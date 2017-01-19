 "Батькивщина" не поддерживает повышения пенсионного возраста, как того требует МВФ, - Сергей Соболев

Как информирует Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу "Батькивщины", об этом в интервью журналистам заявил первый заместитель руководителя фракции Сергей Соболев.
"Не думаю, что такой законопроект будет внесен правительством и поддержан парламентом", - прогнозирует политик.
В то же время народный депутат не исключает, что правительство Украины пойдет на уступки перед МВФ.
"После того бюджета, который приняли с дыркой, которая составляет десятки миллиардов гривен, правительство пойдет на любые уступки перед МВФ. Но пойдет ли на такие уступки Верховная Рада, я имею большие сомнения и убежден, что парламент сделает все возможное, чтобы не допустить куплю-продажу земель сельхозназначения и повышения пенсионного возраста", - отметил Сергей Соболев.
Депутат также отметил, что у большинства фракций парламента есть четкая позиция по монетизации льгот.
"Парламент, скорее всего, поддержит монетизацию льгот, поскольку то, что сейчас происходит, - это профанация самой идеи субсидий", - считает представитель "Батькивщины".
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Требование МВФ только что бы пенсионный фонд не был дефицитным.
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"Лошары!" - прохихикакла шоколадная администрация
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Наши олигархи в состоянии сами кредитовать МВФ.
Вот только офшоренко делает вид, что не при делах.
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гройсман видит только как вариант повышение пенсионного возраста а урезать пенсии чиновникам, прокуратуре, судам, ментам, депутатам .... он не видит.
в Украине сложилась такая ситуация что уборщица с какого то районо имеет пенсию в два раза больше чем металлург который отработал 40 лет у печи
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Блин, как понимать заявление "Батькивщины"?? Кто покажет источник, что МВФ именно ТРЕБУЕТ?
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"Ранее издание "Экономическая правда" сообщило, что в их распоряжении есть последняя версия меморандума о сотрудничестве Украины с МВФ, в которой говорится, что для продолжения сотрудничества с МВФ Украине нужно повысить пенсионный возраст, сократить количество госслужащих и бюджетников, отменить "упрощенку" и открыть земельный рынок. Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко заявил, что не может подтвердить подлинность обнародованной в СМИ версии меморандума о сотрудничестве Украины с МВФ".
Судя по всему, текст меморандума знают только подписанты. Отсюда спекуляции.
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я думал что только юля что-то требует !
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Батькивщина не поддерживает уменьшение зарплат врачам!
Батькивщина не поддерживает Ким Чен Ына!
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У МВФ поставили Україні 7 нових завдань для отримання грошей
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"Батькивщина" не поддерживает повышения пенсионного возраста, как того требует МВФ, - Сергей Соболев
Я сам лично видел и слышал как у Шустера этот же Соболев рассказывал, что МВФ не требует повышения пенсионного возраста. Что они не поддерживают?
Премьер также отметил, что ведется много разговоров, в том числе и относительно повышения пенсионного возраста, которого якобы требует МВФ, но заверил, что такие сообщения распространяются для "запугивания людей".
Выделение второй части третьего транша МВФ связано, среди прочего, с перспективой решения вопроса повышения пенсионного возраста в Украине, сообщил старший экономический советник премьер-министра Владимира Гройсмана Иван Миклош
Вы там у себя за высоким забором соберитесь и выясните, кто из вас врёт как последний порошенко.
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http://hvylya.net/news/digest/v-ukraine-bolee-milliona-mertvyih-dush-poluchayut-pensii-syiroid.html
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