На Харьковщине задержан гражданин, причастный к функционированию "ДНР", - Нацгвардия
Харьковские гвардейцы задержали гражданина, причастного к функционированию террористической организации "ДНР".
В тексте отмечается: " На блокпосту вблизи Авдеевки военнослужащие 3 оперативной бригады задержали пособника незаконной организации.
Во время проверки пассажиров автобуса, который следовал по маршруту Авдеевка - Покровск, бойцы обратили внимание на поведение мужчины, который пытался остаться незамеченным".
"При проверке личных документов у подозрительного гражданина выяснилось, что человек с такими же данными числится в списках участников незаконных вооруженных формирований.
Гражданина задержали и передали сотрудникам правоохранительных органов Украины", - подчеркнули в НГУ.
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В смислі, діяльність ?
Чи це якесь приховане значення, якого я не знаю ?!
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"На Харьковщине найдены фрагменты тела гражданина, причастного к функционированию "ДНР", - Нацгвардия"
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