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Все про:Ляшко (1284) Тимошенко (25211) Чижмарь (44) Батькивщина (1830) Радикальная партия (273)

 Тимошенко открыто начала президентскую кампанию, - нардеп Чижмарь

Народный депутат Украины от Радикальной партии Юрий Чижмарь считает, что лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко начала президентскую кампанию.

Об этом он рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

Отвечая на вопрос о взаимоотношениях РП с "Батькивщиной", Чижмарь отметил: "Дело в том, что мы от Юлии Владимировны ожидали очень четкой позиции по многим законопроектам, где мы понимали, что являемся партнерами. В том числе, относительно изменений в Конституцию, по созданию ВСК по оффшорам. Тимошенко тогда не блокировала трибуну, сидела молча и ждала, чем это все завершится. А мы думали, что она будет партнером в борьбе. Но увидели, что она открыто начала президентскую кампанию. Смотрите, вторым истцом в суд по тарифам был Олег Валерьевич. Его не уведомили о заседании, что было потом доказано в судебном порядке. Но Юлия Владимировна все равно вышла и заявила: Ляшко не ходит, мол, так его интересуют народные проблемы. Это была чистая ложь и манипуляция".

Он также не поддержал эпитеты, которыми лидер РП Олег Ляшко наградил Юлию Владимировну - " московская кукушка" и "драная лиса. " Я лично не поддерживаю подобную риторику, но Олега Ляшко, наверное, люди за то и любят, что он иногда может озвучить то, что они хотят сказать, но не имеют возможности", - подчеркнул Чижмарь.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Мы разбалансировали всю правоохранительную систему. Преступность растет", - нардеп Чижмарь

Однако, несмотря на противоречия с Тимошенко, Чижмарь не считает, что между "Батькивщиной" и "Радикальной партией" все таки "мосты не сожжены".

"Знаете, в политике гораздо легче восстановить "мосты", чем в экономике. Такова природа. Поэтому не факт. Вспомните, сколько у Юлии Владимировны с Януковичем было "сожжено мостов", и тут же восстановлено. Это политика. Надо признать, что Тимошенко - очень опытный политик. Она может прогнозировать ситуацию наперед.

Я бы хотел, чтобы политики за основу ставили общую историю страны, а личностные вещи забывали. Сессионный зал является площадкой для дискуссий. Здесь иногда решения принимаются, когда общение выходит за рамки принятого. В парламенте есть 450 мнений, а надо найти одно-единственное. Это нормально, когда при таких условиях могут появиться эмоции".

Смотрите также: "Тимошенко злигалась з Медведчуком - програла. Якби об'єдналась з Ляшком - була б у мене віце-прем'єром з питань ЖКГ. Вона спеціаліст з тарифів і каналізації", - Ляшко. ВИДЕО

Полностью интервью с Юрием Чижмарем читайте ПО ССЫЛКЕ
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и будет все начинаться как обычно - люби мои.
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Ну да, заплетёт опять бублик, набьёт ноздри барбитурой и с криками "панеслась" рванёт толкать гавнину в ухи идиотам с амнезией...))))
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она и сейчас по моему дурь нюхает. Пустые блуждающие глаза ее выдают. В общем вонапрацюе.
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рыговские боевые пид@р@сы переметнулись в соевую команду...
и всё также Ю.В ненавидят.это эмоции и тупоголовость.
когда вы мозгами начнёте думать,а не жопой ???
нормально при Юле всем жилось.
кстати про 1000...
по тому курсу это было 200 бакинских...
так что "кватырку"захлопни умник.
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И что в этом криминального? Или Чижмарь наивный младенец 👼 и думает, что политика - это клуб джентльменов? Все вы одним миром мазаны и каждое телодвижение Ляшко тоже с расчётом на следующие выборы. Благо, находясь в оппозиции не надо ничего делать и принимать непопулярные решения, а только языком молоть.
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..тоже хороше оплачиваемая работа, карманная опозици в кармане у тех.что и при юще травили тимоху и при овоще и сейчас....одни и теже...
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Не надо подменять понятия и перекручивать факты. Именно из-за этих "непопулярных решений", уничтожающих государство и народ, БЮТ и Самопомич в оппозиции.

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Щя порохоботы начнут ныть мантры о воровке, агентше кремля, которую другой, продавший нас с потрохами, агент кремля ЯнукОвощ, держал в тюрьме, видимо чтоб нас всех запутать ))
Будут вспоминать за цены на газ, которыми кремль по жизни нас шантажировал, требуя в противном случае определенных преференций...
А так же будут рассказывать о великих достижениях их липецко-панамского предводителя, о его планах на второй срок и громадном доверии народа, о котором я провел собственный маленький опрос:

Юлька может и не подарок, но если вопрос станет за кого из них двоих отдать свое предпочтение, то это очевидно, ведь так обосраться, профукать доверие и уважение, этому патологическому брехуну ещё умудриться нужно было. Хотя, чего мы ожидали от министра экономики, времен "семьи"?..
Короче, Зеленского в президенты!
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А Вона разве не профукала "доверие и уважение" ? Вона разве не является "патологическим брехуном"? Хотя, чего мы ожидали от Премьер-министра времен Ющенко?
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При ней всем во всём мире неплохо жилось .
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Не правда. При ней минималка была всего 100 баксов, за газ платили половину доходов, население все на субсидии переводили, доллар стал по 30, она в раиссе новые заводы строила!!
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Это когда её провальные отношения с рашкой, повлекли волну вбросов о том, что "хохлы воруют газ"? Когда за низкую цену на газ она не захотела продать интересы страны, вступать в договорняки, которыми позднее не побрезговал Януковощь?
То чего она не в Ростове отсиживалась, а на нарах? Ваш парадоксальный тупизм не терпит критики. Список её расейских заводов в студию!
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я иронизировал, конечно-же, смайлик не поставил
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А как же "юлина тысяча"??? Как она помогла тогда всем пенсионерам и нуждающимся!!!
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а кроме "тысячи", у премьер-министра, дел ведь больше никаких нет.
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Ей старых "лазаренковских" схем хватало, зачем ей "новые заводы"?
На счёт "минималки", это таки даа...
Она первая, кто поднял зарплату!
Депутатам...)))
В 2005 году, вместо 4-5 тыс. гривен, они начали получать 16-20...)))
И на счёт газа не обольщайтесь, она всё время пыталась поднять цену для предприятий, на уже закупленный и закачаный в хранилища газ...
Это ни как не сказалось бы на ваших личных платёжках, но привело к росту цен на апсолютно все группы товаров...)))
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та ты есть тролль кацарылый...
не прикрывайся мовою,рога наружу лезут !!!
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Тимошенко Юлия слила Украину и народ нашей страны когда в 2009 году подписала с путлером "газовые Соглашения". Мы не забыли основные удавки этой Зрады

Цена за 1000 м.куб. 450 зеленых. Объем поставок не менее 50 миллиардов кубов,
И самое главное подлое положение - "бери или плати"
И теперь эта падлюка прикрываясь ширмой популистских лозунгов хочет возглавить
свободолюбивых украинцев
Не бывать этому!
Вспомните ее фразу на трагическом заседании Собеза, когда решалась судьба Крыма
Почти дословно - "Ніякого збройного опору і щоб ні один танк не вийшов із казарми"
Поясняю танки хранятся не в казарме а в боксе
Как Вам такой Главком ВСУ во время войны с Россией.
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идийот ты шо платил 460$ ЗА ГАЗ?
достали соевые тролли...
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Но при этом "Нафтогаз" получил скидку в 100 баксов за аренду российским ВМФ Севастополя + баксов 100 за "подлое положение - "бери или плати"". А за транзит при этом, получал с цены в 450 баксов. Может и с "Нафтогаза" спросить где деньги?
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Помню , как Сеня орал : "Юля ,Юля , Юля ...." Что-то гадкое так и осталось в душе .
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так ушастый кулявлоб тоже шестерил в секте воровки на доверии.
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в 2014 я предупредждал, что за шестерку януковича - вальцмана, голосовать нельзя было..
поросенко превратил Украину в руину..
Тимошенко, единственная, кого боится вор поросенко..
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ламця-дриця-гоп-цяця. люблю гриця молодця!
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Wevelsburg ты смотрю рыго-соевый тролль со стажем...

или со сколково?!
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у нас для того что бы стать президентом нужно не предвыборную компанию начинать а с Охендовским договариваться и бабло на взятку собирать
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хуже, чем липецкий холуй пукина - поросенко - быть не может..
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И это бзднула ради-кальная шлюха, реклама партии которой уже месяц как дрыщет по 112 каналу!
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та вже зачекались. Давай, Юля, дави гнид з ОП, БПП, НФ і РП, це усе одне лайно, олігархічны виродки і їх посіпаки, Україна від них вже втомилась, крадуть і брешуть, брешуть і крадуть.
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А я думаю , что в презики нам будут подсовывать другого жидка - Пинчука .
Известного содержателя корчмы в Давосе .
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Такого кандидата хуйло поддержит, как и трампа...
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имешь ввиду бялоруского председателя из вестки...???
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Кремлёвский гауляйтер Беларуси поддерживается хуйлом без вопросов, неужели ты не знаешь? Но судя по тому, что ты называешь чокнутого директора совхоза председателем и вместо "вёска" пишешь "вестка" - тролль ты ещё молодой, тренируйся. А "вестка" это "весть". Я понимаю. что для кацапов славянские языки недоступны на чём кацапьё и прокалывается постоянно.
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Да для этой дряни кремлевской президентская кампания никогда и не заканчивалась. она живет в ней вечно, как и мозгожопые члены ее секты..
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Есть такая ведущая на 1+1, Наталья Мосийчук, давно за ней наблюдаю,
умная, обаятельная, откровенная, компетентная, а самое главное, внимание- Смелая!
Думаю мужики дискредитировали себя уже давно на этом поприще, Украина-женского рода, и пора уже страну возглавить женщине. Другой вопрос как это сделать без бабла?
И тут вспоминается старый анекдот... сынок спрашивает у мамы, мама,- вы рыбки хотите?
окончание вы все знаете…
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Дура и непрофессиональный журналист. Никогда не забуду, как вначале аннексии Крыма она в прямом эфире чихвостила тодишнего министра ВСУ за то, что он "не дает приказов/распоряжений "нашим ребятам", которые, как потом в итоге оказалось, в большинстве своем саботировали все приказы и перешли на сторону раши. Невыдержанная, тупая дура.
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первая свинья с визгом начинает лезть к бюджетной кормушке, бараны переживают за нее.
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Точно так. Потому по всем каналам Ляшко и Лысый заяц. Я сразу понял, это Юля начала предвыборную компанию.
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Он уже два месяца на 112 гавкает "президент голубых". Да и после "Новогодних каникул" кругом ЛОШКО. Чувствует, что в случай выборов хрен в зраду попадет.
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бля, ну ляшко непроходной. и хуле? будет топить всех кто рядом на радость банде барыги?
вообще прока нет партии добробатов и волонтёров голосовать только за свободу.
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Ну так если нынешний гарант испортился уже давно?
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та вже зачекались. Давай, Юля, дави гнид з ОП, БПП, НФ і РП, це усе одне лайно, олігархічні виродки і їх посіпаки, Україна від них вже втомилась, крадуть і брешуть, брешуть і крадуть.
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А всё вот почему (причина этого выс*ра).
"Батькивщина" не поддерживает повышения пенсионного возраста, как того требует МВФ, - Сергей Соболев
То есть если Батькивщина выступает ПРОТИВ того, чтобы наши люди с работы отправлялись прямо на кладбище, без всяких там "пенсий", то это означает, что "Тимошенко открыто начала президентскую кампанию" (с), как сказал Чмырь!
А вы и дальше бейте лбы "Юлькаворофкаукраланашимозги!", обогащая олигахов и не имея даже десятка лет для того, чтобы пожить в "обеспеченной" 1000-мя гривнами старости! Деб*ля, мля.......
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Ригошоколадам другую тему для обсирона дали. Бегают в растерянности с ветки на ветку. То Савченко, то Тимошенко. Дикий и дремучый народ эти троля-ля ригошоколадные.
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Все сайты загажены мнениями тех, которые в зРаде "ради-кала".
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вот что делает с бабой несчастная любовь и переизбыток мужских гормонов..
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Коллеги давайте отказываться от вождизма...
"При Николашке", при сталине, при Хрущеве, при Брежневе, при Адропове, при Горбачеве,

при Кравчуке, при Кучме, при Яныке, При Порошенко ... Кто далее???
В СССР страной управляла коммунистическая диктатура
В Украине до 2014 года - мощные финансово-промышленные группы в народе - "олигархи"
С 2014 года в условиях военной опасности в Украине начала ускорено формироваться
украинская нация, которая никогда и никому не позволит узурпировать

АБСОЛЮТНУЮ ВЛАСТЬ
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РПЛ опозиция??? Смешно!!!

Проплаченные придворные проститутки голосовавшие з мароденрские бюджеты 2016 и 2017!!!! А реклама именно их крутятится на зомбоящиках!Пусть еще найдут идиотов которые за них проголосуют!!!А реально опозиция ЮВТ именно на нее весь срач на каналах!!,
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«В бессильной злобе против
Тимошенко лютуют все украинские олигархи… и подсылают своих наймитов…»
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якщо влада робить те що повинна робита на своєму рабочому місці, то іі народ змінювати не захоче. яукщо ні - то захоче і буде. це соціум, а соціум має своє бчення ситуації.
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Незнаю почему,но мне кажется,что Хуйло,заявляя,что их проститутки самые лучшие в мире подразумевал именно Шлюшка с его патрией.
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Как не гавкайте, а придется смирится, что Тимошенко будущий президент! Лохонулись уже два раза и ХВАТИТ!!! Сколько время потеряли. Сейчас бы жили при Тимошенко как люди а не как злыдни!
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Политическая Ылита Украины давно нуждается в обновлении, к сожалению новых лидеров не видно(((((НО перетасовывая колоду старых политиков, прогнресса в стране не будет. Нужны новые, любящие Украину , а не бабло люди.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныТимошенко открыто начала президентскую кампанию, - нардеп Чижмарь
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