 Кабмин выделил более 1 млрд грн на реконструкцию участка трассы Киев-Чоп, - Зубко

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кабмина, сообщит вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко.
Он сообщил, правительство приняло соответствующее решение о передаче земельного участка в Житомирской области для реконструкции автомобильной дороги М-06 Киев-Чоп на участке км 129 + 600 - км 151 + 73.
Вместе с тем отмечается, что автомобильная дорога Киев-Чоп включена в маршрут Е-40 дорог международной сети, входит в международный транспортный коридор Критский №3 и национальную Европа-Азия, который обеспечивает транспортную связь в направлении "Запад-Восток".
Как сообщалось ранее, в 2017 году Министерство инфраструктуры планирует отремонтировать около 2,5 тысячи километров украинских дорог.
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Единственное в чём там есть необходимость, так это в увеличении количества полос до 4х!
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В данный момент (на 2009 год) автодорога Киев-Чоп находится на реконструкции с сохранением движения транспортных средств. Реконструкция автодороги осуществляется за счет кредитов ЕБРР (Европейский Банк Реконструкции и Развития) и берет свое начало с 2000 года.
км 128-100 - км 182-300 реконструкция
На 54 км участке выполняется реконструкция автодороги 1 категории. Подрядчик: GULSAN Const. Co, Турция. Инженер: HYDER Consulting Ltd, Великобритания. Начало реконструкции - июль 2008 года.Обход г. Житомир км 128 - км 153
Обход города Житомир представляет собой современную автомобильную дорогу с бетонным покрытием. Расстояние 25 км. На всех участках автодороги нанесена светоотражающая разметка. Единственным минусом можно считать наличие всего 2-х полос движения транспорта с малочисленными участками с дополнительными полосами для обгона транспорта. Однако, дорогу нельзя назвать загруженной - имеется много свободных участков для обгона автотранспорта. На 140 км автодороги - транспортная развязка с автомобильной дорогой регионального значения Р-28 (Выступовичи (на Мозырь) - Овруч - Житомир).
Highway M-06 Kiev-Chop Киев-Чоп, Обход г. Житомир, Украина
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