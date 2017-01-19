 Порошенко о безвизовом режиме: "Это прямая обязанность ЕС. Мы ждем еще несколько недель завершения подготовки документов и запуска процесса"

Об этом он заявил в комментарии Reuters, передает Цензор.НЕТ.
Порошенко также сказал, что Украина ожидала безвизовый режим с Евросоюзом для своих граждан в течение "нескольких недель" после выполнения требований.
В прошлом месяце, по его словам, после многих недель приостановки, была достигнута договоренность. Она еще должна вступить в силу.
"Это прямая обязанность ЕС… Мы ждем еще немного, несколько недель, на завершение подготовки документов и запуск (этого процесса, - ред.)", - сказал Порошенко.
Порошенко также уверен, что Украина вернет Крым, оккупированный Россией, которая отрицает, что отправляла в Украину войска и военное оборудование. В январе Киев подал иск в Международный суд ООН с требованиями к России прекратить поддержку промосковских сепаратистов, которые воюют на востоке Украины.
На вопрос, вернет ли Украина Крым, Порошенко ответил: "Я не сомневаюсь в этом. Это украинская территория и украинский народ. Это - грубое нарушение международного права".
Напомним, ранее Украина подала иск против РФ в Международный суд ООН касательно выполнения Россией Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.
Напомним, 17 ноября 2016 года послы стран Европейского Союза одобрили старт обсуждения предоставления безвизового режима для Украины. 7 декабря 2016 года президент Украины Петр Порошенко заявил, что в Брюсселе достигнут компромисс относительно механизма приостановки безвизового режима.
В свою очередь 8 декабря 2016 года президент Европейского Совета Дональд Туск сообщил, что дискуссия по механизму приостановления безвиза для третьих стран завершена, и теперь "финишная прямая в направлении безвизового режима для Украины и Грузии".
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який до біса безвіз? вся Європа побачила як у нас можновладці живуть по новому!
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Охрана посмотрела на него и отвечает: "А не пошел бы ты в липецк"!
Ковбой шмыгнул носом, почесал кучерявую голову, спрятал пистолет и говорит: "У-ууу, вот так и всегда"...
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Да, Петролексеевичь ?
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пока Трамп не огласил позицию они не знают нужны ли будут рычаги по впихиванию назад дыры, изменений конституции, вопроса Крыма.
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Ну, конечно в ЕС те ещё кидалы и брехуны, но нельзя же быть лохом по жизни, нужно и мозг иногда включать!
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А ты пишешь комменты на «Цензоре».
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Værvarsel for Rogaland
http://www.yr.no/sted/Norge/Rogaland/
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А всем остальным напомню "Договоры заключаются между равными".
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Т.е. ЕС до сих пор не выполняет свои обязанности ?
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