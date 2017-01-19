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Все про:сепаратизм (12614) Харьковщина (974) Национальная гвардия (1072)

 На Харьковщине задержан гражданин, причастный к функционированию "ДНР", - Нацгвардия

Харьковские гвардейцы задержали гражданина, причастного к функционированию террористической организации "ДНР".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе НГУ.

В тексте отмечается: " На блокпосту вблизи Авдеевки военнослужащие 3 оперативной бригады задержали пособника незаконной организации.

Во время проверки пассажиров автобуса, который следовал по маршруту Авдеевка - Покровск, бойцы обратили внимание на поведение мужчины, который пытался остаться незамеченным".

"При проверке личных документов у подозрительного гражданина выяснилось, что человек с такими же данными числится в списках участников незаконных вооруженных формирований.

Гражданина задержали и передали сотрудникам правоохранительных органов Украины", - подчеркнули в НГУ.


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Мені сподобалося =функционирование=.
В смислі, діяльність ?
Чи це якесь приховане значення, якого я не знаю ?!
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А првильно было бы так:

"На Харьковщине найдены фрагменты тела гражданина, причастного к функционированию "ДНР", - Нацгвардия"
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Еще одного "обдроченца" поймали.В рабство его-свеклу сапать.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНа Харьковщине задержан гражданин, причастный к функционированию "ДНР", - Нацгвардия
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