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 "Не надо обольщаться": Медведев не ждет снятия западных санкций с РФ и роста цен на нефть

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что антироссийские санкции и невысокие цены на нефть сохранятся в среднесрочной перспективе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ru.

Также читайте: Санкции против РФ должны сохраняться до полного восстановления территориальной целостности Украины, включая Крым, - Порошенко

"Не надо обольщаться, скорее всего (санкции и невысокие цены на нефть. - Ред.) сохранятся в среднесрочной перспективе", - сказал Медведев в ходе заседания правительства.

Он также добавил, что правительство России будет исходить из консервативного сценария.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Надо готовиться к еще более низким ценам на нефть и на газ", - глава российского "Сбербанка" Греф

Напомним, В 2014 году Евросоюз, США, и другие страны ввели санкции в отношении РФ в связи с оккупацией Крыма и агрессией на востоке Украины, которые неоднократно расширялись и продлевались. Были приостановлены переговоры о безвизовом режиме и о новом базовом соглашении о сотрудничестве, введен запрет на въезд в страны ЕС для должностных лиц из РФ и заморожены их активы, введены ограничительные меры торгового, финансового и военного характера. Всего в санкционные списки попали 151 человек и 37 юридических лиц. Секторальные санкции действуют в отношении 20 российских финансовых, нефтедобывающих и оборонных структур.

В августе 2014 года Россия ввела пакет ответных мер на санкции Евросоюза, США, Австралии, Канады и Норвегии. Так называемые "контрсанкции" представляли собой запрет сроком на один год на импорт в РФ из этих стран фруктов, овощей, молочной и мясной продукции.
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це правда дімон! кєрдик вам свинорусам...
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Гуго Карлович™ ‏@JoN_TM Jan 18
Заголовки вечерних российских газет: "Мужчину, брившего гениталии в поезде, приняли за террориста". Попытался представить логическую цепочку - тщетно.
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Подумали, что делает обрезание.
Обрезание - мусульманин.
Мусульманин - ИГИЛ.
ИГИЛ - террорист.
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"Не надо обольщаться" - сказал Медведев, когда Путин долго и упорно не сводил взгляд с его пупа.
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Мысли Перзидента ‏@VVP2_0 23 год.23 години тому
Парик японский
Зубы немецкие
Тушь французская
Костюм итальянский
Патриот российский
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Медведка самый адекват среди кремлядей. Спит, посылает кацапов, правду говорит
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Ну так он хочет свиниться из власти, пока дело до Гааги не дошло. А то, не ровен час, в одну камеру с педофилом посадить могут. Тот, конечно птичками наряжался, но в цыплят по осени того... Да ну их, зоопедонекрофилов кремлевских!
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Война в Грузии на нем. Не отвертится по любому.
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tancujet, on tak tancujet pod muzikoi, pravda, v okruzjenije muzjikov, nu eto ponjatno, hotj i adekvatnij, no ot pit arasni nekuda neusjol - nacionaljnije korni takije odnako
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Зацените новость из жизни наротов:

17 января так называемый совет министров самопровозглашенной Луганской народной республики ограничил ввоз товаров с территории соседней самопровозглашенной Донецкой народной республики.
Об этом сообщает сайт луганских сепаратистов Исток.

В "ЛНР" также ограничили ввоз продуктов из "ДНР". В частности, разрешено ввозить не более трех кило мяса или мясопродуктов, не более 5 л растительного масла, не более трех литров молока, не более 50 кг овощей или фруктов. Также введены ограничения на ввоз алкоголя и сигарет.

Дедывоевали оркипроебали...
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это биндеры пытаются поссорить два брацких народа лугандна и дамбаса.
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Стало быть уже не держитесь там? Держалка заржавела?
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А шо, навіть Трамп не допоможе? А так раділи...
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Nu na scjot sankcij, eto zje lehko proverjajetsa istoricjeski - kogda baltijskije strani vozobnovili nezavisimostj i kogda za okupaciju snjali sankciji s rasseji, ili vot, kogda snjali sankciji s serbiji - vot i otvet.
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Китаєць чи росіянин? Психічно хворий чоловік 10 років будував вежу з екскрементів



У мережі пригадали та активно обговорюють дану тему.

Хто це все ж таки побудував вежу з фекалій та палиць - мешканець російського міста чи "душевнобольной китаец, который построил эту башню в честь своих умерших родственников"?
Наступну світлину оприлюднили у "Фейсбуці" з дописом "Т" - Тренди".
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hren jevo znajet, jesli stroitj s korovja v peremesjku s glinoi i visusjitj, to net nekaoi voni, vot zje v Afrike, mnogije plemena stroit tak doma, polucjajetsa zelenovato koricjnevije, kogda dobavljajet travi i protji kustarnikov - vesma krepkije polucjajetsa.
kstati, vot zje, o vonji - v Mongolije sobirajet i topit jurti, kusjatj delajet na takom gorjasjcjem lemente- i nicjego, tak sjto vsio v tehnologijah, nu da korovje izpolzujet i susjonoje ili v peremesjku s glinoi i togda susjat.
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Помнится покойный Чавес тоже вещал о нефти по 400 $ за бочку. Накаркал 40 $ и инфляцию для своей страны под 1000% в год. Поосторожней надо быть с прогнозами.



Мадуро присудил Путину премию Уго Чавеса

Лауреаты премии получат миниатюрную копию шестиметровой статуи Чавеса, которую создал российский скульптор Сергей Казанцев, добавлял президент Венесуэлы.

http://www.rbc.ru/rbcfreenews/587ff44f9a7947eeb25a9145?from=newsfeed
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Нет, это предыдущий президент Венесуэлы, умер в 2013. Одиозная личность, болтун и хам.
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Константин Боровой ‏@kborovoi 19 ч.19 часов назад
Россия - новая Империя зла, сказал Байден. Громко, четко, ясно - перед инвесторами со всего мира.
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,,,"денег нет..но вы держитесь", сказал Димон,,,,,на что лаврушка про себья изрек- "дебилы б,,,ть"
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цены на нефть, цены на нефть............ кацапам главное, лишь бы боярышник не подорожал


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«Минздрав росиси предлагает ограничить продажу спиртосодержащих настоек до одного флакона в руки»! В ответ ; Вы там ЧЁ ,с ума посходили?А если у людей свадьба?
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Каждый с собой принесет, если не барин. А если барин - добрые люди угостят. Во флаконе 100 мл, а летальная доза - 30 мл. Как раз на троих хватит. И четвертому ослепнуть останется.
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Ну правильно!
Ещё ведь "камней с неба" не было...)))
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кажеться пуйло как то говорило , что нефть никогда не будет ниже 70 , так что пусть рассказывают сказки дальше , вата после боярышника на это клюнет
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На россии два правителя: полицейский-оптимист и полицейский-пессимист. По аналогии с добрым и злым.
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В России пройдет акция "Блокадный хлеб": жителям Хабаровска предложат прожить день на пайке блокадника

Подробнее: http://www.newsru.com/russia/19jan2017/blokhleb.html
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"Не надо обольщаться": Медведев не ждет снятия западных санкций с РФ и роста цен на нефть
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