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Все про:Житомирщина (531) Луценко (6313) прокуратура (2545) стрельба (2117) увольнение (1333) Сарган (79)

 Луценко уволил замглавы Коростенской местной прокуратуры по результатам расследования инцидента со стрельбой в Олевске, - Сарган

Уволен замруководителя Коростенской местной прокуратуры по результатам расследования инцидента в Олевске, в ходе которого погиб человек.

Об этом сообщила пресс-секретарь Генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган, передает Цензор.НЕТ.

"По результатам доклада руководителя Житомирской областной прокуратуры об инциденте, который произошел в городе Олевске Коростенского района в воскресенье, 15 января 2017 года, и привел к гибели человека, Генеральным прокурором Юрием Луценко была признана неудовлетворительной работа местного прокурора и подписан приказ об увольнении последнего с должности заместителя руководителя Коростенской местной прокуратуры. Также создана межведомственная рабочая группа Генпрокуратуры и Национальной полиции для надлежащего расследования вышеупомянутого уголовного производства. Работаем дальше", - рассказала Сарган.

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Как сообщал Цензор.НЕТ, в ночь на понедельник, 16 января, в центре города Олевск на Житомирщине произошло вооруженное нападение на местных жителей. Неизвестные с пистолетами и винтовками открыли огонь по молодым людям, которые стояли возле одной из кофеен и парковки, а также бросили в толпу гранату.

Полиция начала уголовное производство относительно ночного происшествия в городе Олевске Житомирской области, где на центральной площади возникло столкновение с применением оружия, в результате чего шестеро ранены, один погиб.


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если не заберут то ты для армии купишь квадрокоптер за 40 тисяч гривен,идет?
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А може ще Муженку на памперси скинутись? Цей квадрокоптер є в оборонному замовленні? Немає? А чому?
Луценко мав замінити прокурора області, бо без прокурора області неможливо кришувати бандитів які їдуть на стрілку вбивати місцевих! Не може ні міліція ні СБУ кришувати бандитів якщо областна прокуратура, яка здійснює нагляд за СБУ не покриває цих бандитів! Це мафія в якій діють спільно областний прокурор та його заступники, місцеві прокурори, областна та районна поліція, областне СБУ, губернатор та районні чиновники! Всі мають бути звільнені і віддані під суд! Бандити влаштували розстріл місцевих мешканців - це надзвичайна подія яка має привести до введення надзвичайного стану по всій області і навіть введення режиму АТО в окремих районах, щоб залучити підрозділи СБУ та НГУ для ліквідації місцевих озброєних банд!
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уволил зам глави)
тих замів там може бути штук 10)
глава як був на % так і е
а бідного зама звільнили
оце так покарання на роботі
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Сарган така грамотійка, що навіть не знає, що Олевськ - райцентр на Житомирщині.
Коли цих невігласів поженуть з прокуратури. Мент він і в Африці мєнт, а помічник нардепа - все одно, що шлюха на трасі
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тут без Мегре не розібратися. Визнана незадовільною робота місцевого прокурора, але звільнений чомусь зам. Куди самого основного прокурора поділи, їзвєргі? І саме страшне - чому прокуратурою керує ГЛАВА??? Чортівня якась, свят-свят
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Дебилы, хотя бы изучите административную карту Украины!
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