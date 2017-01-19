 "Не надо обольщаться": Медведев не ждет снятия западных санкций с РФ и роста цен на нефть

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ru.
"Не надо обольщаться, скорее всего (санкции и невысокие цены на нефть. - Ред.) сохранятся в среднесрочной перспективе", - сказал Медведев в ходе заседания правительства.
Он также добавил, что правительство России будет исходить из консервативного сценария.
Напомним, В 2014 году Евросоюз, США, и другие страны ввели санкции в отношении РФ в связи с оккупацией Крыма и агрессией на востоке Украины, которые неоднократно расширялись и продлевались. Были приостановлены переговоры о безвизовом режиме и о новом базовом соглашении о сотрудничестве, введен запрет на въезд в страны ЕС для должностных лиц из РФ и заморожены их активы, введены ограничительные меры торгового, финансового и военного характера. Всего в санкционные списки попали 151 человек и 37 юридических лиц. Секторальные санкции действуют в отношении 20 российских финансовых, нефтедобывающих и оборонных структур.
В августе 2014 года Россия ввела пакет ответных мер на санкции Евросоюза, США, Австралии, Канады и Норвегии. Так называемые "контрсанкции" представляли собой запрет сроком на один год на импорт в РФ из этих стран фруктов, овощей, молочной и мясной продукции.
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Заголовки вечерних российских газет: "Мужчину, брившего гениталии в поезде, приняли за террориста". Попытался представить логическую цепочку - тщетно.
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Обрезание - мусульманин.
Мусульманин - ИГИЛ.
ИГИЛ - террорист.
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Парик японский
Зубы немецкие
Тушь французская
Костюм итальянский
Патриот российский
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17 января так называемый совет министров самопровозглашенной Луганской народной республики ограничил ввоз товаров с территории соседней самопровозглашенной Донецкой народной республики.
Об этом сообщает сайт луганских сепаратистов Исток.
В "ЛНР" также ограничили ввоз продуктов из "ДНР". В частности, разрешено ввозить не более трех кило мяса или мясопродуктов, не более 5 л растительного масла, не более трех литров молока, не более 50 кг овощей или фруктов. Также введены ограничения на ввоз алкоголя и сигарет.
Дедывоевали оркипроебали...
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У мережі пригадали та активно обговорюють дану тему.
Хто це все ж таки побудував вежу з фекалій та палиць - мешканець російського міста чи "душевнобольной китаец, который построил эту башню в честь своих умерших родственников"?
Наступну світлину оприлюднили у "Фейсбуці" з дописом "Т" - Тренди".
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kstati, vot zje, o vonji - v Mongolije sobirajet i topit jurti, kusjatj delajet na takom gorjasjcjem lemente- i nicjego, tak sjto vsio v tehnologijah, nu da korovje izpolzujet i susjonoje ili v peremesjku s glinoi i togda susjat.
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Мадуро присудил Путину премию Уго Чавеса
Лауреаты премии получат миниатюрную копию шестиметровой статуи Чавеса, которую создал российский скульптор Сергей Казанцев, добавлял президент Венесуэлы.
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/587ff44f9a7947eeb25a9145?from=newsfeed
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Россия - новая Империя зла, сказал Байден. Громко, четко, ясно - перед инвесторами со всего мира.
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Ещё ведь "камней с неба" не было...)))
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Подробнее: http://www.newsru.com/russia/19jan2017/blokhleb.html
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