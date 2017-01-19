 В полученных киевлянами счетах за отопление период данной услуги превышает один календарный месяц, - КГГА

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы КГГА.
"Это связано со смещением дат снятия показаний домовых приборов учета, которое осуществляет ПАО "Киевэнерго". Сегодня 95% жилых домов столицы оборудованы приборами учета тепла. Начиная с декабря 2016 года, снятие показаний домовых счетчиков для начислений за отопление происходит в 2 последних дня месяца, а не с 19-го до 26-го числа, как раньше. Поэтому количество дней предоставления услуги, отраженная в платежках за декабрь для жителей домов со счетчиками, состоит из остаточного количества дней предоставления услуги в ноябре и в течение всего декабря", - сказано в сообщении.
В ведомстве отметили, что необходимость изменения дат снятия показаний теплосчетчика связана с механизмом начисления субсидий, которые начисляются за весь календарный месяц. Сегодня в зоне обслуживания ОАО "Киевэнерго" около 30% потребителей получают субсидию на оплату коммунальных услуг.
"Средневзвешенная стоимость отопления в декабре для жителей многоэтажных домов без счетчиков тепла составила 31,27 грн / м². Это средняя цена одного квадратного метра отопления в домах столицы со счетчиками, на основе которых определена стоимость отопления для домов не оснащенных приборами учета. Начисление осуществлялись согласно принятому в ноябре постановлению Кабинета Министров Украины № 865. Таким образом, ликвидируется дискриминация для жителей многоэтажек, где еще не установлены приборы учета, поскольку по тарифу киевляне платили бы 32,97 грн / м²", - отметили в КГГА
Вместе с тем, столичные власти обращают внимание жителей на то, что стоимость услуги централизованного отопления зависит от внешней температуры воздуха и технических характеристик дома: "В случае несогласия относительно начисления за отопление призываем киевлян обращаться непосредственно в Центры обслуживания клиентов ПАО "Киевэнерго".
Как сообщалось ранее, Киевская городская государственная администрация намерена ввести единую квитанцию на оплату коммунальных услуг.
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Собственно, чего и добивались. Начиная с субсидий...
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Пришел счет за ноябрь 850 грн. Потом пришел счет за декабрь 1350 грн.
А теперь говорят, шо 1350 грн - это за ноябрь и декабрь. А счет за ноябрь в унитаз можно спускать или за ноябрь заплатить 2 раза?
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63 метра общая
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В любом случае я принял твердое решение начиная с декабря за отопление не платить. Киевэнерго и Ахметов лично могут у меня под дверью пикеты проводить, если хотят.
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Формально я живу в другой квартире.
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Хрен мне, кто что арестует исходя из реального места жительства.
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Было бы забавно узнать, что можно арестовать у владельца квартиры, в которой я живу и не замахаются ли они пыль глотать по судам.
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Делайте осбб, хоть будет ясно, куда деньги идут. А то 430 грн это что-то дохрена от вас хотят
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мошенничают с платёжками
если человек не получает ублюдочную субсидию от рошена и его воровской банды,
то какое ему дело до проблем жулья ?
на лицо не выполнение договорных обязательств ублюдками
из теплоэнерго
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