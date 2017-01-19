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 С начала суток боевики обстреляли позиции украинской армии в Водяном, Широкино, Авдеевке и Зайцево, - пресс-центр штаба АТО

Обстрелы произошли на донецком и мариупольском направлениях

Об этом в эфире "112 Украина" сообщил спикер пресс-центра штаба АТО Леонид Матюхин, передает Цензор.НЕТ.

"Ночь прошла относительно спокойно. Ни разу боевики не открывали огонь из тяжелого вооружения. Из гранатометов и стрелкового оружия вели огонь по позициям на мариупольском направлении в районе Водяного и Широкино. На донецком - по Авдеевке по Зайцево", - отметил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": За прошедшие сутки боевики 37 раз обстреляли позиции сил АТО, применяя 120-мм минометы, ПТРК и БМП, - штаб
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Війни, це продовження економічних інтересів. Десь так.
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Поки Генштаб не буде застосовувати масово безпілотники для визначеня цілей та їх повного знищення, до цієї пори ми не зможемо переламати хід бойових дій!

LOCUST UAV
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Контрабаса там не может быть по-сути: это украинская земля. Китайцы- очень мудрые люди. Были в их истории моменты, когда они пытались силой оружия расширять свое влияние. Но,быстро поумнели. Теперь они осуществляют экономическую экспансию. США в Афганистане тоже победили не силой оружия- они просто купили мир. Проблема, что есть часть талибов, которым деньги не нужны, но таких все меньше. США не штурмовали Багдад- они просто купили всю верхушку командования армии Хусейна. Бомбы, ракеты, люди, танки, самолеты - стоят дорого. Купить противника- в сотни раз выгодней.
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С Крещением нас поздравили, москальские сатанюги.
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маскалі не є люди, да ще й православні... докази ось...
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Скрепы и вера православная не мешает оракам в такой православный праздник нести смерть?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияС начала суток боевики обстреляли позиции украинской армии в Водяном, Широкино, Авдеевке и Зайцево, - пресс-центр штаба АТО
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