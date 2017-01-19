 Рада проголосовала за допуск иностранных войск на территорию Украины для учений

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.
"За" проголосовало 236 народных депутатов.
Законом урегулирован вопрос относительно допуска подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2017 году для участия в многонациональных военных учениях, определение их общей численности, типов и количества вооружений, военной техники, сроков пребывания и мест дислокации на период проведения учений, в частности, допуска подразделений вооруженных сил других для участия в многонациональном учении по подготовке подразделений вооруженных сил, украинско-американских учений "Си Бриз-2017" и украинско-американских учениий "Репид Трайдент - 2017".
Проект Закона зарегистрирован за №5636.
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За то есть русский мир.
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Могут такое учение провести, пикнуть не успеете, вместе со всем миром.
Аккуратнее надо с формулировками!
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Пусть наши будущие союзники изучать возможный театр военных действий
А Украинские ВС получат опыт применения современных форм и способов ведения
боевых действий с использованием лучших образцов вооружения и техники
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