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Все про:газ (8590) добыча (227) Укргаздобыча (112) Прохоренко (9)

 В 2016 году "Укргаздобыча" увеличила добычу газа на 77 млн кубометров, - глава правления Прохоренко

В 2016 году "Укргаздобыча" увеличила объемы бурения на 25 тыс. м., рост по сравнению с 2015 годом составил 14%.

Об этом председатель правления "Укргаздобычи" Олег Прохоренко заявил на пресс-конференции, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

Также он сообщил о строительстве 70 новых скважин и получении 13 новых лицензий.

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По его словам, нельзя говорить о росте добычи, не говоря о подготовительных работах по бурению, строительстве скважины, ремонте и закупке нового оборудования.

"То, что вы видите, - это лишь вершина айсберга. Ведутся большие работы... И без этого нельзя говорить о росте добычи", - сказал он.

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Наращивание добычи в 2016 году составило 77 млн ​​куб. м.
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і ця тварь ще розповідає нам про людяність і повагу до влади.
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круто. за год. потребление за 1 день только тепловиками 46 млн.
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то вони вибули газу на 11 міліардів доларів додатково? по ринковій ціні
якщо це + 14% від 2015 року то в сумі вони за рік добули 78 міліарда доларів газом?
© де деньги?
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тысяча кубометров стоит 200 баксов 77 млн стоит 15 млн 400 баксов.
Какие 11 миллиардов???
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ 2016 году "Укргаздобыча" увеличила добычу газа на 77 млн кубометров, - глава правления Прохоренко
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