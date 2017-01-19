 Киев оштрафовал 552 предприятия за неубранный снег

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение КГГА, Киевская городская государственная администрация оштрафовала 552 предприятия за неубранный снег на подконтрольных территориях на 938 000 гривен с 1 января.
За минувшие сутки за неубранный снег и лед городские и районные инспекторы благоустройства составили 33 административных протокола и вынесли 277 предписаний.
Штраф может достигать 1 700 гривен.
"Каждый владелец, арендатор территории или обслуживающая организация обязаны заботиться о порядке - того требуют единые для всех Правила благоустройства Киева. Это касается как ЖЭКов, так и частных учреждений - магазинов, рынков, офисных центров и т. Мы уже имеем десятки обращений в медицинские учреждения за травмы на улицах и в том числе, из-за некачественно убраны улицы и дворы", - заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.
Всего, как сообщили в департаменте городского благоустройства и сохранения природной среды КГГА, с начала года инспекторы составили 552 админпротокола и 5 597 предписаний за неубранный снег и лед.
Согласно Правилам благоустройства, балансодержатели территорий должны обеспечивать своевременную уборку снега и льда с балансовой и прилегающей территории, немедленно проводить очистку крыш и козырьков от снега и сосулек с соблюдением мер по безопасности движения пешеходов, ограждать опасные места на тротуарах, переходах и т. п.
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До такого бреда могли додуматься только коммунистические православцы Гундяева.
Ленин небось в Мавзолее аж из гроба выскакивает. )))
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так же как и ремонтировать дороги - в Киеве убитые дороги, как после боевых действий...
давно не был на Отрадном проспекте --это капец!
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- Весь?
- Да! Снега там много.
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