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 Убийца 39 человек в ночном клубе Стамбула выбрал место атаки случайно, - СМИ

Выходец из Узбекистана, которого подозревают в убийстве 39 человек в ходе нападения на ночной клуб в Стамбуле в новогоднюю ночь, рассказал на допросе, запись которого получила газета Hurriyet, что выбор места для атаки был случайным.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Русская служба ВВС".

В ходе допроса в полиции, фрагменты из которого приводит Hurriyet, Абдулкадир Машарипов сообщил, что он получал указания из сирийского города Ракка, который считается главным оплотом группировки "Исламское государство" (в России и многих других странах признана экстремистской и запрещена).

"Я пришел на площадь Таксим, но меры безопасности были очень высокими, и провести нападение там было невозможно. Я получил инструкции искать другое место. [Ночной клуб] Reina показался мне подходящим для этого, там не было усиленной охраны", - цитирует издание показания Машарипова.

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При этом газета не уточняет, каким образом ей удалось получить фрагменты допроса подозреваемого. Би-би-си не удалось получить независимого подтверждения этой информации.

Напомним, 31 декабря в Стамбуле во время празднования Нового года в популярном ночном клубе Reina произошла стрельба. В результате атаки погибли 39 человек и ранены - 70. Среди погибших - 11 граждан Турции, один человек имел двойное (турецко-бельгийское) гражданство, 7 - приехали на новогодние празднования в Стамбул из Саудовской Аравии, по три жертвы - граждане Ирака и Ливана. Кроме того, жертвами теракта стали по два гражданина Туниса, Индии, Марокко и Иордании, а также по одному - из Кувейта, Канады, Израиля, Сирии и России.

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Ответственность за террористический акт взяли на себя боевики организации "Исламское государство".

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