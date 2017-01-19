 Средства, выделенные на проведение Евровидения, вернутся Украине уже в этом году двойной или тройной прибылью, - Нищук

Об этом рассказал в интервью глава Минкультуры Евгений Нищук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
"Сразу после победы Джамалы в Стокгольме я понял, что не могу не принять активного участия в этом процессе. Конечно, техническое и организационное обеспечение конкурса лежит на НТКУ как стороне контракта с EBU, но я прекрасно осознавал, что без политической и культурологической поддержки провести Евровидение будет намного сложнее. Это был непростой, но интересный этап. И я благодарен премьер-министру за доверии ко мне и моей работе. Это касается и подготовки правительственных решений, которые мы должны были принять, и иногда очень сложные переговоры со швейцарской стороной, и многое другое. И ни разу мы не сталкивались с угрозами срыва проведения конкурса. Нам удалось, и это был беспрецендентный случай, провести открытый конкурс среди городов-претендентов. Каждый из участников смог показать себя, свой потенциал и свои перспективы. Как заместитель главы оргкомитета я посетил те города-финалисты, которые претендовали на проведение конкурса у себя - Киев, Одессу, Днепр. Я в этом процессе с самого начала - и в рабочие и выходные дни, и я абсолютно уверен, - все под контролем и Евровидение в Украине пройдет. Причем на самом высоком уровне. Уверен, конкурс принесет Украине прибыль и те 15 миллионов евро гарантированных государством в 2016 году вернутся уже в этом году двойной или тройной прибылью", - сообщил министр.
"Любая победа украинца - это победа всей Украины. Евровидение - это еще одно окно возможностей показать в прямом эфире какими мы есть на самом деле, а не такими, какими нас пытаются показать пропагандистские СМИ. Это возможность чтобы в мире стало больше правдивой информации о современной Украине. Конкурс раскручен, он имеет прекрасную телевизионную сетку трансляций по всему миру, и это нужно использовать. Все должны увидеть, что мы можем принять международный конкурс на высочайшем уровне, что нам есть что показать", - подчеркнул он.
"Сейчас проходит процесс утверждения основных локаций конкурсе - помимо концертного зала нужно обеспечить красную дорожку на открытии, европейский городок со штабами каждой страны-участницы и еще многое другое. Предварительно могу сказать, что, возможно, красная дорожка будет возле Мариинского дворца. Уверен, что задействуем локацию Мыстецького Арсенала. Также центр города, Контрактовую площадь и все, чем можно гордиться", - добавил Нищук.
Напомним, Украинская певица Джамала с песней "1944" победила на песенном конкурсе "Евровидение-2016", финал которого проходил в ночь с 14 на 15 мая в столице Швеции Стокгольме. 9 декабря 2016 года на Генеральной Ассамблее Европейского вещательного союза окончательно было подтверждено, что Евровидение-2017 будет принимать Киев. В песенном конкурсе примут участие 43 страны.
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Без слів..
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В тату-салоне мужик говорит, мол, хочу, чтобы у меня был жук на всю спину.
Через пятнадцать минут - готово. Мужик, удивлённо. Что, так быстро ?!
- А чё... Жук, всего три буквы
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Наприклад, замовчують, що Україна в 2016 за одним із важливих показників стала лідером Європи:
http://afp.com.ua/avtotema/Avtorinok_Ukraini__lider_po_tempam_rosta_v_Evrope/
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Слава Офшорам!
Гешефтам Слава !!!
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Для довідки: у нас в 2016 провели не менш масштабні концерти Red Hot Chilli Peppers і Muse на Олімаійському (!) і Scorpions в Палаці спорту. Ну і купа концертів меншого масштабу.
Ви думаєте, Євробачення складніше організувати??
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