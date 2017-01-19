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Все про:Евровидение (479) Киев (15838) Министерство культуры и туризма (261) финансирование (1081) Нищук (76)

 Средства, выделенные на проведение Евровидения, вернутся Украине уже в этом году двойной или тройной прибылью, - Нищук

Евровидение - это возможность показать в прямом эфире адекватную и правдивую информацию об Украине в противовес картинки на пропагандистских СМИ.

Об этом рассказал в интервью глава Минкультуры Евгений Нищук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

"Сразу после победы Джамалы в Стокгольме я понял, что не могу не принять активного участия в этом процессе. Конечно, техническое и организационное обеспечение конкурса лежит на НТКУ как стороне контракта с EBU, но я прекрасно осознавал, что без политической и культурологической поддержки провести Евровидение будет намного сложнее. Это был непростой, но интересный этап. И я благодарен премьер-министру за доверии ко мне и моей работе. Это касается и подготовки правительственных решений, которые мы должны были принять, и иногда очень сложные переговоры со швейцарской стороной, и многое другое. И ни разу мы не сталкивались с угрозами срыва проведения конкурса. Нам удалось, и это был беспрецендентный случай, провести открытый конкурс среди городов-претендентов. Каждый из участников смог показать себя, свой потенциал и свои перспективы. Как заместитель главы оргкомитета я посетил те города-финалисты, которые претендовали на проведение конкурса у себя - Киев, Одессу, Днепр. Я в этом процессе с самого начала - и в рабочие и выходные дни, и я абсолютно уверен, - все под контролем и Евровидение в Украине пройдет. Причем на самом высоком уровне. Уверен, конкурс принесет Украине прибыль и те 15 миллионов евро гарантированных государством в 2016 году вернутся уже в этом году двойной или тройной прибылью", - сообщил министр.

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"Любая победа украинца - это победа всей Украины. Евровидение - это еще одно окно возможностей показать в прямом эфире какими мы есть на самом деле, а не такими, какими нас пытаются показать пропагандистские СМИ. Это возможность чтобы в мире стало больше правдивой информации о современной Украине. Конкурс раскручен, он имеет прекрасную телевизионную сетку трансляций по всему миру, и это нужно использовать. Все должны увидеть, что мы можем принять международный конкурс на высочайшем уровне, что нам есть что показать", - подчеркнул он.

"Сейчас проходит процесс утверждения основных локаций конкурсе - помимо концертного зала нужно обеспечить красную дорожку на открытии, европейский городок со штабами каждой страны-участницы и еще многое другое. Предварительно могу сказать, что, возможно, красная дорожка будет возле Мариинского дворца. Уверен, что задействуем локацию Мыстецького Арсенала. Также центр города, Контрактовую площадь и все, чем можно гордиться", - добавил Нищук.

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Напомним, Украинская певица Джамала с песней "1944" победила на песенном конкурсе "Евровидение-2016", финал которого проходил в ночь с 14 на 15 мая в столице Швеции Стокгольме. 9 декабря 2016 года на Генеральной Ассамблее Европейского вещательного союза окончательно было подтверждено, что Евровидение-2017 будет принимать Киев. В песенном конкурсе примут участие 43 страны.
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На каждом сайте этот долбо.б пишет про доллары в крыму. Надоел уже.
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Конечно Нищук,ЕВРО-2012 яркий тому пример,до сих пор кровью отхаркивается
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Переможець в номінації "долбойоб року - 2016":


Без слів..
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Старый анекдот.
В тату-салоне мужик говорит, мол, хочу, чтобы у меня был жук на всю спину.
Через пятнадцать минут - готово. Мужик, удивлённо. Что, так быстро ?!
- А чё... Жук, всего три буквы
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А что, традиционное московское тату, татаро-монголы издревле так рабов клеймили
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В чомусь Ніщук правий. Та в мене не дуже велика надія, що наші медійники дійсно покажуть Україну з гарного боку. Судячи з того, як зараз наші провідні медійники ( особливо телевізийники) паплюжать усе, що відбувається в Україні!
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А що гарного відбуваєтся в Україні,що медійники ні освітляють? Як Педро їсть двома ротами,та сере трьома сраками?
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Особисто для тебе-нічого гарного. Халявної миски зі жрачкою ніхто тобі не запропонує вже.
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Гарного відбувається багато, на педро зациклюватися не треба. Просто наше телебачення гарні факти замовчує.

Наприклад, замовчують, що Україна в 2016 за одним із важливих показників стала лідером Європи:
http://afp.com.ua/avtotema/Avtorinok_Ukraini__lider_po_tempam_rosta_v_Evrope/
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Метаморфоы.... Стоит челу одеть дорогой костюм и приобщиться к ведомственному буфету, как он неизбежно начинает вещать лозунгами и проповедывать небылицы. А ведь нишук был когда то нормальным...
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Не далее как месяц назад кто то пел что Евровидение убыточное , теперь оно вернется двойной прибылью , кто врет ?
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вернутся тройной прибылью !!!
Слава Офшорам!
Гешефтам Слава !!!
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Чому всі так переймаються тим Євробаченням? Що складного в проведенні кількох концертів???

Для довідки: у нас в 2016 провели не менш масштабні концерти Red Hot Chilli Peppers і Muse на Олімаійському (!) і Scorpions в Палаці спорту. Ну і купа концертів меншого масштабу.

Ви думаєте, Євробачення складніше організувати??
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проблема в тому господа Алени,що ю2влада зробить як завжди страшенні відкати на організації евробачення. а потім щей прибиль краде...............а українці будуть як завжди дурнями-боржниками
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нищук для себя пазлы сложил и теперь для него всё нищяк.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСредства, выделенные на проведение Евровидения, вернутся Украине уже в этом году двойной или тройной прибылью, - Нищук
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