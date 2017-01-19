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 Нацсовет по ТВ назначил внеплановую проверку СТБ из-за показа шоу с террористами

Национальный совет в четверг рассмотрит вопрос трансляции на "СТБ" передачи "Битва экстрасенсов" с российскими военными, среди которых и воевавшие на Донбассе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает официальный сайт Нацсовета.

"Национальный совет на заседании в четверг, 19 января, намерен рассмотреть вопрос трансляции в воскресном эфире телеканала "СТБ" передачи "Битва экстрасенсов" производства канала "ТНТ", в которой принимали участие российские военные, - сказано в сообщении, - по факту трансляции указанной передачи соответствующим подразделениям регуляторного органа было дано поручение провести мониторинг и запись программы, чтобы эти материалы рассмотреть на заседании. Эфир телеканала "СТБ" записан. На трансляцию этой передачи также активно отреагировала зрительская аудитория и медиа-сообщество, выражая свое возмущение и призывая регуляторный орган к адекватному реагированию".

На очередном заседании Национальный совет вынесет этот вопрос на рассмотрение с голоса и примет решение в соответствии с действующим законодательством.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СТБ вырезал из "Битвы экстрасенсов" эпизод, в котором российский военный подробно рассказывает о службе в Украине, - пресс-служба

Напомним, ранее телеканал СТБ показал "Битву экстрасенсов" с российскими военными.


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хто дивиться цю "битву екстрасенсів" ? кіно для лохів якесь. чомусь ці " екстрасенси" не знають де буде злочин наперед.
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та нахуй нам ті екстрасенси - москалі зняли своїх "іхтамнетов" які призналися шо воювали в Україні - то піздец, як би по радію в совку в 1943 році виступав офіцер СС.
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СТБ треба закрити! Влада має показати силу та волю до припинення російської пропаганди в Україні! Будь який канал, який показує в тупих серіалах та шоу російську армію та російську поліцію, має бути закритий!
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а чего ты себе не сделал аву из треугольничков как у твоих клонов?
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Нет криминала и "состава преступления" в том конкретном выпуске шоу. Никто там не "прославлял" людей в камуфляже и не занимался художественным вымыслом (не сопоставимым с реальным фактами или искажал действительность), то жанр документальной прозы и шоу программы. Когда дураки у власти и идиоты при исполнении, то даже самое хорошее, светлое и благородное дело загубят и скомпрометируют собственным невежеством и дебилизмом.
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битва экстрасенсов- параша гнилая..какой дебил такое фуфло смотрит?
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разве кто-то заставляет смотреть? что касается паРаши, тогда нужно быть ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫМИ и ПРИНЦИПИАЛЬНЫМИ во всем. А то торговать с врагом оккупантом и агрессором можно, а "кино" смотреть нельзя, если запретить по ВСЁ СРАЗУ с разрывом ВСЕХ отношений и дипломатических в первую очередь.
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прикрити треба окремі передачі "битву екстрасенсів" .."караоке на майдані".."Україна має талант"..і взгала ізаборонити ванільне дешеве лайно типу "сімейних мелодрам"..тим безталанним акторам взагалі бошки повідривати
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з інтером фірташа і н"юзван мураєва уже розібрались? Чи ви млять спеціально не бачите звідки і від кого йде справжнє зло...
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Сепаратистка Надєнька Матвєєва, яка заполонила ефіри СТБ не менш, ніж Зеленський 1+1, стала ще частіше запрошувати сєпаратистку Ковальчук після того, як ця тварина під виступ путлера на Новий рік співала гімн параші і кричала, що ми один народ. Нічого не бояться. Перед ними приклад Інтера, який давно пропагує рузькі скрєпи.
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