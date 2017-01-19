EN|RU|UK
Темы дня:

Стрельба в Олевске

Компромат на Трампа

Санкции против России

Переговоры Савченко с боевиками

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

 Политика Украины
  1377  49
Все про:пенсионная реформа (784) пенсионный возраст (704) Соболев Сергей (794) Батькивщина (1830)

 "Батькивщина" не поддерживает повышения пенсионного возраста, как того требует МВФ, - Сергей Соболев

Батькивщина" не поддерживает инициативы о повышении пенсионного возраста, предусмотренные требованиями Международного валютного фонда для Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу "Батькивщины", об этом в интервью журналистам заявил первый заместитель руководителя фракции Сергей Соболев.

"Не думаю, что такой законопроект будет внесен правительством и поддержан парламентом", - прогнозирует политик.

В то же время народный депутат не исключает, что правительство Украины пойдет на уступки перед МВФ.

"После того бюджета, который приняли с дыркой, которая составляет десятки миллиардов гривен, правительство пойдет на любые уступки перед МВФ. Но пойдет ли на такие уступки Верховная Рада, я имею большие сомнения и убежден, что парламент сделает все возможное, чтобы не допустить куплю-продажу земель сельхозназначения и повышения пенсионного возраста", - отметил Сергей Соболев.

Депутат также отметил, что у большинства фракций парламента есть четкая позиция по монетизации льгот.

"Парламент, скорее всего, поддержит монетизацию льгот, поскольку то, что сейчас происходит, - это профанация самой идеи субсидий", - считает представитель "Батькивщины".

Читайте также: Рева о повышении пенсионного возраста: МВФ вносит предложения, мы дискутируем
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
так МВФ и не требует повышения пенсионного возраста.

Требование МВФ только что бы пенсионный фонд не был дефицитным.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
И правильно делает. Они там живут до 90 лет, могут уходить на пенсию хоть в 70. А в Украине и до 70 не дотягивают.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
МВФ НЕ ТРЕБУЕТ ПОВЫШАТЬ ПЕНСИОННЫЙ ВОЗРАСТ !!!!!!!!!!!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Я знаю что НЕ ТРЕБОВАЛ, как и не вмешивался в тарифы на газ. Но ведь теперь могли и потребовать.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Кстати, МВФ вовсе не обязательно требовать, как говорится, с ножом у горла. МВФ может всего лишь НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДОВАТЬ. Это позволяет МВФ заявить, что они там белые и пушистые и ничего такого не требуют. Они только рекомендуют. О том КАК рекомендуют - настоятельно или не очень, история умалчивает. Поверьте, у МВФ есть масса рычагов, чтобы "рекомендовать" так, что мало не покажется. Дипломатия, блин...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Наши властьимущие аж пыщат ----дайте грошей ! Поэтому пойдут на все ----и пенс.возраст повысят и упрощенку уберут и земли разрешат продавать !!! Нахрен им Украина вмэсте с народом !!! Подумаешь, территория,где можно миллиарды воровать ! Зачем голову ломать над тем, как бы сделать так, чтобы обойтись без МВФ.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Администрация Дональда Трампа станет самой богатой в истории страны. Совокупное состояние членов кабинета $14 млрд.

"Лошары!" - прохихикакла шоколадная администрация
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Коли рак свисне? Чи в ноябрє? Помєдлєннєє пожалуста - я запісиваю :D

 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Правду сказав. От так би і завжди, а не давати пусті обіцянки.
 показать весь комментарий
Ответить
 
вот только мвф не требует повышения пенсионного возраста...
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
А популістів та їх аудиторію це не цікавить.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
значит скоро будет сообщение, что Батькивщина добилась, чтобы пенсионный возраст не поднимали
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
не, что юля добазарилась с мвф и они исключили это требование из списка
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Так що виходить , що цензор бреше , а ви правду кажете ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
" Напомним, о дефиците Пенсионного фонда в 145 млрд грн премьер-министр Владимир Гройсман объявил после того, как в меморандуме МВФ появились требования, связанные с бездефицитностью Пенсионного фонда. По словам премьера, вариантом выхода из ситуации является повышение пенсионного возраста."
 показать весь комментарий
Ответить
 
А кто такой МВФ?
Наши олигархи в состоянии сами кредитовать МВФ.
Вот только офшоренко делает вид, что не при делах.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Яка шІкарна позиція-не підтримувати те, чого не вимагають.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
краще як гросі-пєці..робити те чого не вимагали..підвищити трарифи,наприклад..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Откуда ты знаешь о чем они там терли МВФ всегда требует одного Сбалансированого реалистичного бьюджета А уже Гросе Вернее его патрону Нужно выбирать Или увеличить пенсионный возраст лохов Или оставить не пополнеными слепые и зрячие трасты Или сделать газ дороже на 100 баксов Чем покупается в раше Или нет Я думаю ету дилему Петручио решит запросто И даже догадываюсь как
 показать весь комментарий
Ответить
 
"Гройсман объявил после того, как в меморандуме МВФ появились требования, связанные с бездефицитностью Пенсионного фонда. По словам премьера, вариантом выхода из ситуации является повышение пенсионного возраста."

гройсман видит только как вариант повышение пенсионного возраста а урезать пенсии чиновникам, прокуратуре, судам, ментам, депутатам .... он не видит.
в Украине сложилась такая ситуация что уборщица с какого то районо имеет пенсию в два раза больше чем металлург который отработал 40 лет у печи
 показать весь комментарий
Ответить
 
"Международный валютный фонт ничего не требует от Украины, в частности повышения пенсионного возраста, заверил министр социальной политики Андрей Рева." Источник: http://censor.net.ua/n423813


Блин, как понимать заявление "Батькивщины"?? Кто покажет источник, что МВФ именно ТРЕБУЕТ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Потому что, я так понимаю,текст меморандума о сотрудничестве Украины - тайна за семью печатями. Кто-нибудь видел этот текст? Вот что тут написано:
"Ранее издание "Экономическая правда" сообщило, что в их распоряжении есть последняя версия меморандума о сотрудничестве Украины с МВФ, в которой говорится, что для продолжения сотрудничества с МВФ Украине нужно повысить пенсионный возраст, сократить количество госслужащих и бюджетников, отменить "упрощенку" и открыть земельный рынок. Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко заявил, что не может подтвердить подлинность обнародованной в СМИ версии меморандума о сотрудничестве Украины с МВФ".

Судя по всему, текст меморандума знают только подписанты. Отсюда спекуляции.
 показать весь комментарий
Ответить
 
ивоттераз !
я думал что только юля что-то требует !
 показать весь комментарий
Ответить
 
все сводится к тому что Батькивщина Д'Артаньяны?
 показать весь комментарий
Ответить
 
А еще, по инсайдерской информации, МВФ категорически требует от Порошенко чтобы не был посажен ни один коррупционер.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Батькивщина не поддерживает повышения пенсионного возраста!
Батькивщина не поддерживает уменьшение зарплат врачам!

Батькивщина не поддерживает Ким Чен Ына!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Уже повысили пенсионный возраст. Нужно требовать его уменьшение на 5 лет ниже, чем при советах. Надоело уже повторять одно и тоже толку ноль. Как выступить в Верховной Раде?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Идиоты !!!
"Батькивщина" не поддерживает повышения пенсионного возраста, как того требует МВФ, - Сергей Соболев
Я сам лично видел и слышал как у Шустера этот же Соболев рассказывал, что МВФ не требует повышения пенсионного возраста. Что они не поддерживают?


Премьер также отметил, что ведется много разговоров, в том числе и относительно повышения пенсионного возраста, которого якобы требует МВФ, но заверил, что такие сообщения распространяются для "запугивания людей".

Выделение второй части третьего транша МВФ связано, среди прочего, с перспективой решения вопроса повышения пенсионного возраста в Украине, сообщил старший экономический советник премьер-министра Владимира Гройсмана Иван Миклош


Вы там у себя за высоким забором соберитесь и выясните, кто из вас врёт как последний порошенко.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Яке збільшення пенсійного віку?!Це аморально в жодному випадку не можна збільшувати пенсійний вік. Люди працюють по 40 років і отримають 40$ пенсію,це взагалі нормально? Лише "Батьківщина" за людей.
 показать весь комментарий
Ответить
 
ОООООООООООООО...ДА !!! Йуля ЗА ЗА.....ЛЮДЕЙ ... Оце брэд...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вы ещё скажите им, что аморально обворовывать самый бедный в Европе народ и прятать деньги в офшорах. Им станет стыдно.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Дайте людям право на оружие, а потом можете нести всякую чушь. Мы посмотрим на сколько вас хватит. А насчет оружия... когда у народа лопнет терпение, мы его откопаем.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Молодці! А як таке взагалі можна підтримати? Люди не доживають до пенсійного віку! А його ще збільшити?! Взагалі знущання!Було б за що працювати до такого віку, за копійки?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Батькивщина" не поддерживает повышения пенсионного возраста, как того требует МВФ, - Сергей Соболев
 Облако тегов
агрессия Антитеррористическая операция боевик ВР ГПУ ГФС Давос Донбасс задержание Кабмин Киев комитет Крым Минобороны минские соглашения НАТО Нацполиция обстрел Олег Богачук переговоры Пинчук Порошенко Путин Рева Россия Савченко СБУ Супрун Ульяна США Трамп
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти