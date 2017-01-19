 Дело офицера ВМС, который забил насмерть пьяного подчиненного, в кратчайшие сроки будет направлено в суд, - прокурор

Дело офицера ВМС, который забил насмерть пьяного подчиненного, в кратчайшие сроки будет направлено в суд, в настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения. Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала " 112 Украина " сообщил военный прокурор Белгород-Днестровского гарнизона Александр Цупка.
"Сейчас в отношении офицера избрана мера пресечения, он находится под стражей. Ожидаем результатов медицинских экспертиз. В кратчайший срок это дело будет направлено в суд", - отметил он.
Как сообщалось, в Сарате Одесской обл. в одном из подразделений отдельной артиллерийской бригады ВМС произошло убийство. Начальник разведки гаубичного артиллерийского дивизиона в канун Нового года избил подчиненного, который находился в состоянии алкогольного опьянения. От полученных повреждений последний скончался.
Офицеру инкриминируют уголовное правонарушение, квалифицированное по части 4 ст. 426-1 УК Украины - "Превышение военным лицом служебного положения с применением неуставных отношений, совершенное в особый период и повлекшее тяжелые последствия". Мужчине грозит от семи до десяти лет лишения свободы.
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Йому могли наваляти і співслужбовцв (то була би інша стаття ККУ (через 28 - у).
Якби офіцер це не припинив, то він би отримав за неможливість виконувати свої обов"язки.
Люди в армії всі різні).
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Приклад: Новий рік 1984/1985 , Середня Азія, нетверезий прапорщик почав щось розказувати НШ, той зачинив його в кімнаті без вікон, але з решітками, через дві години прапорщик просився понести любу кару аби випустили з холодильника. Потім його звільнили. Все ясно і просто.
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