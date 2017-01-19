Об этом председатель правления "Укргаздобычи" Олег Прохоренко заявил на пресс-конференции, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
По его словам, в 2017 году "Укргаздобыча" планирует нарастить добычу газа на 400-600 млн куб. м и достичь показателя в 15 млрд куб. м.
Также предприятие намерено увеличить уплату налогов до 52 млрд грн.
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Україна сподівається отримати ясність в питанні безвізового режиму з Євросоюзом упродовж лічених тижнів.
Про це Reuters в рамках Давоського саміту заявив президент Петро Порошенко.
За словами президента, Київ очікує на ясність у питанні безвізу упродовж "лічених" тижнів, адже виконано всі вимоги ЄС.
Він зазначив, що рішення, досягнуте минулого місяця ще не втілено в життя.
"Це прямий обов'язок ЄС… Ми чекаємо на кілька моментів чи тижнів, коли буде закінчено паперову роботу і запущено процес". - сказав Порошенко.
Як відомо, 8 грудня комітет постійних представників країн ЄС (Coreper) затвердив від імені Ради ЄС компромісний текст, погоджений з Європейським парламентом, щодо механізму призупинення безвізового режиму.
Очікується, що це рішення розблокує питання надання безвізу в тому числі для України.
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Укргаздобыча" планирует в 2017 году нарастить добычу газа на 400-600 млн кубометров и достичь показателя в 15 млрд куб. м, - глава правления Прохоренко
в доларах по ринковій ціні то е
рахуй нуліки то в доларах
2 145 000 000 000$
по ринковій ціні
1 куб - 143$
шо занх?
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дякую
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або зменшіть ціну на газ власного видобутку.
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