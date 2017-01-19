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Все про:газ (8590) Укргаздобыча (112) Прохоренко (9)

 "Укргаздобыча" планирует в 2017 году нарастить добычу газа на 400-600 млн кубометров и достичь показателя в 15 млрд куб. м, - глава правления Прохоренко

"Укргаздобыча" планирует в 2017 году увеличить уплату налогов до 52 млрд грн.

Об этом председатель правления "Укргаздобычи" Олег Прохоренко заявил на пресс-конференции, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

По его словам, в 2017 году "Укргаздобыча" планирует нарастить добычу газа на 400-600 млн куб. м и достичь показателя в 15 млрд куб. м.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В 2016 году "Укргаздобыча" увеличила добычу газа на 77 млн кубометров, - глава правления Прохоренко

Также предприятие намерено увеличить уплату налогов до 52 млрд грн.
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а може краще на стб в програму бітва єкстрасєнсов?
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Це буде в доларах-це єдиний точний прогноз.
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Цена будет рыночная. Можете продать дешевле - милости просим!
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Такая же , " рыночная"! Эти суки просто издеваются , выставляя народ полными лохами .
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Ще один крок до єнергонезалежності України.
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Главные добытчики в Украине)) Шеф ихний сейчас в Давосе в жованом костюме у Пинчука отобедает.
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Порошенко в Давосі розповів, скільки ще чекати на безвіз

Україна сподівається отримати ясність в питанні безвізового режиму з Євросоюзом упродовж лічених тижнів.
Про це Reuters в рамках Давоського саміту заявив президент Петро Порошенко.
За словами президента, Київ очікує на ясність у питанні безвізу упродовж "лічених" тижнів, адже виконано всі вимоги ЄС.
Він зазначив, що рішення, досягнуте минулого місяця ще не втілено в життя.
"Це прямий обов'язок ЄС… Ми чекаємо на кілька моментів чи тижнів, коли буде закінчено паперову роботу і запущено процес". - сказав Порошенко.
Як відомо, 8 грудня комітет постійних представників країн ЄС (Coreper) затвердив від імені Ради ЄС компромісний текст, погоджений з Європейським парламентом, щодо механізму призупинення безвізового режиму.
Очікується, що це рішення розблокує питання надання безвізу в тому числі для України.
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можна питання

Укргаздобыча" планирует в 2017 году нарастить добычу газа на 400-600 млн кубометров и достичь показателя в 15 млрд куб. м, - глава правления Прохоренко

в доларах по ринковій ціні то е

рахуй нуліки то в доларах

2 145 000 000 000$
по ринковій ціні

1 куб - 143$
шо занх?
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Вы ошиблись в расчетах поскольку не за 1 куб - 143$ а за 1000 м. куб. -143 $
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Всі природні ресурси належать народу УКРАЇНИ. я требую віддати мені мою долю.
або зменшіть ціну на газ власного видобутку.
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для каждого, своя доля газа уже честно распределена по крематориям, если родня усопшего не откликнется, за остальной платить придется.
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Да речь то не о тебе лично, мой пост был написан не с целью, перевести дискуссию в разрез личных отношений, а о справедливом распределении недр власть имущими.
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больная тема для кацев, коментов у новости будет УХХХ!
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Ты о чем? Об увеличении добычи на 400 млн кубов? Суточный объем потребления газа Украиной, в условиях экономии, составляет 146 млн куб. м. Это на 2,5 суток хватит.
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То есть нам несколько лет заявляли, что Украина добывает своего газа 20 млрд. куб (без учета Черноморнефтегаза и вышек бойко), а теперь значит нарастим добычу до 15-ти?! Это что за нарост? Ай, маладца, прохоренко! При этом не забыл зарплату получать в 1 млн грн (а со всеми добавками в 2 млн), и такую же своим замам, а секретуткам - по 100-150 тыс. Этих реформаторов давно пора люстрировать на фонарях в знак благодарности за разворовывание недр и бюджета
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Укргаздобыча" планирует в 2017 году нарастить добычу газа на 400-600 млн кубометров и достичь показателя в 15 млрд куб. м, - глава правления Прохоренко
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