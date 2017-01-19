 "Мы разбалансировали всю правоохранительную систему. Преступность растет", - нардеп Чижмарь

Об этом он рассказал в интервью Цензор.НЕТ.
Чижмарь отметил: "Для Луценко эта должность является попыткой получить публичный пиар борца с коррупцией. Но, как "недипломированный" правовед, он не разобрался в тонкостях пределов полномочий ГПУ и разграничении полномочий Генпрокуратуры и других антикоррупционных органов. Это очень чувствуется в его работе".
Депутат считает, что поэтому был создан конфликт с Национальным Антикоррупционным бюро: " Именно так. С другой стороны, Луценко не давала покоя слава фейсбучного министра Авакова. Поэтому прежде, чем подписать документ, часто об этом объявлялось в Фейсбуке. Для меня это вопрос профессионализма. Я не голосовал за назначение Луценко, потому что считаю человека, готового на изменение закона под себя лично, уже не в ладах с ним.
Объективно - мы разбалансировали всю правоохранительную систему. Все почувствовали, что так называемые реформы (кроме отдельных аспектов реформирования патрульной службы ) не дали никакого результата. Преступность растет, а раскрываемость уголовных дел и профессионализм правоохранителей падают".
Комментируя работу трех руководителей ГПУ от Пшонки до Луценко, Чижмарь заявил: " Те просто воровали, а этот пиарится".
Говоря о текущем положении дел в ГПУ, нардеп подчеркнул: " Сейчас для Луценко крупнейшим экзаменом будет дело Пашинского. Это, на самом деле, первый реальный вызов и для парламента. Потому Новинский и Онищенко не наказаны, ведь, пользуясь неприкосновенностью, бежали из страны. Хотя, кстати, в парламенте зарегистрирован мой законопроект, который можно было бы проголосовать 226 голосами и запретить выезд за пределы страны тем народным депутатам, в отношении которых ГПУ внесла в Раду представление о снятии депутатской неприкосновенности. Понимаю, что это не ее отмена, но под изменения в Конституцию сегодня 300 голосов не будет".
Полностью интервью с Юрием Чижмарем читайте ПО ССЫЛКЕ
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Это хуже чем предательство, это был сигнал всем ворам в погонах. когда в конце 2017 начнется внутренняя и геополитическая жесть это его решение покрыть "своих" все еще будет у всех в памяти, и вылезет ему боком, если не станет роковым.
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большинство в стране инфантильные дураки потребители, остальные терпилы.
Разница у нас с Западом в том что там вышли бы на улицу разорвали бы на части Шокина при малейшем покрывательстве. А у нас куль Карго, раз в 8 лет потанцевать и ожидать что оно само наладится.
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