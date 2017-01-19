EN|RU|UK
Темы дня:

Стрельба в Олевске

Компромат на Трампа

Санкции против России

Переговоры Савченко с боевиками

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

 Политика Украины
  566  8
Все про:прокуратура (2543) расследование (1817) театр (139)

 Скандал в столичном театре оперы и балета: прокуратура подозревает руководителей в нарушении трудовых прав

Скандал в столичном театре оперы и балета: Прокуратура подозревает его руководителей в нарушении трудовых прав.

Столичная прокуратура расследует уголовное производство по факту хищения бюджетных средств Киевского муниципального академического театра оперы и балеты для детей и юношества, а также нарушения трудовых прав его работников и служебного подлога, передает Цензор.НЕТ. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.

В ведомстве подчеркнули, что во время досудебного следствия было установлено, что с марта 2012 г. по ноябрь 2015 г. главный балетмейстер театра, злоупотребляя служебным положением, заставляла артистов участвовать в нелегальных гастролях без заключения необходимых договоров.

"При этом под угрозой увольнения и непопадания в составы постановочных групп и исполнителей, артисты были вынуждены оформлять отпуска без сохранения заработной платы. Также бесплатно во время зарубежных гастролей использовались декорации, костюмы и реквизит, принадлежащих театра и являющиеся коммунальной собственностью. В целом действиями указанного должностного лица артистам и бюджета города Киева нанесен ущерб на сумму свыше 1 млн грн", - сообщили в прокуратуре.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сотрудники Запорожской прокуратуры задержаны по подозрению в незаконном обороте наркотиков, - Луценко. ФОТО

Указанному должностному лицу было сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление служебным положением), ч. 1 ст. 173 (грубое нарушение соглашения о труде) и ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины. Постановлением следственного судьи Подольского районного суда г. Киева подозреваемая отстранена от должности.

Кроме того, в рамках расследования сообщено о подозрении директору и репетитору указанного театра по фактам подделки актов выполнения работ и присвоения средств - преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 191 и ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время продолжается досудебное расследование. Прокуратура инициировала проведение ревизии финансово-хозяйственной деятельности театра за период пребывания подозреваемых на должностях, назначен ряд экспертиз.

 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Театр абсурда, гастроли по всей Украине. Бенефис Пєдро Рошенко. Аншлаг на протяжении последних трех лет.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
И использование в них декораций и реквизитов
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСкандал в столичном театре оперы и балета: прокуратура подозревает руководителей в нарушении трудовых прав
 Облако тегов
Антитеррористическая операция боевик ВР ГПУ Гройсман Давос Донбасс Евросоюз задержание Кабмин Крым Минздрав минские соглашения НАТО Нацполиция ОБСЕ обстрел оккупация Пинчук Порошенко Путин Рева реформы Россия Савченко СБУ Супрун Ульяна США Трамп убийство
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти