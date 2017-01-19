 На Харьковщине задержан гражданин, причастный к функционированию "ДНР", - Нацгвардия

В тексте отмечается: " На блокпосту вблизи Авдеевки военнослужащие 3 оперативной бригады задержали пособника незаконной организации.Во время проверки пассажиров автобуса, который следовал по маршруту Авдеевка - Покровск, бойцы обратили внимание на поведение мужчины, который пытался остаться незамеченным"."При проверке личных документов у подозрительного гражданина выяснилось, что человек с такими же данными числится в списках участников незаконных вооруженных формирований.Гражданина задержали и передали сотрудникам правоохранительных органов Украины", - подчеркнули в НГУ.