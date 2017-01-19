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Все про:визит (2013) Давос (244) Порошенко (10423) экономика (3383)

 Порошенко в Давосе выступит с речью и проведет ряд встреч

Президент Украины примет участие в 47-м ежегодном заседании Всемирного экономического форума в Давосе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента.

В ведомстве отметили, что Порошенко выступит с речью во время сессии "Движение на Восток: усиление европейского соседства", примет участие в заседании мировых экономических лидеров "Чуткое и ответственное лидерство в многополярном мире" и дебатах "Новый договор для Европы".

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Порошенко провел встречу с вице-президентами Еврокомиссии Домбровскисом и Могерини. ФОТО

В ходе работы Форума Президент Украины проведет ряд двусторонних встреч с главами государств и правительств, руководителями международных организаций, а также с президентами ведущих иностранных компаний и мировыми инвесторами.

Напомним, ранее в рамках рабочего визита в Давос Порошенко провел встречу с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым.

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порошенко має йти з посади. Всі його безглузді виступи для України не мають ніякого сенсу, хіба тільки для Рошену. Захід грошей Україні не дасть бо крадуть, Трамп зробить все щоб порошенка посадили за корупцію та несплату податків, путін буде наступати і надалі. Українська бидло-еліта завела країну в чергову пастку і народ має сказати своє слово і змінити владу достроково!
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а вы выступите вместо него и донесите это ко всем кому доллары важнее Украины. Потом посмотрим как вас назовут ....
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А вот Петру Алексеевичу что важнее - доллары или Украина?
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и сколько еще раз вы будете принципиально перепечатывать один и тот же комент?
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"Заседание мировых экономических лидеров" - ну, это точно под пэцю собрание
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Поехал по миру побираться, чтобы потом все, что наколядует, в свой панамский сундучок сложить.
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Пока пэтя в Давосе, можно Донбасс себе вернуть.
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Украине, Вася. Двух дней как раз хватит , чтобы выкинуть всю нечисть с нашей территории и закрыть границу
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Два дня - это даже много.
До вечера еще повоюй на диване - а потом к ночи можешь сразу начинать
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Так пока лучшая банкирша галактики там с ним - и гривна не растет
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А він такий тут потрібен з тими ушльопками що там живуть?
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Так ушлепки перевоспитаются за пару недель без раша тв. Но вот кто- то таки останется без 'роттердамского угля', без контрабаса. Неужели есть хоть кто- то , кто в этом сомневается?
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Ушльопків не змогли перевиховати на протязі 25-ти років без рашаТВ, а ти кажеш про 2 тижні. Вони такими і здохнуть.
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самий великий корупціонер Світу виступить в Давосі........і його будуть слухати там....бо він Свій ....
-тоді ціна копійка тому Давосу
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Нравственность по росиянски-это питие средств для ванн и незамерзайки и обосцывание лифтов
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Петя прощупывает почву в какую страну дёргать с чмом Сеней . Отбросы общества ждут постановки раком Трампом за грабеж Украины .
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Есть новости про кацапок с трассы- начали работать за еду
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Они че, как на трассу попадают - сразу в кацапок перекрашиваются?
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Многочисленные источники с мест докладывают, что Россию дачную накрыла новая волна грабежей.

Причем, если раньше вскрывали дачи и загородные дома и брали все, что плохо лежало, то теперь в поисках металлолома выламывают все металлическое с корнем: печки, камины, окна и прочее, оставляя после себя не просто разграбленный дом, а полуразрушенный.

Интересно, сколько ограбленных дачников соотнесут свои личные потери с санкциями, экономическим кризисом и Крымнашем?
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Мастер-класс по вежливому "фак ю" от Антона Геращенко



Публично обращаюсь к сотруднице организации "Human Rights Whatch" Тане Купер с призывом обратиться к властям Российской Федерации с требованием разблокировать трансляцию в России украинских телеканалов - 5-го, 1 +1, Эспрессо ТВ, 24 канала, а также разблокировать работу сайтов Миротворец, Цензор.нет, "Украинская Правда" на территории Российской Федерации.

После того как власти РФ разблокируют все украинские сайты и телеканалы на территории РФ, считаю тогда целесообразным вернуться к заявлению Тани Купер о разблокировке телеканала "Дождь" на территории Украины, при условии признания этим телеканалом нашего Крыма территорией временно оккупированной в результате агрессии РФ, а не частью России, как они называют Крым сейчас в своих передачах.

Прошу также украинские СМИ, протранслировавшие заявление Тани Купер о необходимости срочно разблокировать российский телеканал "Дождь" в Украине, протранслировать для баланса и этот мой скромный пост в Фейсбук.

П.С. Специально для Тани Купер сообщаю, что на территории Российской Федерации в кабельных сетях не транслируется ни один (НИ ОДИН украинский канал). Ждём Вашей реакции уважаемая Таня Купер на этот недружелюбный со стороны РФ факт.

Антон Геращенко
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Дождь - антипутинский проукраинский канал.
Рашкинский ватники уссались просто, когда узнали, что его в украине запретили
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Сдохнет роисия ,крым с даунбасом сами вернутся в состав Украины и не только эти земли. Учитесь у китайцев, те десятилетиями умеют ждать и таки Сибирь и дальний восток тихо и мирно упадёт к ним в руки.
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Курско-Белгородская область, большая часть Воронежской и Кубань (без Адыгеи, которая получит выход к морю в Сочи) станут частью УКРАИНЫ, как и Ростов, Шахты, Ставрополь.
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Российской армии нечем ответить противнику с современным вооружением
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко в Давосе выступит с речью и проведет ряд встреч
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