эфир телеканала "СТБ" записан. На трансляцию этой передачи также активно отреагировала зрительская аудитория и медиа-сообщество, выражая свое возмущение и призывая регуляторный орган к адекватному реагированию".
На очередном заседании Национальный совет вынесет этот вопрос на рассмотрение с голоса и примет решение в соответствии с действующим законодательством.
Напомним, ранее телеканал СТБ показал "Битву экстрасенсов" с российскими военными.
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