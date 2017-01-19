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Все про:КГГА (1835) Киев (15838) снегопад (595)

 Киев оштрафовал 552 предприятия за неубранный снег

Предприниматели получили штрафы до 1700 гривен.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение КГГА, Киевская городская государственная администрация оштрафовала 552 предприятия за неубранный снег на подконтрольных территориях на 938 000 гривен с 1 января.

За минувшие сутки за неубранный снег и лед городские и районные инспекторы благоустройства составили 33 административных протокола и вынесли 277 предписаний.

Штраф может достигать 1 700 гривен.

"Каждый владелец, арендатор территории или обслуживающая организация обязаны заботиться о порядке - того требуют единые для всех Правила благоустройства Киева. Это касается как ЖЭКов, так и частных учреждений - магазинов, рынков, офисных центров и т. Мы уже имеем десятки обращений в медицинские учреждения за травмы на улицах и в том числе, из-за некачественно убраны улицы и дворы", - заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

Всего, как сообщили в департаменте городского благоустройства и сохранения природной среды КГГА, с начала года инспекторы составили 552 админпротокола и 5 597 предписаний за неубранный снег и лед.

Согласно Правилам благоустройства, балансодержатели территорий должны обеспечивать своевременную уборку снега и льда с балансовой и прилегающей территории, немедленно проводить очистку крыш и козырьков от снега и сосулек с соблюдением мер по безопасности движения пешеходов, ограждать опасные места на тротуарах, переходах и т. п.

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А с снега тоже бабки делать можно. А летом штрафовать за лужи после дождя.
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ну как это назвать если не идиотизмом ? заплатил полторы штуки и спи спокойно....
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для этих уродов вместе с клычко главное в этом деле не снег а количество предприятий
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Це не дурість-за ці гроші місто може придбати снігоприбиральну техніку.
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что ты ... так штраф это наказание что бы в следующий раз убирали или сбор денег на технику которая НЕ будет очищать закрепленные за ними территории .... ты не у клычка в бригаде ?
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Одне іншому не заважає. Я-киянин. І люблю своє місто і співгромадян. Та не ділю їх на "бригады".
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ну а они делят... не про тебя речь и не про твои чувства... кроме чувств иногда и башку включать надо
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да?))) так штрафы нынче так называются? сбор средств для покупки - автомобиля ,дома,техники и т.д.?))) хотя по факту это уже 25 лет так собирают деньги с Граждан трутни от власти...
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Так что, может пусть не убирают свое? Бедные предприниматели!
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Новости из Дурдома

До такого бреда могли додуматься только коммунистические православцы Гундяева.
Ленин небось в Мавзолее аж из гроба выскакивает. )))

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что то давно не слышно зюганова и ему подобных мерзостей .... всех тех кто за одну ночь с ярых атеистов превратился в глубоко верующих
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Ненависть педального коня к снегу, прямопропорциональна его обогащению в борьбе с ним.
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Чому так мало? Видно штрафували тільки тих хто немає " криші"
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снег должны чистить киевские власти!
так же как и ремонтировать дороги - в Киеве убитые дороги, как после боевых действий...
давно не был на Отрадном проспекте --это капец!
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- А потом вас там публично выпорют, как бродяг, и отправят в Сибирь убирать снег!
- Весь?
- Да! Снега там много.


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А как можно оштрафовать мера Днепра за неубранный снег на дорогах ???
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиКиев оштрафовал 552 предприятия за неубранный снег
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