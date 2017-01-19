 Порошенко в Давосе выступит с речью и проведет ряд встреч

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента.
В ведомстве отметили, что Порошенко выступит с речью во время сессии "Движение на Восток: усиление европейского соседства", примет участие в заседании мировых экономических лидеров "Чуткое и ответственное лидерство в многополярном мире" и дебатах "Новый договор для Европы".
В ходе работы Форума Президент Украины проведет ряд двусторонних встреч с главами государств и правительств, руководителями международных организаций, а также с президентами ведущих иностранных компаний и мировыми инвесторами.
Напомним, ранее в рамках рабочего визита в Давос Порошенко провел встречу с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым.
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До вечера еще повоюй на диване - а потом к ночи можешь сразу начинать
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-тоді ціна копійка тому Давосу
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Причем, если раньше вскрывали дачи и загородные дома и брали все, что плохо лежало, то теперь в поисках металлолома выламывают все металлическое с корнем: печки, камины, окна и прочее, оставляя после себя не просто разграбленный дом, а полуразрушенный.
Интересно, сколько ограбленных дачников соотнесут свои личные потери с санкциями, экономическим кризисом и Крымнашем?
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Публично обращаюсь к сотруднице организации "Human Rights Whatch" Тане Купер с призывом обратиться к властям Российской Федерации с требованием разблокировать трансляцию в России украинских телеканалов - 5-го, 1 +1, Эспрессо ТВ, 24 канала, а также разблокировать работу сайтов Миротворец, Цензор.нет, "Украинская Правда" на территории Российской Федерации.
После того как власти РФ разблокируют все украинские сайты и телеканалы на территории РФ, считаю тогда целесообразным вернуться к заявлению Тани Купер о разблокировке телеканала "Дождь" на территории Украины, при условии признания этим телеканалом нашего Крыма территорией временно оккупированной в результате агрессии РФ, а не частью России, как они называют Крым сейчас в своих передачах.
Прошу также украинские СМИ, протранслировавшие заявление Тани Купер о необходимости срочно разблокировать российский телеканал "Дождь" в Украине, протранслировать для баланса и этот мой скромный пост в Фейсбук.
П.С. Специально для Тани Купер сообщаю, что на территории Российской Федерации в кабельных сетях не транслируется ни один (НИ ОДИН украинский канал). Ждём Вашей реакции уважаемая Таня Купер на этот недружелюбный со стороны РФ факт.
Антон Геращенко
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Рашкинский ватники уссались просто, когда узнали, что его в украине запретили
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