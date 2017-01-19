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 На оккупированных территориях Донбасса массово задерживают местных жителей, - ГУР

На оккупированных территориях усилен контрразведывательный режим, сопровождающийся массовыми задержаниями граждан, а также поиском со стороны т.н. "МГБ ДНР" среди местных жителей лиц, имеющих родственные связи с представителями командного состава ВС Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУР Минобороны.

"Руководство ГРУ ГШ ВС РФ использует как прикрытие для командированных на Донбасс кадровых российских военнослужащих структуры т.н. "Всевеликого Войска Донского". Указанная практика позволяет скрыть принадлежность российских военных инструкторов и советников в составе военных формирований т.н. "ДНР/ЛНР" в ВС РФ и выдавать их за "добровольцев казачьих подразделений", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Командование оккупационных войск на Донбассе оформляет документы об увольнении военных РФ за сутки до их гибели, - ГУР

Как сообщалось ранее, между оккупантами из армии РФ и местными боевиками в Новоазовске произошла стычка в результате которой было травмировано 20 человек.
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на фото вижу два тела...
"с низкой социальной ответственностью")))
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интересно миль пардон...
а девица с фото и другие рабочие отверствия заклеила разноцветной изолентой?
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промышленный скотч...
???
на крайняк обернуть рубероидом и просмолить!!!
я так гараж гидроизолировал с наружки)))
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)))Ну шо данбасяне?)))
вы ждали ПРАВОСЕКОВ...а по факту сейчас вы под оккупацией ГОМОСЕКОВ)))))))
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с чем мы вас с Киева и витаем!)))
Разве назовешь умным человека...который в свою хату кличе чорта?)))
А теперь тихо сидите под лавкой...и сопите в две дырки)
Срусня быстро научит вас жить ПА-РУСКЕ)))Вот тока метал дорежут и баб ваших до трахают...
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и заживете вы как обычная сруснявая глубинка)))
со всеми прелестями сего мира
И да...учитесь сидеть на бутылке)))вам это снадобится)
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а когда в Украине начнут массово задерживать сепаров?...
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а еще позвонил знакомый и сказал, что на нуле с той стороны поубивали всех собак
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скорее всего собаки выли когда ЗВЕРЬЕ начинало лезть в сторону Украины...
а после пиз...н от ВСУ...собаки доедали копыта от ЗВЕРЬЯ
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Собаки не любят пьяных российских военных
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гавкают когда дрг лезут. А может к чемуто худшему готовятся. Говорит вобще гавкать перестали
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Собаки доедали мирно лежащие трупики ихтамнетов - в общем не по-человечески себя вели .
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Прощай Украина - страна палачей
Ворота открыты - теперь я ничей
ПРОЩАЙ! и не надо мне в спину сопеть!
Твою диктатуру не смог я терпеть

прощай - озверевший от злобы майдан
Я с шеи ДОНБАССА снимаю аркан
прощай - и не жди, я назад не вернусь
Свой путь выбирает ДОНБАССКАЯ РУСЬ

вот такие стихи набирают силу с инете, да...
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))))))))))))))))))
После ДАУНБАСКАЙ СРУСИ...ржал минут 10))))))))
СПС!!!
Давно так не смеялся)))
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А страна палачей? Не, а шо вы от карателей хотели?
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Эх не было в стишке слов " славянские буряты " и " чеченский православный мир " . А как бы эти слова брали за душу !
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Ворота открыты - теперь я ничей))))))))))))))

На СКОТО ФЕРМЕ ветром открыло калитку))))
и овцы решили что они уже ничьи))))))))))))
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Стишки явно писались в начале "освобождения"-сейчас многие с настольгией вспоминают о свободной жизни в Украине.
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в этой жизни за все нужно платить...
и за коллабрационизм тоже! и в особенности...

после деокупации...все что имеет сруснявый аусвайс...или аусвайс ЛуганДона...должно быть погружено в товарняки и выслано на историческую родину.
ТОЧКА
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К сожалению,репрессии в днр касаються нормальных жителей,проукраинских или нейтральных.Упоротые довольны жизнью,даже в нищите-но со своими,ублюдочный руский мир им близок и дорог,это родное.Украинское,или европейское-чужое,не приемлемое.Донбасс -граница миров,между Европой и совком,между прошлым и будущим.
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у меня тоже куча знакомых с Донбасса кто переехал в Киев...
все что умели думать...работать...хотели жить...у кого были мечты...
все уеб...и с этого мусорника с первыми выстрелами
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За три года даже тупые могли бы уже понять .... И только полные идиоты остались .
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНа оккупированных территориях Донбасса массово задерживают местных жителей, - ГУР
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