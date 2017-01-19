В Давосе проходит традиционный завтрак Виктора Пинчука.

Украинская делегация в Давосе сегодня проведет встречу с представителями Международного валютного фонда (МВФ). Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "112 Украина" .
"Относительно планов украинской делегации, то сегодня на повестке дня встреча с делегацией МВФ. На вечер у Порошенко запланирован ряд двусторонних встреч, в частности с премьер-министром Грузии", - отметил корреспондент.
Сейчас, по словам корреспондента, в Давосе проходит завтрак Виктора Пинчука. "Завтрак начался, продлится он до 9:30 по киевскому времени. Гостей очень много. Среди приглашенных - бывший премьер Британии Кэмерон и бывший министр обороны США Роберт Гейтс. Мы видели здесь депутатов украинского парламента, в частности, Сергея Лещенко и Наталья Кацер-Бучковскую, также сюда прибыл Виталий Кличко", - сообщил корреспондент.
Напомним, по информации пресс-службы президента, сегодня глава государства Петр Порошенко выступит с речью во время сессии "Движение на Восток: усиление европейского соседства", примет участие в заседании мировых экономических лидеров "Чуткое и ответственное лидерство в многополярном мире" и дебатах "Новый договор для Европы".
Также в ходе работы Форума президент проведет ряд двусторонних встреч с главами государств и правительств, руководителей международных организаций, а также с президентами ведущих иностранных компаний и мировыми инвесторами.
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Солменский суд арестовал добровольца Гиоргиа на 40 дней и попросил дополнительние материалы для екстрадиции его россии.
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Президент Гамбии Яйа Джамме, потерпевший поражение на выборах в декабре 2016 года, за два дня до предполагаемой инаугурации победителя Адама Бэрроу, объявил в стране чрезвычайное положение сроком на 90 дней и отказался оставить пост под предлогом того, что на выборах были выявлены нарушения. Об этом было объявлено по государственному телевидению, сообщает Associated Press. В своем обращении президент заявил о «беспрецедентном вмешательстве» других государств в ход выборов.
Яйа Джамме пришел к власти в Гамбии в 1994 году в результате военного переворота. С тех пор он несколько раз выигрывал президентские выборы, но в декабре 2016 года проиграл кандидату от оппозиции Адаму Бэрроу.
Сперва Джамме признал поражение на выборах, но когда выяснилось, что при подсчете голосов была допущена ошибка и отрыв Бэрроу составил не девять, а четыре процента, президент изменил свою позицию.
http://ibigdan.livejournal.com/19793791.html
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Боюсь даже представить нетрадиционный завтрак Виктора Пинчука!
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на ваши деньги жируют. Они лобстеров и омаров едят а вы макароны причем три раза в день
Сечин на твои деньги собак на самолете катает,а ты педигрипал жрешь,даже не три раза в день,а один,с боярышником.
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