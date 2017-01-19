 Япония предоставит Украине оборудование для Общественного вещания, - Мининформполитики

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства информационной политики.
"Мы, проработав ваше обращение, приняли решение, что Япония предоставит техническое оборудование для развития Общественного вещания Украины", - сказал Суми Шигеки в ходе встречи с министром информационной политики Украины Юрием Стецем.
По словам посла, в рамках 2,5-летней программы, начиная с текущего месяца, в Украину из Японии приедет группа экспертов, которая готова обучать специалистов Общественного вещания, как правильно сообщать гражданам важную информацию во время чрезвычайных ситуаций. Японские эксперты также планируют поделиться с сотрудниками Общественного опытом создания образовательных телепрограмм.
Посол Шигеки также заявил, что по просьбе Мининформполитики найдена возможность ввести японскую версию веб-сайта Украинского национального информационного агентства "Укринформ", который станет одним из способов доступа к информации об Украине для японцев.
Министр информационной политики Стець, в свою очередь, заявил, что Мининформполитики будет способствовать освещению в Украине информации о культуре и ценностях японцев, принимая во внимание то, что 2017-й объявлен годом Японии в Украине. "В Украине много знают о помощи Евросоюза и мало что знают о помощи Японии. Это то, что мы готовы взять на себя, - способствовать освещению информации о нашей дружественной стране Японии", - сказал он.
Напомним, 17 апреля 2014 года Верховная Рада Украины приняла закон об общественном телевидении и радиовещании Украины."Для обеспечения постепенного и последовательного становления общественного телевидения и радиовещания в Украине Кабинет министров Украины создает Национальную общественную телерадиокомпанию Украины (НОТУ). НОТУ является юридическим лицом публичного права", - говорится в законе.
Документ определяет политику деятельности Национальной общественной телерадиокомпании, устанавливает основные задачи компании. Согласно закону, структурными подразделениями Национальной общественной телерадиокомпании являются общественное телевидение и общественное радио.
В соответствии с законом, общественное телевидение осуществляет вещание на двух общенациональных телеканалах: общественно-политическом и культурно-образовательном. А общественное радио вещает также на таких же двух общенациональных радиоканалах.
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