 На оккупированных территориях Донбасса массово задерживают местных жителей, - ГУР

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУР Минобороны.
"Руководство ГРУ ГШ ВС РФ использует как прикрытие для командированных на Донбасс кадровых российских военнослужащих структуры т.н. "Всевеликого Войска Донского". Указанная практика позволяет скрыть принадлежность российских военных инструкторов и советников в составе военных формирований т.н. "ДНР/ЛНР" в ВС РФ и выдавать их за "добровольцев казачьих подразделений", - сказано в сообщении.
Как сообщалось ранее, между оккупантами из армии РФ и местными боевиками в Новоазовске произошла стычка в результате которой было травмировано 20 человек.
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"с низкой социальной ответственностью")))
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а девица с фото и другие рабочие отверствия заклеила разноцветной изолентой?
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???
на крайняк обернуть рубероидом и просмолить!!!
я так гараж гидроизолировал с наружки)))
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вы ждали ПРАВОСЕКОВ...а по факту сейчас вы под оккупацией ГОМОСЕКОВ)))))))
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Разве назовешь умным человека...который в свою хату кличе чорта?)))
А теперь тихо сидите под лавкой...и сопите в две дырки)
Срусня быстро научит вас жить ПА-РУСКЕ)))Вот тока метал дорежут и баб ваших до трахают...
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со всеми прелестями сего мира
И да...учитесь сидеть на бутылке)))вам это снадобится)
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а после пиз...н от ВСУ...собаки доедали копыта от ЗВЕРЬЯ
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Ворота открыты - теперь я ничей
ПРОЩАЙ! и не надо мне в спину сопеть!
Твою диктатуру не смог я терпеть
прощай - озверевший от злобы майдан
Я с шеи ДОНБАССА снимаю аркан
прощай - и не жди, я назад не вернусь
Свой путь выбирает ДОНБАССКАЯ РУСЬ
вот такие стихи набирают силу с инете, да...
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После ДАУНБАСКАЙ СРУСИ...ржал минут 10))))))))
СПС!!!
Давно так не смеялся)))
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На СКОТО ФЕРМЕ ветром открыло калитку))))
и овцы решили что они уже ничьи))))))))))))
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и за коллабрационизм тоже! и в особенности...
после деокупации...все что имеет сруснявый аусвайс...или аусвайс ЛуганДона...должно быть погружено в товарняки и выслано на историческую родину.
ТОЧКА
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все что умели думать...работать...хотели жить...у кого были мечты...
все уеб...и с этого мусорника с первыми выстрелами
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