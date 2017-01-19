 Тимошенко открыто начала президентскую кампанию, - нардеп Чижмарь

Об этом он рассказал в интервью Цензор.НЕТ.
Отвечая на вопрос о взаимоотношениях РП с "Батькивщиной", Чижмарь отметил: "Дело в том, что мы от Юлии Владимировны ожидали очень четкой позиции по многим законопроектам, где мы понимали, что являемся партнерами. В том числе, относительно изменений в Конституцию, по созданию ВСК по оффшорам. Тимошенко тогда не блокировала трибуну, сидела молча и ждала, чем это все завершится. А мы думали, что она будет партнером в борьбе. Но увидели, что она открыто начала президентскую кампанию. Смотрите, вторым истцом в суд по тарифам был Олег Валерьевич. Его не уведомили о заседании, что было потом доказано в судебном порядке. Но Юлия Владимировна все равно вышла и заявила: Ляшко не ходит, мол, так его интересуют народные проблемы. Это была чистая ложь и манипуляция".
Он также не поддержал эпитеты, которыми лидер РП Олег Ляшко наградил Юлию Владимировну - " московская кукушка" и "драная лиса. " Я лично не поддерживаю подобную риторику, но Олега Ляшко, наверное, люди за то и любят, что он иногда может озвучить то, что они хотят сказать, но не имеют возможности", - подчеркнул Чижмарь.
Однако, несмотря на противоречия с Тимошенко, Чижмарь не считает, что между "Батькивщиной" и "Радикальной партией" все таки "мосты не сожжены".
"Знаете, в политике гораздо легче восстановить "мосты", чем в экономике. Такова природа. Поэтому не факт. Вспомните, сколько у Юлии Владимировны с Януковичем было "сожжено мостов", и тут же восстановлено. Это политика. Надо признать, что Тимошенко - очень опытный политик. Она может прогнозировать ситуацию наперед.
Я бы хотел, чтобы политики за основу ставили общую историю страны, а личностные вещи забывали. Сессионный зал является площадкой для дискуссий. Здесь иногда решения принимаются, когда общение выходит за рамки принятого. В парламенте есть 450 мнений, а надо найти одно-единственное. Это нормально, когда при таких условиях могут появиться эмоции".
Смотрите также: "Тимошенко злигалась з Медведчуком - програла. Якби об'єдналась з Ляшком - була б у мене віце-прем'єром з питань ЖКГ. Вона спеціаліст з тарифів і каналізації", - Ляшко. ВИДЕО
Полностью интервью с Юрием Чижмарем читайте ПО ССЫЛКЕ
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и всё также Ю.В ненавидят.это эмоции и тупоголовость.
когда вы мозгами начнёте думать,а не жопой ???
нормально при Юле всем жилось.
кстати про 1000...
по тому курсу это было 200 бакинских...
так что "кватырку"захлопни умник.
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Будут вспоминать за цены на газ, которыми кремль по жизни нас шантажировал, требуя в противном случае определенных преференций...
А так же будут рассказывать о великих достижениях их липецко-панамского предводителя, о его планах на второй срок и громадном доверии народа, о котором я провел собственный маленький опрос:
Юлька может и не подарок, но если вопрос станет за кого из них двоих отдать свое предпочтение, то это очевидно, ведь так обосраться, профукать доверие и уважение, этому патологическому брехуну ещё умудриться нужно было. Хотя, чего мы ожидали от министра экономики, времен "семьи"?..
Короче, Зеленского в президенты!
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То чего она не в Ростове отсиживалась, а на нарах? Ваш парадоксальный тупизм не терпит критики. Список её расейских заводов в студию!
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На счёт "минималки", это таки даа...
Она первая, кто поднял зарплату!
Депутатам...)))
В 2005 году, вместо 4-5 тыс. гривен, они начали получать 16-20...)))
И на счёт газа не обольщайтесь, она всё время пыталась поднять цену для предприятий, на уже закупленный и закачаный в хранилища газ...
Это ни как не сказалось бы на ваших личных платёжках, но привело к росту цен на апсолютно все группы товаров...)))
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не прикрывайся мовою,рога наружу лезут !!!
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Цена за 1000 м.куб. 450 зеленых. Объем поставок не менее 50 миллиардов кубов,
И самое главное подлое положение - "бери или плати"
И теперь эта падлюка прикрываясь ширмой популистских лозунгов хочет возглавить
свободолюбивых украинцев
Не бывать этому!
Вспомните ее фразу на трагическом заседании Собеза, когда решалась судьба Крыма
Почти дословно - "Ніякого збройного опору і щоб ні один танк не вийшов із казарми"
Поясняю танки хранятся не в казарме а в боксе
Как Вам такой Главком ВСУ во время войны с Россией.
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достали соевые тролли...
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поросенко превратил Украину в руину..
Тимошенко, единственная, кого боится вор поросенко..
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или со сколково?!
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Известного содержателя корчмы в Давосе .
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умная, обаятельная, откровенная, компетентная, а самое главное, внимание- Смелая!
Думаю мужики дискредитировали себя уже давно на этом поприще, Украина-женского рода, и пора уже страну возглавить женщине. Другой вопрос как это сделать без бабла?
И тут вспоминается старый анекдот... сынок спрашивает у мамы, мама,- вы рыбки хотите?
окончание вы все знаете…
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кормушка уже занята кнуром и КО !
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вообще прока нет партии добробатов и волонтёров голосовать только за свободу.
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"Батькивщина" не поддерживает повышения пенсионного возраста, как того требует МВФ, - Сергей Соболев
То есть если Батькивщина выступает ПРОТИВ того, чтобы наши люди с работы отправлялись прямо на кладбище, без всяких там "пенсий", то это означает, что "Тимошенко открыто начала президентскую кампанию" (с), как сказал Чмырь!
А вы и дальше бейте лбы "Юлькаворофкаукраланашимозги!", обогащая олигахов и не имея даже десятка лет для того, чтобы пожить в "обеспеченной" 1000-мя гривнами старости! Деб*ля, мля.......
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"При Николашке", при сталине, при Хрущеве, при Брежневе, при Адропове, при Горбачеве,
при Кравчуке, при Кучме, при Яныке, При Порошенко ... Кто далее???
В СССР страной управляла коммунистическая диктатура
В Украине до 2014 года - мощные финансово-промышленные группы в народе - "олигархи"
С 2014 года в условиях военной опасности в Украине начала ускорено формироваться
украинская нация, которая никогда и никому не позволит узурпировать
АБСОЛЮТНУЮ ВЛАСТЬ
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Проплаченные придворные проститутки голосовавшие з мароденрские бюджеты 2016 и 2017!!!! А реклама именно их крутятится на зомбоящиках!Пусть еще найдут идиотов которые за них проголосуют!!!А реально опозиция ЮВТ именно на нее весь срач на каналах!!,
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Тимошенко лютуют все украинские олигархи… и подсылают своих наймитов…»
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