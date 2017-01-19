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Все про:дороги (1544) Кабмин (9606) ремонт (608) Зубко (193)

 Кабмин выделил более 1 млрд грн на реконструкцию участка трассы Киев-Чоп, - Зубко

Житомирская область получила зеленый свет на реализацию инфраструктурного проекта по реконструкции участка на трассе Киев-Чоп общей стоимостью 1 млрд 9 млн грн.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кабмина, сообщит вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко.

Он сообщил, правительство приняло соответствующее решение о передаче земельного участка в Житомирской области для реконструкции автомобильной дороги М-06 Киев-Чоп на участке км 129 + 600 - км 151 + 73.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С 1 апреля начнется масштабное строительство дорог, - Гройсман

Вместе с тем отмечается, что автомобильная дорога Киев-Чоп включена в маршрут Е-40 дорог международной сети, входит в международный транспортный коридор Критский №3 и национальную Европа-Азия, который обеспечивает транспортную связь в направлении "Запад-Восток".

Как сообщалось ранее, в 2017 году Министерство инфраструктуры планирует отремонтировать около 2,5 тысячи километров украинских дорог.




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Цю дорогу недавно будували, хай підрядники відновлюють по гарантії!
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по пикетам км (129+600 - км 151+73) получается, что это как раз окружная Житомира!
Единственное в чём там есть необходимость, так это в увеличении количества полос до 4х!
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Окружну дорогу навколо Житомира має робити місцева влада з областного бюджету! Куди Житомирська область витрачає гроші, чому не ремонтують власну об'їздну? Одеса ремонтує обїздну дорогу взагалі з бюджета міста, а тут Гройсман робить подарунки на мільярд! Що це за ідіотизм?
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недавно это когда? а потом люди у нас ноют,а почему же у нас дороги плохие? а потому что они хотят чтобю их реконструировали раз в 20-30 лет как при совке,а еще лучше чтобы они вечные были
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Робили цю дорогу під Євро-2012, витратили мільярди гривень, тепер хай підрядники по гарантії відновлюють! Якщо треба збільшувати рядність то на це хай витрачає гроші областний та міський бюджет Житомира! В нас децентралізація чи що? Навіщо гроші віддавали місцевим бюджетам?

В данный момент (на 2009 год) автодорога Киев-Чоп находится на реконструкции с сохранением движения транспортных средств. Реконструкция автодороги осуществляется за счет кредитов ЕБРР (Европейский Банк Реконструкции и Развития) и берет свое начало с 2000 года.

км 128-100 - км 182-300 реконструкция
На 54 км участке выполняется реконструкция автодороги 1 категории. Подрядчик: GULSAN Const. Co, Турция. Инженер: HYDER Consulting Ltd, Великобритания. Начало реконструкции - июль 2008 года.Обход г. Житомир км 128 - км 153

Обход города Житомир представляет собой современную автомобильную дорогу с бетонным покрытием. Расстояние 25 км. На всех участках автодороги нанесена светоотражающая разметка. Единственным минусом можно считать наличие всего 2-х полос движения транспорта с малочисленными участками с дополнительными полосами для обгона транспорта. Однако, дорогу нельзя назвать загруженной - имеется много свободных участков для обгона автотранспорта. На 140 км автодороги - транспортная развязка с автомобильной дорогой регионального значения Р-28 (Выступовичи (на Мозырь) - Овруч - Житомир).

Highway M-06 Kiev-Chop Киев-Чоп, Обход г. Житомир, Украина
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Похвастался перед другими министрами своими будущими доходами.
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"Житомирской области для реконструкции автомобильной дороги М-06 Киев-Чоп на участке км 129+600 - км 151+73. " 22км стоят 1ярд 1км= 1ярд/22/28= 1,66ляма
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А я сегодня выделил 2 грамма зубной пасты на чистку зубов утром. И что? АТО, что эту зубную пасту я купил на свои деньги, а не на чужие!
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Дело в том, что эта трасса и так неплохая по нашим меркам. Немного дыр по правой полосе возле Житомира. Поэтому могут тут ничего не делать, а красиво спилить бабки. Разрушается Одесса - Киев, необходимы новые трассы. Типа Одесса- Львов. Это позорище- позорное. Я по полгода в году работаю заграницей. Так там в одну точку можно доехать минимум тремя вариантами отличных дорог. Я уже молчу о тоннелях. Если бы у нас их строили и украли бы половину, то они бы прото рухнули кому- то на голову. У нас эти несчастные пару артерий и то в ужасном состоянии. Потом эта трасса Киев- Чоп не соответствует заявленному знаку дорожному, так как там полно левых поворотов. Должны быть построены мосты и другие развязки. Западная Украина практически без дорог. Люди там вообще должны перекрывать трассы и требовать вливаний в дороги. Потому как воевать- так давайте, а как дороги- так нет денег- все уже украли до или после
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаКабмин выделил более 1 млрд грн на реконструкцию участка трассы Киев-Чоп, - Зубко
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