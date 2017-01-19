 Скандал в столичном театре оперы и балета: прокуратура подозревает руководителей в нарушении трудовых прав

Столичная прокуратура расследует уголовное производство по факту хищения бюджетных средств Киевского муниципального академического театра оперы и балеты для детей и юношества, а также нарушения трудовых прав его работников и служебного подлога, передает Цензор.НЕТ. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.

В ведомстве подчеркнули, что во время досудебного следствия было установлено, что с марта 2012 г. по ноябрь 2015 г. главный балетмейстер театра, злоупотребляя служебным положением, заставляла артистов участвовать в нелегальных гастролях без заключения необходимых договоров.

"При этом под угрозой увольнения и непопадания в составы постановочных групп и исполнителей, артисты были вынуждены оформлять отпуска без сохранения заработной платы. Также бесплатно во время зарубежных гастролей использовались декорации, костюмы и реквизит, принадлежащих театра и являющиеся коммунальной собственностью. В целом действиями указанного должностного лица артистам и бюджета города Киева нанесен ущерб на сумму свыше 1 млн грн", - сообщили в прокуратуре.

Указанному должностному лицу было сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление служебным положением), ч. 1 ст. 173 (грубое нарушение соглашения о труде) и ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины. Постановлением следственного судьи Подольского районного суда г. Киева подозреваемая отстранена от должности.

Кроме того, в рамках расследования сообщено о подозрении директору и репетитору указанного театра по фактам подделки актов выполнения работ и присвоения средств - преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 191 и ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время продолжается досудебное расследование. Прокуратура инициировала проведение ревизии финансово-хозяйственной деятельности театра за период пребывания подозреваемых на должностях, назначен ряд экспертиз.