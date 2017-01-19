 В 2016 году "Укргаздобыча" увеличила добычу газа на 77 млн кубометров, - глава правления Прохоренко

Об этом председатель правления "Укргаздобычи" Олег Прохоренко заявил на пресс-конференции, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
Также он сообщил о строительстве 70 новых скважин и получении 13 новых лицензий.
По его словам, нельзя говорить о росте добычи, не говоря о подготовительных работах по бурению, строительстве скважины, ремонте и закупке нового оборудования.
"То, что вы видите, - это лишь вершина айсберга. Ведутся большие работы... И без этого нельзя говорить о росте добычи", - сказал он.
Наращивание добычи в 2016 году составило 77 млн куб. м.
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якщо це + 14% від 2015 року то в сумі вони за рік добули 78 міліарда доларів газом?
© де деньги?
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Какие 11 миллиардов???
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