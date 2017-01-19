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Все про:ГПУ (7975) Луценко (6312) пиар (280) Чижмарь (43)

 "Мы разбалансировали всю правоохранительную систему. Преступность растет", - нардеп Чижмарь

Народный депутат Украины от Радикальной партии Юрий Чижмарь негативно оценивает работу Юрия Луценко на должности Генерального прокурора, считая, что Юрий Витальевич не имеет надлежащего образования и занимается пиаром. Также он считает, что вся правоохранительная система разбалансирована и идет рост преступности.

Об этом он рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

Чижмарь отметил: "Для Луценко эта должность является попыткой получить публичный пиар борца с коррупцией. Но, как "недипломированный" правовед, он не разобрался в тонкостях пределов полномочий ГПУ и разграничении полномочий Генпрокуратуры и других антикоррупционных органов. Это очень чувствуется в его работе".

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Депутат считает, что поэтому был создан конфликт с Национальным Антикоррупционным бюро: " Именно так. С другой стороны, Луценко не давала покоя слава фейсбучного министра Авакова. Поэтому прежде, чем подписать документ, часто об этом объявлялось в Фейсбуке. Для меня это вопрос профессионализма. Я не голосовал за назначение Луценко, потому что считаю человека, готового на изменение закона под себя лично, уже не в ладах с ним.

Объективно - мы разбалансировали всю правоохранительную систему. Все почувствовали, что так называемые реформы (кроме отдельных аспектов реформирования патрульной службы ) не дали никакого результата. Преступность растет, а раскрываемость уголовных дел и профессионализм правоохранителей падают".

Комментируя работу трех руководителей ГПУ от Пшонки до Луценко, Чижмарь заявил: " Те просто воровали, а этот пиарится".

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Говоря о текущем положении дел в ГПУ, нардеп подчеркнул: " Сейчас для Луценко крупнейшим экзаменом будет дело Пашинского. Это, на самом деле, первый реальный вызов и для парламента. Потому Новинский и Онищенко не наказаны, ведь, пользуясь неприкосновенностью, бежали из страны. Хотя, кстати, в парламенте зарегистрирован мой законопроект, который можно было бы проголосовать 226 голосами и запретить выезд за пределы страны тем народным депутатам, в отношении которых ГПУ внесла в Раду представление о снятии депутатской неприкосновенности. Понимаю, что это не ее отмена, но под изменения в Конституцию сегодня 300 голосов не будет".

Полностью интервью с Юрием Чижмарем читайте ПО ССЫЛКЕ
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Три года при власти сидит эта компашка кумовей, ни одного посаженного коррупционера ,может они уже победили это зло, тогда ктож ворует народные деньги
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А ты в курсе, что мы столько наелись Е-шек и прочих консервантов,что трупы в могилах уже не гниют, мумифицировались все земляне
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Вы разбалансировали вообще всё! Не только преступность растёт, но и доллар, заметьте! И цены! Козлы.
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мышьяк - лучшее средство очистки, для таких как вы
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Украина всё больше напоминает Чикаго 30-ых. А фейсбучный министр Авакян только рюкзаки своему ведомству продаёт и другими махинациями занимается.
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"Мы разбалансировали всю правоохранительную систему", а вона була, в смислі правоохоронна?
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Ну так вы и есть главные преступники а остальные на вас смотрят и думают,"почему им можно а нам нет" !!!!
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Злочинці приймають злочинні виборчі " закони " і роблять народ співучасником злочинних " виборів "
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Да никто на Луцика никаких надежд и не возлагал.
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Состояние дел с преступностью вышло из-под контроля. Давно пора было вывести на улицы Нацгвардию для постоянного патрулирования. Трудно додуматься до такого решения?
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Три роки тому правоохоронці на Майдані розстріляли сотню громадян України . Сьогоднішня нова влада до сих пір не покарала жодного правоохоронця за вбивства громадян України
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Как там бриллиантовые, хорошо раскрывается без связки Саркварелидзе, Касько и Трепака в антикорр крыле СБУ? Всех Порох отстранил еще и подчиненным досталось.
Это хуже чем предательство, это был сигнал всем ворам в погонах. когда в конце 2017 начнется внутренняя и геополитическая жесть это его решение покрыть "своих" все еще будет у всех в памяти, и вылезет ему боком, если не станет роковым.
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Недоторканий народний депутат України безкарно відстрілює громадянина України
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Мы не организовались и не вышли требовать назначение своих прокуроров,
большинство в стране инфантильные дураки потребители, остальные терпилы.
Разница у нас с Западом в том что там вышли бы на улицу разорвали бы на части Шокина при малейшем покрывательстве. А у нас куль Карго, раз в 8 лет потанцевать и ожидать что оно само наладится.
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Да уж,преступность растёт в самой правоохранительной системе.С конца 2016 и по сегодняшний день происходят массовые "наезды" на предприятия пищевой промышленности Днепра и Днепропетровской области.Схема топорна и проста.Фабрикуется дело об отравлении покупателя...Занимается этим Прокуратора.Что там Гройсман говорил о помощи малому и среднему бизнесу?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Мы разбалансировали всю правоохранительную систему. Преступность растет", - нардеп Чижмарь
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