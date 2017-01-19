 По предварительной информации украинцев в накрытом лавиной итальянском отеле не было, - МИД

По предварительной информации украинцев в накрытом лавиной итальянском отеле не было, передает Цензор.НЕТ. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины в Twitter.
"По предварительной информации, украинцев не было в накрытом снежной лавиной отеле в Италии. Уточненную информацию оперативно сообщим", - говорится в сообщении.
Напомним, в Италии снежная лавина, спровоцированная, вероятно, сильными землетрясениями, полностью накрыла отель Rigopiano di Farindola. Под снегом и обломками могут находиться 30 человек, два человека были спасены. Из-за сложных метеоусловий спасатели в течение нескольких часов пытались добраться до отеля.
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