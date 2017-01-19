 Дело офицера ВМС, который забил насмерть пьяного подчиненного, в кратчайшие сроки будет направлено в суд, - прокурор

Дело офицера ВМС, который забил насмерть пьяного подчиненного, в кратчайшие сроки будет направлено в суд, в настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения. Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала " 112 Украина " сообщил военный прокурор Белгород-Днестровского гарнизона Александр Цупка.

"Сейчас в отношении офицера избрана мера пресечения, он находится под стражей. Ожидаем результатов медицинских экспертиз. В кратчайший срок это дело будет направлено в суд", - отметил он.

Как сообщалось, в Сарате Одесской обл. в одном из подразделений отдельной артиллерийской бригады ВМС произошло убийство. Начальник разведки гаубичного артиллерийского дивизиона в канун Нового года избил подчиненного, который находился в состоянии алкогольного опьянения. От полученных повреждений последний скончался.

Офицеру инкриминируют уголовное правонарушение, квалифицированное по части 4 ст. 426-1 УК Украины - "Превышение военным лицом служебного положения с применением неуставных отношений, совершенное в особый период и повлекшее тяжелые последствия". Мужчине грозит от семи до десяти лет лишения свободы.