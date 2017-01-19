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Все про:армия (7262) ВМС (477) Николаевская область (745) Одесская область (1329) учения (1545)

 ВМС просят жителей Одесской и Николаевской областей спокойно относиться к маневрам военной техники во время учений

ВМС ВС Украины предупреждают жителей Одесской и Николаевской областей о проведении в течение текущей недели комплекса учений по боевой готовности органов военного управления и воинских частей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства, опубликованном в Facebook.

"В течение текущей недели на территории Одесской и Николаевской областей в рамках комплекса учений по боевой готовности органов военного управления и воинских частей будут иметь место передвижения колонн военной техники, развертывание блокпостов на путях движения и другие мероприятия. В связи с выше указанным, просим с пониманием относиться к определенным неудобствам, которые могут возникнуть из-за проведения запланированных мероприятий", - сказано в сообщении.

Вместе с тем, ВМС обратились к жителям с просьбой "не создавать подразделениям лишние трудности в выполнении поставленных задач и сохранять спокойствие".

Смотрите на "Цензор.НЕТ: В Украине стартовали учебные сборы резервистов, - Генштаб ВСУ. ФОТОрепортаж

Как сообщалось ранее, Президент Украины Петр Порошенко внес в Раду законопроект о допуске иностранных военных в Украину для участия в учениях в этом году.


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Между прочим, учения ракетчиков в Николаевской области, жутко нервирующие русню в оккупированном Крыму стали уже доброй традицией.
Так шо не нехай кацапи скрежещуть зубами від люті ... або від глистів. )))
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