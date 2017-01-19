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Все про:Кабмин (9607) Комиссия (89) госслужащие (173)

 Федерация работодателей подала Гройсману кандидатуру нового представителя в Комиссию высшего корпуса госслужбы

Федерация работодателей Украины обратилась к главе Правительства Владимиру Гройсману относительно замены своего представителя в Комиссии по вопросам высшего корпуса государственной службы и утверждения генерального директора ФРУ Руслана Ильичева.

Об этом со ссылкой на сайт организации сообщают "Украинские новости".

"Замена представителя от Стороны работодателей на национальном уровне состоялась в образованной Правительством Комиссии по вопросам высшего корпуса государственной службы. Теперь генеральный директор ФРУ Руслан Ильичев будет представлять Сторону работодателей в указанном органе", - говорится в сообщении.

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Основной целью деятельности Комиссии по вопросам высшего корпуса государственной службы является проведение конкурса на занятие вакантных должностей категории "А" в государственном секторе. Образуется Кабинетом Министров Украины, который утверждает ее персональный состав. Предложения по ее образованию вносятся центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование и реализующим государственную политику в сфере государственной службы.

Действующий состав Комиссии утвержден Кабинетом Министров 13 июля 2016 года.
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заголовок месячной давности в сми -, ГРОЙСМАН назначил бывшего регионала ГИРШФЕЛЬДА на новую должность..... Это всё что вам нужно знать о сегодняшней Украине
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныФедерация работодателей подала Гройсману кандидатуру нового представителя в Комиссию высшего корпуса госслужбы
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