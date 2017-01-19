 Декоммунизация проходит фактически коммунистическими методами. Есть перегибы, - Нищук

Об этом рассказал в интервью глава Минкультуры Евгений Нищук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
"В целом процесс декоммунизации позитивен, неизбежен и логичен - через это проходили многие страны. Другое дело, что в некоторых случаях бывают перегибы. То, что исчезают памятники Ленину и другие каменные идолы - это хорошо, но существует большое количество произведений искусства и объектов советского времени, которые стоило бы сохранить. Даже пропагандистского толка. Формат сохранения можно обсуждать - например, выделить для них отдельный музейный комплекс. Сейчас обсуждается возможность сделать подобный на территории киевского ВДНХ", - заявил министр.
"Как правило, это скульптурные композиции. Есть памятники, созданные известными скульпторами, есть хорошие мозаичные работы на стенах зданий, на остановках и вокзалах - не только в Киеве. Мне жаль, что они зачастую просто сбиваются и закрашиваются. То есть декоммунизация проходит фактически коммунистическими методами. Это история и не обязательно ее уничтожать, ведь можно просто переместить в специально отведенное место. Например, по дороге во Львов на трассе был очень сложный с технической точки зрения и качественный - с точки зрения искусства объект - "Памятник бойцам Первой конной армии", скульпторы которого за него стали Лауреатами Государственной премии им. Т. Г. Шевченко. Он прямо нависал над дорогой, а сейчас там просто металлический скелет, памятник полностью разобран на металлолом, но я считаю, что надо было сохранить", - привел пример Нищук.
"В этом контексте я инициировал присоединение Украины в качестве наблюдателя к соглашению Совета Европы по культурным маршрутам. Один из таких маршрутов называется "Путями тоталитаризма". И как раз страны, которые объединились в этом маршруте - Румыния, Чехия и другие, вместе думают и находят новые способы представление наследия тоталитарного режима. Это касается и зданий, и монументов, и целых городских районов. Есть перегибы и точки зрения декоммунизации на ТВ. Например, в запретах на кино советского периода. Действительно, в ряде фильмов снимались актеры, которые либо подписывали какие-то коллективные письма антиукраинского характера, либо высказывались публично - словом, как-то засветились не с нашей стороны в украинско-российской войне. Например, есть такие в эпизодах "Иронии судьбы". Но ведь многие из этих фильмов снимались 30 и более лет назад - актеры выглядели иначе, да и персонажи, если честно, в сознании людей живут отдельной от игравших их актеров жизнью. К тому же, это, мягко говоря, не премьерные показы, и, при нынешнем развитии Интернета, любой желающий без труда скачает все, что угодно", - продолжил он.
"Именно поэтому сейчас мы в процессе создания межведомственной комиссии с СБУ, Нацсоветом по вопросам телевидения и общественным сектором для того, чтобы урегулировать определенные вещи, которые были изначально топорно проработаны. Конечно, мы не должны заигрывать с советской ностальгией - это время к счастью прошло, к тому же - идет война. Но недостаточная деликатность и рубка с плеча может привести к диаметрально противоположным результатам, чем те, которые мы ждем от декоммунизации", - резюмировал Нищук.
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Ніщук правий-це не наше прислів'я!
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Не подумайте, что я ностальгирую по совку или пытаюсь обелить память живодёров НКД, просто детсво у меня было хорошее. Ходил в две секции. Походы (Крым, Кавказ, Урал) - бесплатно. ДОСАФ - собрал мотоцикл или карт, катайся на соревнованиях наздоровье - бензин, дорога бесплатно. СССР сдох и х..й с ним.
Я это всё к тому, что нынешние "господа" ни чем не лучше, а может ещё беспринципней тех же комуняк. Хрен редьки не слаще.
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чтобы у потомков не было неоднозначности о том строе.
чтобы никто не смог потом говорить что мол было не так уж и плохо...
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Це називається просто-логіка.
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До основанья. - А зачем?...
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