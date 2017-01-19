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Все про:Крещение (109) поздравление (555) Порошенко (10423) Гройсман (1976)

 В Украине отмечают Крещение Господне. Порошенко и Гройсман уже поздравили соотечественников

Сегодня в Украине отмечают Крещение Господне. Считается, в этот день, от полуночи до полуночи, вода приобретает целебные свойства. Поэтому многие идут к водоемам - искупаться в проруби. Также в этот день во всех городах и селах, где есть церкви, святят воду.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Президент и премьер-министр Украины уже поздравили соотечественников с праздником.

"Поздравляю с великим праздником Богоявления и Крещения Христова!", - написал Президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Facebook и опубликовал фото иконы XVI века "Богоявление" с Яворовщины.

крещение

"Друзья, поздравляю с Крещением Господним. Тепла, любви и Божьего благословения каждой семье!", - написал премьер-министр Украины Владимир Гройсман на своей странице в Facebook.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Крещение в Киеве 2017: столичная власть определила 6 мест для купания 19 января

Как сообщалось ранее, сегодня, 19 января, в 14:00 состоится освящение вод возле часовни в честь Крещения Господня в Гидропарке.

Напомним также, на Крещение на станции метро "Гидропарк" с 10:00 до 17:00 будет работать дополнительный выход.

На Крещение на шести столичных пляжах будут дежурить спасатели. В Гидропарке спасательные посты разместят на пляжах "Детский" и "Центральный".





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При чем тут вы оба к нашему христианскому празднику.
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Вот интересно, американцы, англичане, немцы на крещение в прорубь ныряют? Или это только мы с кацапами такие экстремалы?
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Священник не просто окунает, а бросает распятие в воду. За ним устремляются верующие: вернувший крест получает от святого отца личное благословение. "Так делают в Черногории, Болгарии, Греции и еще в ряде стран, - рассказывает игумен Алипий (Светличный). - Иногда к распятию привязывают веревку, которую на всякий случай держит священник в руке
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А наши-то бросили кипу, сканкопию торы. За ними устремляются верующие: вернувшие сии вещи получают обрезание и привязываются веревкой.
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Обрезание вообще крутизна! После ледяной воды самое то!
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У нас -14. С обеда отпросился, иду окунаться. Тем более, что дьяк и Гройсман уже освятили воду.
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Что- то Сеня с Рабиновичем запаздывают.
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Будучи в оппозиции, они прийдут попизже и переосвятят и перепоздравят.
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- Владимир Владимирович, почему не окунаетесь на Крещение?
- Да что-то всё время всплываю...
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Какое отношение иудеи Вальцман и Гройсман имеют к православному празднику крещение?
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после Ильи 2 августа в воду зась ,
В народе говорят, что в День пророка Ильи запрещено купаться. Если 1 августа это не рекомендовалось, то 2-го запрещалось строго-настрого. Этот запрет объяснялся так: Илья-пророк ездит на конях по небу. От быстрого бега в Ильин день одна из лошадей теряет подкову, которая падает в воду, и вода сразу становится холодной.
то есть после Ильи запрещалось купатца потому что вода с 2 августа становилась холодной ,
а 19 января вода типа потеплела и можно купатца , одни противоречия в этих традициях .
А вобще то с Рождеством Хрестовым .
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не это понятно что январь это следующий год , и каким боком следующий год с январем на календаре относитца к предыдущему году с августом в плане потепления воды выше августовской что бы можно было купатца в водоемах , ну это исходя с того что в августе нельзя бо уже вода холодная .
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не вобще то речь не в датах как таковых а в традициях а конкретно , после Ильи купатца нельзя потому что вода холодная ,в Хрещение 19го уже можно хотя потепления воды вобще не замечаю по отношении до августовской когда нельзя исходя с традиций .
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им это крещение как кость в горле. Синагога это крещение не признает
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синагога вобще ни чего с нашего не признает а нам что с того . хай что хотят то и признают .
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О каком крещении может идти речь, если Христос никогда не крестился? И вообще на кресте оказался в 33 года?
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"Порошенко и Гройсман уже поздравили соотечественников" - Абрам Моисеевич, Вы бы или крестик сняли или трусы надели.
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В Украине отмечают Крещение Господне. Порошенко и Гройсман уже в проруби
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ Украине отмечают Крещение Господне. Порошенко и Гройсман уже поздравили соотечественников
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