 С начала суток боевики обстреляли позиции украинской армии в Водяном, Широкино, Авдеевке и Зайцево, - пресс-центр штаба АТО

Об этом в эфире "112 Украина" сообщил спикер пресс-центра штаба АТО Леонид Матюхин, передает Цензор.НЕТ.
"Ночь прошла относительно спокойно. Ни разу боевики не открывали огонь из тяжелого вооружения. Из гранатометов и стрелкового оружия вели огонь по позициям на мариупольском направлении в районе Водяного и Широкино. На донецком - по Авдеевке по Зайцево", - отметил он.
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