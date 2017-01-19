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Все про:агрессия (1052) Давос (247) иск (343) Крым (17984) ООН (1869) Порошенко (10424) Россия (64764) безвизовый режим (947) Евросоюз (11459)

 Порошенко о безвизовом режиме: "Это прямая обязанность ЕС. Мы ждем еще несколько недель завершения подготовки документов и запуска процесса"

Кроме того, Президент Украины Петр Порошенко уверен, что Украина вернет Крым.

Об этом он заявил в комментарии Reuters, передает Цензор.НЕТ.

Порошенко также сказал, что Украина ожидала безвизовый режим с Евросоюзом для своих граждан в течение "нескольких недель" после выполнения требований.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Швейцария предоставит Украине безвизовый режим после отмены виз для Киева со стороны ЕС, - Порошенко

В прошлом месяце, по его словам, после многих недель приостановки, была достигнута договоренность. Она еще должна вступить в силу.

"Это прямая обязанность ЕС… Мы ждем еще немного, несколько недель, на завершение подготовки документов и запуск (этого процесса, - ред.)", - сказал Порошенко.

Порошенко также уверен, что Украина вернет Крым, оккупированный Россией, которая отрицает, что отправляла в Украину войска и военное оборудование. В январе Киев подал иск в Международный суд ООН с требованиями к России прекратить поддержку промосковских сепаратистов, которые воюют на востоке Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В своем иске в Международный суд ООН Украина требует от России возобновить деятельность Меджлиса и разрешить украинские и крымскотатарские СМИ, - Климкин

На вопрос, вернет ли Украина Крым, Порошенко ответил: "Я не сомневаюсь в этом. Это украинская территория и украинский народ. Это - грубое нарушение международного права".

Напомним, ранее Украина подала иск против РФ в Международный суд ООН касательно выполнения Россией Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Напомним, 17 ноября 2016 года послы стран Европейского Союза одобрили старт обсуждения предоставления безвизового режима для Украины. 7 декабря 2016 года президент Украины Петр Порошенко заявил, что в Брюсселе достигнут компромисс относительно механизма приостановки безвизового режима.

В свою очередь 8 декабря 2016 года президент Европейского Совета Дональд Туск сообщил, что дискуссия по механизму приостановления безвиза для третьих стран завершена, и теперь "финишная прямая в направлении безвизового режима для Украины и Грузии".
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а мне по-барабану, будет этот безвиз или нет... ЕСЛИ когда-нибудь появятся средства поехать на экскурсию в Европу, то я итак туда съезжу, заплатив за тур.визу.
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А потом пол года будут рассказывать , что процесс пошёл , потом , что процесс идёт .))
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брехун все про безвиз. Расскажи лучше про реформы
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та вже просто смішно....
який до біса безвіз? вся Європа побачила як у нас можновладці живуть по новому!
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Головне що цей безвіз переважній більшості українців не потрібен)))
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Ждём пару недель а если нет то объявим войну ???
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то объявим - АБО (анти безвизовая операция )
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ага. Это вариант. Наппсть на Европу а потом сдаться. Пусть потом нас кормят.
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Ковбой решил ограбить поезд с деньгами. Ворвался в вагон, направил пистолет на охрану и говорит: "Эй, вы, а ну быстро деньги и ценности в этот мешок"!
Охрана посмотрела на него и отвечает: "А не пошел бы ты в липецк"!
Ковбой шмыгнул носом, почесал кучерявую голову, спрятал пистолет и говорит: "У-ууу, вот так и всегда"...
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А потом за две недели и ато закончим к 45 февраля
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пэтрэ-пэтрэ... удивительная страна Украина... в ОАЭ каждый ребёнок получает 60.000$ и землю при рождении... а в Украине - каждый еще не родившийся ребенок уже должен 500 долларов... вот такова правда в стране, гордо именуемой себя шакаладно-ракетном царством...
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Ждем несколько недель, а потом к Путе, в таёжный союз.
Да, Петролексеевичь ?
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Европа, дайте этому шоколадному хуйлу наконец этот безвиз! пусть оно заткнется!
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Не дадут безвиз, это сейсчас предмет торга,
пока Трамп не огласил позицию они не знают нужны ли будут рычаги по впихиванию назад дыры, изменений конституции, вопроса Крыма.
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ОБЯЗАННОСТЬ? Во как загнул! Ему уже все "обязаны" не только народ Украины!
Ну, конечно в ЕС те ещё кидалы и брехуны, но нельзя же быть лохом по жизни, нужно и мозг иногда включать!
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Da objazonnostj, potomu, sjto slovo nado derzjatj, jesli skazali, vot vipolnite takije i takije trebovanija, to jesli vtoraja storona eto vipolnila, to i mi dolzjni vipolnitj svoju cjastj, kstati, mnogije nasji diputati siljno zadumalis - v otlicjije ot nekotorih stran, u nas vibori prohodjat i ljudi golosujet i jesjcjo, mi zlopametni, osobenno k politikam.
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Украина выполнила свои обязательства по "будапештскому меморандуму", что-то я не вижу, что другие "гаранты" торопятся исполнять свои! Поэтому, что толку ссылаться на бумажки, грош цена которым.
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Podozjdi, a mi teperj o Budapesjstkom ili o bezvize - ti nespesji v peredi porovoza - budet i otvet za Budapesjt, toljko vot kacapi uzje ne prosto budet skulitj togda no gromko vitj.
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Вроде и НАТО обещало не продвигаться к бывшему СССР, но вроде на бумаге ничего нету, имеем, что имеем.
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«Лох по жизни» - основатель успешного бизнеса, долларовый миллионер и президент Украины.
А ты пишешь комменты на «Цензоре».
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он лох, если верит пустым обещаниям (так как сам их раздает в неимоверном количестве), у европейских политиков "форс-мажор", европейский лохторат "обеспокоен" политикой "открытых дверей" и "беженцами", опасается трудовой конкуренции трудолюбивых украинцев, а так как скоро "выборы", от которых сильно зависит кто займет мягкие и удобные кресла еврочинуш для их жирных задниц, то об обещаниях можно "временно забыть".
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лохи те, кто верит им и принимает всё за "чистую монеты", я родился свободным с изрядным долей скепсиса и даже цинизма, поэтому всегда находился в оппозиции к системе, к государству (потому что на Земле ещё нет моего государства, как свободного человека), к школе (рабов) и догмам "комуняк", к "советскому воспитанию" (что не помешало мне хорошо учится и закончить университет с отличием), и презрению к "героям-рабам"!
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Пэтро !!! Думаю, що тобі саме тобі безвіз і потрібен, тікати скоро треба ж буде з України ! А ми, прості люди, на візу якось нашкребем...
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Фєдька ти про що діскутуєшь з недолугою нульовкою-однодневкою, в спам московський тампакс ))))
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Kak skazjesj, sjcjas otpravlju - ja zje zol i zlopameten, ja s geiropi, mi zjrjom rjuskih mladencov ne meneje Vas Ukraincov.
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ты просто гей
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Смачного,але обережніше, є загроза отруєння,занадто токсичний продукт ці москаликі ))))
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купи клавиатуру, ты там мерзнешь? это не Австралия у тебя
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sosuljki sosni, polezno, osobenno segodnja - vsia voda po nekotorim verovanijam segodnja svetaja, dazje zamozjsjaja, tak sjto podrasti i togda smej svobodnomu cjeloveku ukazivatj, usiok rab potomstvennij, kstati, cjego svojei trjapki akvafresjkovoi stidisjsa to.
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idiot, o net, ruskij nacionaljnij geroi - ivanusjka duracjok, vsio otvali, ja ne doktor, cjtob dusjevno boljnim pomogatj.
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net ne mjorznu dnjom +7, +8, nocju +3+4, net ne mjorznu - ti ruskij duracjok naverno dumal, sjto vo vsei Norge belije medvedi po ulicam hodjat, na smotri po silocjke, ja ne vru
Værvarsel for Rogaland
http://www.yr.no/sted/Norge/Rogaland/
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da ne ochen tam, ya teplie strani liubliu, ekzoticheskie. Mozhet tebe i nravitsia severniy klimat
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Касапские троли воют,так как мацковии кроме усиления санкций и гниения ничего не светит. Безвиз будет, квартал раньше, квартал позже. Мы 25 лет этого ждём, подождём ещё.
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25 let???, ne nado toljko, jesjcjo 5 let nazad vi ES i NATO vragami scjitali, no okazalos sjto brateljnikom u vas prestupnik zdelalsa, vot prihoditsa vam otkresjcjivatsa ot nego.
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Ok ok, cjastj ukraincev - no ukrainci kak vidisj ne s zaglavnoi bukvi na etot raz.
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То отож, бо є українці, а є хохли і москалі українського походження))))
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Легко может получиться, что с России санкции снимут и назад в G8 позовут раньше, чем Украине безвиз дадут.
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пока у власти будет эта пьяная барыга вальцман, бывший министр и шестерка януковича - не будет ничего хорошего в Украине...
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Зрадо..бы так радостно завизжали... "перемога" для них настоящая...
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Ну хорошо! Пройдут и эти очередные "24 ноября" и 365-е китайские "несколько недель" , безвиза, как не было, так и нет, и что тогда? Что, кто-нибудь застрелится? Ну-ну! Мне, как и абсолютному большинству нищего украинского населения и на хрен не нужен этот безвиз и ещё потому, что с ним на границе может быть больше проблем, чем с визой. Но вопрос - зачем этому народу десять лет пудрить мозги этим очередным хрущовским не догоняемым "коммунизмом"? Неужели сейчас для этого бедного народа это самое главное в жизни? Зачем затмевать этой пустышкой реальную войну и реальную нищету? И как только этот очередной безвиз срывается, народу подкидывают следующее жареное блюдо типа стрельбы в Княжищах или стрельбы Пашинского или предложение Савченко об очередной сдаче Крыма. Почему при этом этому же народу не рассказывают более существенные вещи, откуда вдруг бабки на минималку в 3200 или откуда взялись влитые 29 декабря в Приветбанк аж целых 107 миллиардов грн.(!!!) при дефиците Пенсионного фонда в 140 миллиардов? Откуда деньги, Зин??? Почему дефицит ПФ в 2015 году был 64 млрд., а в 2016 почему вырос до 140 млрд., а никому ничего не повышали - кругом одно вранье и бредятина? Почему для Приветбанка такие огромные бабки нашлись, а на повышение пенсий нет??? Почему нам безвиз втюхивают как более важное, чем пенсии??? Почему, почему,........???
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Да просто всё... Безвиз - это был бы предмет гордости и аграмадного достижения нашей воровской банды при власти, если бы его дали. Потому и муссируется как конфетка и бесконечная жвачка, отвлекая от собственного воровства. Деньги на приват взяли из бюджета (читай, из нашего кармана, за счет тех же пенсий и соцвыплат). Потому что приват важнее, на нем могут погреть свои мохнатые ручонки всякие кананеньки и пр. Откуда деньги на 3200? Это фокус известный, потрясли оппозиционных хапуг-олигархов, как это делал тот же Саакашвили в Грузии и Одессе, вот вам и несколько миллиардов неучтенных зеленых, которые можно пускать на затыкание дыр бюджета и рта народу. Вместо того, чтобы вернуть награбленные десятки и сотни миллиардов в страну. А зачем?! Это же долгий и официальный процесс, опять же их не пустишь на свой карман и операции типа фокуса с 3200. А безвиз нам пока не дадут еще не один год, как и членство в ЕС и НАТО. Будет много пафоса и громких заявлений и кровь-из-носу обещаний и все снова окажется громким пуком позорной действующей власти. Потому что нынешнее положение вполне устраивает как кучерявого барыгу так и его воровское окружение. Война? Ребята наши гибнут? Я вас умоляю! Зато на контрабасе можно срубить миллионы и миллиарды (кананенька +20$ на тонне угля из лугандона, как пример). На международной помощи нагреться, за счет волонтеров себя красивого поднять на ладошке. Народ обнищал капитально, большинству этот безвиз нахер не нужен, нет денег по европам раскатывать и развлекаться, разве что на заработки рвануть из огромной ресурсной страны, разворованной бандой тварей
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как у него еще мозоль на языке не образовался от обещаний, брехло. Сначала сделай, а потом отчитайся
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Язик він без кісток і на ньому мозолей не буває,така фізіологічна відмінність від рук))))
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Пётр проснулся, опохмелился и сразу всё стало хорошо. надо и народу что нибудь приятное сказать.
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"Это прямая обязанность ЕС… Мы ждем еще немного, несколько недель, на завершение подготовки документов и запуск (этого процесса, - ред.)", - сказал Порошенко.Источник: http://censor.net.ua/n423965" А не то что? Чем мы можем повлиять на ЕС?! Замечу, что Украина сама себя загнала в дипломатический тупик, провозгласив безальтернативность евроинтеграции.
А всем остальным напомню "Договоры заключаются между равными".
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Тупік для України не Євроінтеграція ,а корумпована влада)))А відносно " договоров между равних" ти правий ))))
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Это прямая обязанность ЕС

Т.е. ЕС до сих пор не выполняет свои обязанности ?
.
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Пэтя, а вдруг гейропейцы возьмут и подмахнут ? Шо делать будешь ? Какие мантры дальше нам петь будешь ?
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прямая обязанность, я чуть под стол не упал, петя их прямая обязаность перестать кредиты давать которые спизж.ваются, безвиз проживем, а вот без кридитов наступит звездец, ты там права не качай а жопу им вылизывай чтоб курс стабилизировался, а то вы смерть рашки от нефти ванговали, а вот если вы доллар до 35 допустите пи.дец будет нам, они уже и так начинают косо смотреть, так что лижи петя, лижи
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Ну и чё? За этот безвиз стоило БЕРКУТАМ глаза выкалывать и руки отрывать? Пипец, вы уроды
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А сколько ты нам должен Пэтро ??? Харант ты наш...
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Да идите вы на хрен со своим безвизом, людям есть незачто, ездить каждый день на маршрутке на работу незачто, про комуналку вообще молчу, какая ЕВРОПА, вы реально просто стебётесь над своим народом.
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Безвиз это великое надувательство украинцев.Без денег он не нужен. Какой в нем смысл, если большинство украинцев не имеет возможности даже купи билет для поездки
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко о безвизовом режиме: "Это прямая обязанность ЕС. Мы ждем еще несколько недель завершения подготовки документов и запуска процесса"
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