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Все про:избиение (11039) Одесская область (1329) убийство (4568) офицер (87) прокурор (874)

 Дело офицера ВМС, который забил насмерть пьяного подчиненного, в кратчайшие сроки будет направлено в суд, - прокурор

Сейчас подозреваемому избрана мера пресечения - он находится под стражей.

Дело офицера ВМС, который забил насмерть пьяного подчиненного, в кратчайшие сроки будет направлено в суд, в настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения. Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала " 112 Украина " сообщил военный прокурор Белгород-Днестровского гарнизона Александр Цупка.

"Сейчас в отношении офицера избрана мера пресечения, он находится под стражей. Ожидаем результатов медицинских экспертиз. В кратчайший срок это дело будет направлено в суд", - отметил он.

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Как сообщалось, в Сарате Одесской обл. в одном из подразделений отдельной артиллерийской бригады ВМС произошло убийство. Начальник разведки гаубичного артиллерийского дивизиона в канун Нового года избил подчиненного, который находился в состоянии алкогольного опьянения. От полученных повреждений последний скончался.

Офицеру инкриминируют уголовное правонарушение, квалифицированное по части 4 ст. 426-1 УК Украины - "Превышение военным лицом служебного положения с применением неуставных отношений, совершенное в особый период и повлекшее тяжелые последствия". Мужчине грозит от семи до десяти лет лишения свободы.

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Вывод - не нужно бить за пьянство, лучше на двоих ещё одну бутылку оприходывать, за мир, дружбу и взаимопонимание.
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Воспитывать подчиненных надо, но убийство это уже слишком.
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"Превышение военным лицом служебного положения с применением неуставных отношений, совершенное в особый период и повлекшее тяжелые последствия". Источник: http://censor.net.ua/n423952 в Сарате тоже особый период? а то, что поило жрут лишнего, то это местами есть
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Да он не рассчитал , как действовать. Поясните мне, что должен делать офицер, когда подчиненный нажрался и может подставить остальных ?
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Не хочу вступати до полеміки з Вами, але дія увставів дуже обмежена. Якщо, ця падлюка накидалась алкоголем занадто, то інших дій не може бути.
Йому могли наваляти і співслужбовцв (то була би інша стаття ККУ (через 28 - у).
Якби офіцер це не припинив, то він би отримав за неможливість виконувати свої обов"язки.
Люди в армії всі різні).
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Командир повинен ізолювати підлеглого до витверезення, потім накласти на нього стягнення до звільнення зі служби включно. При опорі для ізоляції застосувати силу. Але ні в якому разі не забивати до смерті, це достатньо зрозуміло кожному офіцеру, який проходив службу у військах, а не паркетному шаркуну з ГШ.
Приклад: Новий рік 1984/1985 , Середня Азія, нетверезий прапорщик почав щось розказувати НШ, той зачинив його в кімнаті без вікон, але з решітками, через дві години прапорщик просився понести любу кару аби випустили з холодильника. Потім його звільнили. Все ясно і просто.
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Ага, ізолювали на 5, 10 діб (потім він знову повертається до військового лолективу, і каже, шо йому все до барабану). Як такий варіант?
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В 1984-85гг в средней азии не было войны(ну АТО по нашему)....
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Вчера в харьковском госпитале скончался военный,из Северодонецка доставили.Нос слома,многочисленные повреждения внутренних органов,ушная раковина разорвана и в желудке и пищеводе,химвещества.Дичайший случай просто.

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Давно в Украине должен работать институт кровной мести...он блокирует разгул преступности. Человек понимает, что, если он убьет кого-то (или сделает что-то плохое), то родственники убитого будут преследовать его до тех пор, пока не прольется кровь убийцы. Поверьте, это действует на людей намного лучше, чем законное лишение свободы. То есть, главный постулат обычая кровной мести: отомстить за убитого - обязанность каждого мужчины рода.
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А шо на офицеров выход под залог не распространяется.... только на депутатов??? А если задолбали "аватары" ?????
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияДело офицера ВМС, который забил насмерть пьяного подчиненного, в кратчайшие сроки будет направлено в суд, - прокурор
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