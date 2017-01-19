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Все про:Италия (755) МИД (3786) лавина (33)

 По предварительной информации украинцев в накрытом лавиной итальянском отеле не было, - МИД

Дипломаты держат ситуацию на контроле и будут сообщать всю информацию по мере ее поступления.

По предварительной информации украинцев в накрытом лавиной итальянском отеле не было, передает Цензор.НЕТ. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины в Twitter.

"По предварительной информации, украинцев не было в накрытом снежной лавиной отеле в Италии. Уточненную информацию оперативно сообщим", - говорится в сообщении.

Напомним, в Италии снежная лавина, спровоцированная, вероятно, сильными землетрясениями, полностью накрыла отель Rigopiano di Farindola. Под снегом и обломками могут находиться 30 человек, два человека были спасены. Из-за сложных метеоусловий спасатели в течение нескольких часов пытались добраться до отеля.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Италии на горный отель сошла лавина: МИД проверяет информацию о пострадавших украинцах

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ИЗ ПОД ЛАВИНЫ НЕ СЛЫШНО НАШЕГО ГИМНА?
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Наші люді по різним забугорним отелям не шастають.
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Там могли працювати наші люди. І туристи також могли бути, бо це звичайний готель, а не якийсь VIP. Його знесло ще вчора, але дістатися туди поки що нема можливості, бо землетрус супроводить іншу біду - небувалі снігопади та морози. Отель знаходиться в горах, а за останні дві доби намело метри снігу. Боюсь, що за таких обставин знайте когось живого неможливо.
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