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 Рада проголосовала за допуск иностранных войск на территорию Украины для учений

Рада приняла Закон "Об одобрении решения Президента Украины о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2017 году для участия в многонациональных учениях".

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

"За" проголосовало 236 народных депутатов.

Законом урегулирован вопрос относительно допуска подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2017 году для участия в многонациональных военных учениях, определение их общей численности, типов и количества вооружений, военной техники, сроков пребывания и мест дислокации на период проведения учений, в частности, допуска подразделений вооруженных сил других для участия в многонациональном учении по подготовке подразделений вооруженных сил, украинско-американских учений "Си Бриз-2017" и украинско-американских учениий "Репид Трайдент - 2017".

Проект Закона зарегистрирован за №5636.

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Не в бровь а в глаз. Ещё найди два выступление сени по поводу цены на газ, когда он был в оппозиции и после. Два разных человека. Вот как надо уметь.
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Ничего, что три года страна в состоянии войны?
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лучше с ЕС потерять, чем с кацапами найти
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А так-же работы, денег, нормальной доступной жратвы.
За то есть русский мир.
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вы ж не знаете что в Луганске вечером все смотрят на часы- если к 18-00 не успел домой то ночевать прийдется на работе ...комендантский час
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Хороший закон...там есть строчки "кроме войск РФ"? Власть может меняться, знаете ли.
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Надо было написать, что Рада проголосовала за допуск иностранных войск на территорию Украины для защиты демократии, свободы, суверенитета Украины, Восточных границ Евросоюза, Украины, для возможной атаки на неадекватных соседей (хотя все понимают, что это РФ). Там в Кремле все со стульев попадают.
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Смотрите, Шойгу может принять на свой счет!
Могут такое учение провести, пикнуть не успеете, вместе со всем миром.
Аккуратнее надо с формулировками!
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ти віриш у армію параші...чи ти п'яний чи дурний москалику...
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Ну вы же не можете их победить уже 3 года
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Мы растягиваем удовольствие. Практически нирвана наблюдать за тем, как у кацапов хохочут "Искандеры".
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То есть войск всех стан? Формально разрешено и войскам РФ?
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Ні, це не про допуск взагалі, а щодо "Sea Breeze - 2017" та "Rapid Trident - 2017". Ані там, ані там расія участі не приймає.
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Это - хорошо!
Пусть наши будущие союзники изучать возможный театр военных действий
А Украинские ВС получат опыт применения современных форм и способов ведения
боевых действий с использованием лучших образцов вооружения и техники
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРада проголосовала за допуск иностранных войск на территорию Украины для учений
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