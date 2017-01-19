 ВМС просят жителей Одесской и Николаевской областей спокойно относиться к маневрам военной техники во время учений

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства, опубликованном в Facebook.
"В течение текущей недели на территории Одесской и Николаевской областей в рамках комплекса учений по боевой готовности органов военного управления и воинских частей будут иметь место передвижения колонн военной техники, развертывание блокпостов на путях движения и другие мероприятия. В связи с выше указанным, просим с пониманием относиться к определенным неудобствам, которые могут возникнуть из-за проведения запланированных мероприятий", - сказано в сообщении.
Вместе с тем, ВМС обратились к жителям с просьбой "не создавать подразделениям лишние трудности в выполнении поставленных задач и сохранять спокойствие".
Как сообщалось ранее, Президент Украины Петр Порошенко внес в Раду законопроект о допуске иностранных военных в Украину для участия в учениях в этом году.
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Так шо не нехай кацапи скрежещуть зубами від люті ... або від глистів. )))
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