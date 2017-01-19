 В Украине отмечают Крещение Господне. Порошенко и Гройсман уже поздравили соотечественников

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Президент и премьер-министр Украины уже поздравили соотечественников с праздником.
"Поздравляю с великим праздником Богоявления и Крещения Христова!", - написал Президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Facebook и опубликовал фото иконы XVI века "Богоявление" с Яворовщины.
"Друзья, поздравляю с Крещением Господним. Тепла, любви и Божьего благословения каждой семье!", - написал премьер-министр Украины Владимир Гройсман на своей странице в Facebook.
Как сообщалось ранее, сегодня, 19 января, в 14:00 состоится освящение вод возле часовни в честь Крещения Господня в Гидропарке.
Напомним также, на Крещение на станции метро "Гидропарк" с 10:00 до 17:00 будет работать дополнительный выход.
На Крещение на шести столичных пляжах будут дежурить спасатели. В Гидропарке спасательные посты разместят на пляжах "Детский" и "Центральный".
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- Да что-то всё время всплываю...
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В народе говорят, что в День пророка Ильи запрещено купаться. Если 1 августа это не рекомендовалось, то 2-го запрещалось строго-настрого. Этот запрет объяснялся так: Илья-пророк ездит на конях по небу. От быстрого бега в Ильин день одна из лошадей теряет подкову, которая падает в воду, и вода сразу становится холодной.
то есть после Ильи запрещалось купатца потому что вода с 2 августа становилась холодной ,
а 19 января вода типа потеплела и можно купатца , одни противоречия в этих традициях .
А вобще то с Рождеством Хрестовым .
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