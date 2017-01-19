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 В Давосе проходит традиционный завтрак Виктора Пинчука

На мероприятие уже прибыли Сергея Лещенко, Виталий Кличко, Наталья Кацер-Бучковская.

Украинская делегация в Давосе сегодня проведет встречу с представителями Международного валютного фонда (МВФ). Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "112 Украина" .

"Относительно планов украинской делегации, то сегодня на повестке дня встреча с делегацией МВФ. На вечер у Порошенко запланирован ряд двусторонних встреч, в частности с премьер-министром Грузии", - отметил корреспондент.

Сейчас, по словам корреспондента, в Давосе проходит завтрак Виктора Пинчука. "Завтрак начался, продлится он до 9:30 по киевскому времени. Гостей очень много. Среди приглашенных - бывший премьер Британии Кэмерон и бывший министр обороны США Роберт Гейтс. Мы видели здесь депутатов украинского парламента, в частности, Сергея Лещенко и Наталья Кацер-Бучковскую, также сюда прибыл Виталий Кличко", - сообщил корреспондент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пинчук: "В вопросе принадлежности Крыма - компромиссов быть не может. Крым - украинский. Аннексия - незаконна. Оккупация - временная"

Напомним, по информации пресс-службы президента, сегодня глава государства Петр Порошенко выступит с речью во время сессии "Движение на Восток: усиление европейского соседства", примет участие в заседании мировых экономических лидеров "Чуткое и ответственное лидерство в многополярном мире" и дебатах "Новый договор для Европы".

Также в ходе работы Форума президент проведет ряд двусторонних встреч с главами государств и правительств, руководителей международных организаций, а также с президентами ведущих иностранных компаний и мировыми инвесторами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Те, кто воюют на Донбассе или посылают туда своих сыновей должны иметь решающий голос", - Пинчук о решении вопроса Донбасса
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Вам не надоїв Рошен? Таке враження, що українці йобнувся. Ви принижуєте не Порошенко, а Україну!
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Чому принижуем? Ти хочеш сказати, що конфети рошен ПОГАНІ?
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Это же завтрак. Олекса, тебе с твоим центнером и жратвы со всего стола не хватит.
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Кофє в постєль подають. Якщо він вже закінчується в 8.30 ранку за місцевим часом, то уявіть коли він почався!
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на ваши деньги жируют. Они лобстеров и омаров едят а вы макароны причем три раза в день
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Не заглядай нам в тарілки , смак їжи пропадає .
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Сьогодні рис, 3 жарені яйця з цибулею на салі, чай - Ах тваю мать, столичний хліб, масло яготинське, голландський сир, мед.
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мед не ешь от него диабет. А тебе еще на Майдане воевать за высшие идеалы. Сыр голандский кстати у вас тоже поддельный отравиться можно.
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Звичайно , в нашому сирі москалі не плавають як на мордорі .
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Вони цього не зрозуміють , мені якось Їжачок доказував що синя курка з супермаркета краще за мою домашню , вони звикли до кормів а не їжі .
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Холопі на московіи жирують , Ну что сказать то еще? Все то же самое как у автора, кроме того еще работы в районе нет них.я никакой, з/п средняя 9000-11000 руб, 20 000 и больше у чиновников и полицаев, коррупция и кауказы дикие, бенз 95 -40 руб-литр с сегодняшнего дня, год не могу найти работу по профессии а идти работать за оклад 8 500 р/мес не хочу-на подработках больше зарабатываю, семья 4 человека+2 кошака, развел кролей на мясо, ну еще на охоту чаще стал ходить......ну почти каждый день. Недавано подал документы на розовую через госуслуги......Эхх дожить бы до сентября-октября 2017, а там глядишь и дичинка крупная попрет! Будем жить ребята и девчата!
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Хм. а за ваши деньги деньги шлюхами похваляются и вы же хаваете?
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Я снідаю вівсянкою на воді о сьомій ранку.
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Кличко приехал с тремя переводчиками, чтобы переводили его спичи на английский, русский и украинский языки...
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шоколадная гнида со своими бандита совсем охренела
Солменский суд арестовал добровольца Гиоргиа на 40 дней и попросил дополнительние материалы для екстрадиции его россии.
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В первых рядах расселись истинные патриоты, это педальный конь с отмороженными мозгами, в следствии производственной травмы в борьбе со снегом, правдолюб с волчьим аппетитом рантье, и девочка Робин Гуд, которая у богатых брала, а бедным давала.
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Пинчук в Украине наворовал,а теперь жрет,на наши деньги,еще и других угощает.
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Президент Гамбии Яйа Джамме, потерпевший поражение на выборах в декабре 2016 года, за два дня до предполагаемой инаугурации победителя Адама Бэрроу, объявил в стране чрезвычайное положение сроком на 90 дней и отказался оставить пост под предлогом того, что на выборах были выявлены нарушения. Об этом было объявлено по государственному телевидению, сообщает Associated Press. В своем обращении президент заявил о «беспрецедентном вмешательстве» других государств в ход выборов.

Яйа Джамме пришел к власти в Гамбии в 1994 году в результате военного переворота. С тех пор он несколько раз выигрывал президентские выборы, но в декабре 2016 года проиграл кандидату от оппозиции Адаму Бэрроу.
Сперва Джамме признал поражение на выборах, но когда выяснилось, что при подсчете голосов была допущена ошибка и отрыв Бэрроу составил не девять, а четыре процента, президент изменил свою позицию.
http://ibigdan.livejournal.com/19793791.html
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В Давосе проходит традиционный завтрак Виктора Пинчука.

Боюсь даже представить нетрадиционный завтрак Виктора Пинчука!
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Охренеть, так денег в Украине натырил что завтраками в Давосе всех кормит.
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EU Глас Мордора
на ваши деньги жируют. Они лобстеров и омаров едят а вы макароны причем три раза в день

Сечин на твои деньги собак на самолете катает,а ты педигрипал жрешь,даже не три раза в день,а один,с боярышником.
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какого хрена кличко в рабочее время на частном завтраке, уволить с работы по статье
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На халяву і міліардери люблять. Порошенко міг 100 долларов зберегти, але він рано не снідае.
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я смотрю многие форумчане перешли на мову. Мы это только приветствуем. Затем вы покроетесь шерстью вырастет хвост и в лес убежите на деревья шишками кидаться
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Сірожа Шлющенко в "хатинку" вклав все що заробив за життя, до останньої копійчини, так що тепер шукає, де можна "на халяву" поснідати! (Треба зрозуміти і вибачити "Єврооптиміста, антикоррупціонера, безкомпромісного журналіста і просто чесну людину")
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВ Давосе проходит традиционный завтрак Виктора Пинчука
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