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Все про:ЖКХ (1425) КГГА (1836) отопление (514) тарифы (1368) коммунальные услуги (238) платежи (5)

 В полученных киевлянами счетах за отопление период данной услуги превышает один календарный месяц, - КГГА

В счетах киевлян за отопление, полученных в этом месяце, период, за который начислена услуга, превышает один календарный месяц.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы КГГА.

"Это связано со смещением дат снятия показаний домовых приборов учета, которое осуществляет ПАО "Киевэнерго". Сегодня 95% жилых домов столицы оборудованы приборами учета тепла. Начиная с декабря 2016 года, снятие показаний домовых счетчиков для начислений за отопление происходит в 2 последних дня месяца, а не с 19-го до 26-го числа, как раньше. Поэтому количество дней предоставления услуги, отраженная в платежках за декабрь для жителей домов со счетчиками, состоит из остаточного количества дней предоставления услуги в ноябре и в течение всего декабря", - сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что необходимость изменения дат снятия показаний теплосчетчика связана с механизмом начисления субсидий, которые начисляются за весь календарный месяц. Сегодня в зоне обслуживания ОАО "Киевэнерго" около 30% потребителей получают субсидию на оплату коммунальных услуг.

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"Средневзвешенная стоимость отопления в декабре для жителей многоэтажных домов без счетчиков тепла составила 31,27 грн / м². Это средняя цена одного квадратного метра отопления в домах столицы со счетчиками, на основе которых определена стоимость отопления для домов не оснащенных приборами учета. Начисление осуществлялись согласно принятому в ноябре постановлению Кабинета Министров Украины № 865. Таким образом, ликвидируется дискриминация для жителей многоэтажек, где еще не установлены приборы учета, поскольку по тарифу киевляне платили бы 32,97 грн / м²", - отметили в КГГА

Вместе с тем, столичные власти обращают внимание жителей на то, что стоимость услуги централизованного отопления зависит от внешней температуры воздуха и технических характеристик дома: "В случае несогласия относительно начисления за отопление призываем киевлян обращаться непосредственно в Центры обслуживания клиентов ПАО "Киевэнерго".

Как сообщалось ранее, Киевская городская государственная администрация намерена ввести единую квитанцию на оплату коммунальных услуг.


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опять шулера-наперсточники намухлевали
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газдобыча увеличила и облнерго в свою очередь решили не отставать
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это сделано намеренно, чтобы потом не найти концы, кто-то переплатит, кто-то доплатит, кто-то за месяц, кто-то за календарный месяц, кто-то за отчетный месяц, кто-то за лунный месяц. Шоколадный срач продолжается
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За декабрь ещё счет не получал, может стесняются разность, а может сам на сумму посмотрели и Богу душу отдали.
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Мы всем домом решили не платить Ахметову в этом месяце. Нас два года со счетчиками лошарят на 300кв.м. встроенной библиотеки. переплата по дому 300 000 за период. Решать вопрос не хотят, хотя все цифры и значения на бумаге в официальных документах.
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Чем нелогичней и запутанней система, тем легче воровать и обсчитывать.
Собственно, чего и добивались. Начиная с субсидий...
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эти субсидии - вообще пи..ц какой-то. Сначала поднять на все тарифы, а потом 90% населения субсидии раздать, чтобы оставшиеся 10%, кто хоть как-то пытается работать, платили и за себя и за тех, кто субсидии получает.
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Шот я нифига не понял.

Пришел счет за ноябрь 850 грн. Потом пришел счет за декабрь 1350 грн.

А теперь говорят, шо 1350 грн - это за ноябрь и декабрь. А счет за ноябрь в унитаз можно спускать или за ноябрь заплатить 2 раза?
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Маловато что-то 1350. За ноябрь было 820 а сейчас пришло 2400.
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А вообще они задолбали уже всех своей математикой. То до одного объема то додругого. Это как картошка в магазине стоила в зависимости от веса, до 1 кг одна цена и чем больше берешь, тем выше цена. Идиотизм полный. Как будто им газ поставляют также. Пусть тому кто это придумал всю жизнь за все так пришлось платить.
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А потм после этих академических расчетов куча ошибок и исправлений, скандалы у пенсионеров....
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Бандити прийшли до влади і творять, що хочуть. Не вдалося жидам прийти до влади при Ющенко, так вони прийшли зараз. Всі скакали і раділи. Чому питається? Доскакалися. Тепер суки сидіть і мовчіть, нехай вас жиди посадять туди, звідки ви вийшли - у рабство. Бо всі привикли тільки красти та дурити один одного і державу. От за це і маєте те, що заслужили.
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опять платёжка от Ахмета, сцуко, пришла !!!
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Ахметов пошёл в рост . Говорят он бегает по Киеву ночью и обрезает счетчики тепла. А потом выставляет фальшивые счета. Во голова. Во-первых можно втюхать опять эти счетчики и можно ограбить людей счётами. Голова!!!! Бизнесмен))))))))
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Теперь понятно, почему квитанции приходят не раньше 22 числа, да еще и с юмором - "просьба оплатить до 20-го"
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Мошенничество чистой воды! А прокуратура молчит потому, что Порошенко крышует!
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Очень интересно.

В любом случае я принял твердое решение начиная с декабря за отопление не платить. Киевэнерго и Ахметов лично могут у меня под дверью пикеты проводить, если хотят.
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Поддерживаю. Футбольная секция возле на Вернадского поставила твердотопливный котел и обрезала трубу Ахметова. Счет упал со 120 000 до 12 000 в месяц.
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Наложат арест на банковские счета, сам прибежишь с поклоном.
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Суд наложит, за неуплату услуг согласно договора. Для начала попробуй договор расторгнуть, а потом будешь вые....ться.
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Суд наложит на чьи счета? Или ты думаешь, шо тока Порошенко умеет прятать деньги?

Формально я живу в другой квартире.
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Для начала реально школу закончи. А потом будешь формально "чушь нести".
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Я школу закончил в 92-м году, когда Ахметов еще чермет в Донецке собирал. :D

Хрен мне, кто что арестует исходя из реального места жительства.
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Прописан я в другой квартире. СПД на другой адрес.
Было бы забавно узнать, что можно арестовать у владельца квартиры, в которой я живу и не замахаются ли они пыль глотать по судам.
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А может проще встать из-за компа и пойти в контору, что бы выяснить насчет счетов!?
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И так каждый раз, когда золотозубые работники киевэнерго ижи ЖЕКа какую-то херню присылают или делают?
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квартира в киеве общая 63 метра, платежку Шатун принес на 2300 грн + утримання прибудинк територии 430 грн
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а что это у вас за прибудинкова территория такая? С полем для гольфа и бассейном?
Делайте осбб, хоть будет ясно, куда деньги идут. А то 430 грн это что-то дохрена от вас хотят
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прибудинкова обычная, с заплеванными тротуарами. зато вокруг дома сами жильцы выращивают цветы, наставили скульптур, полят сорняки, обрезают растения, ухаживают в общем. Может за это?
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Кто платит за коммуналку тот оплачивает сепаратистов!
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Створюємо Армию Сопротивления- неплательщиков! Приєднуйтесь!
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Заипали уже они со своими нововведениями. Бардак какой-то творится - в ГИОЦе за воду и отопление не платите, отопление в этом месяце насчитали так-то... Вот реально за этот месяц коммуналку не заплачу только из-за того, что влом в этом всем разбираться - пусть сами сначала определятся. В чем проблема сделать одну квитанцию для оплаты всех коммунальных услуг? А то бл.. за отопление и горячую воду платите только в киевэнерго, холодную воду - в водоканале, за обслуживание дома вообще где хотите.
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жулики под предводительством барыги порошенки
мошенничают с платёжками
если человек не получает ублюдочную субсидию от рошена и его воровской банды,
то какое ему дело до проблем жулья ?
на лицо не выполнение договорных обязательств ублюдками
из теплоэнерго
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиВ полученных киевлянами счетах за отопление период данной услуги превышает один календарный месяц, - КГГА
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