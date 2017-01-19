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 Декоммунизация проходит фактически коммунистическими методами. Есть перегибы, - Нищук

Недостаточная деликатность может привести к диаметрально противоположным результатам, чем те, которые ожидаются от декоммунизации

Об этом рассказал в интервью глава Минкультуры Евгений Нищук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

"В целом процесс декоммунизации позитивен, неизбежен и логичен - через это проходили многие страны. Другое дело, что в некоторых случаях бывают перегибы. То, что исчезают памятники Ленину и другие каменные идолы - это хорошо, но существует большое количество произведений искусства и объектов советского времени, которые стоило бы сохранить. Даже пропагандистского толка. Формат сохранения можно обсуждать - например, выделить для них отдельный музейный комплекс. Сейчас обсуждается возможность сделать подобный на территории киевского ВДНХ", - заявил министр.

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"Как правило, это скульптурные композиции. Есть памятники, созданные известными скульпторами, есть хорошие мозаичные работы на стенах зданий, на остановках и вокзалах - не только в Киеве. Мне жаль, что они зачастую просто сбиваются и закрашиваются. То есть декоммунизация проходит фактически коммунистическими методами. Это история и не обязательно ее уничтожать, ведь можно просто переместить в специально отведенное место. Например, по дороге во Львов на трассе был очень сложный с технической точки зрения и качественный - с точки зрения искусства объект - "Памятник бойцам Первой конной армии", скульпторы которого за него стали Лауреатами Государственной премии им. Т. Г. Шевченко. Он прямо нависал над дорогой, а сейчас там просто металлический скелет, памятник полностью разобран на металлолом, но я считаю, что надо было сохранить", - привел пример Нищук.

"В этом контексте я инициировал присоединение Украины в качестве наблюдателя к соглашению Совета Европы по культурным маршрутам. Один из таких маршрутов называется "Путями тоталитаризма". И как раз страны, которые объединились в этом маршруте - Румыния, Чехия и другие, вместе думают и находят новые способы представление наследия тоталитарного режима. Это касается и зданий, и монументов, и целых городских районов. Есть перегибы и точки зрения декоммунизации на ТВ. Например, в запретах на кино советского периода. Действительно, в ряде фильмов снимались актеры, которые либо подписывали какие-то коллективные письма антиукраинского характера, либо высказывались публично - словом, как-то засветились не с нашей стороны в украинско-российской войне. Например, есть такие в эпизодах "Иронии судьбы". Но ведь многие из этих фильмов снимались 30 и более лет назад - актеры выглядели иначе, да и персонажи, если честно, в сознании людей живут отдельной от игравших их актеров жизнью. К тому же, это, мягко говоря, не премьерные показы, и, при нынешнем развитии Интернета, любой желающий без труда скачает все, что угодно", - продолжил он.

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"Именно поэтому сейчас мы в процессе создания межведомственной комиссии с СБУ, Нацсоветом по вопросам телевидения и общественным сектором для того, чтобы урегулировать определенные вещи, которые были изначально топорно проработаны. Конечно, мы не должны заигрывать с советской ностальгией - это время к счастью прошло, к тому же - идет война. Но недостаточная деликатность и рубка с плеча может привести к диаметрально противоположным результатам, чем те, которые мы ждем от декоммунизации", - резюмировал Нищук.
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Нищук чокнулся. Прошло уже более 30 лет как рухнул сатанинский ужасный и жестокий ком.режим,забравший миллионы жизней украинцев,а в Украине только в прошлом году,очень поздно решили провести декоммунизацию и он говорит что это рано и неделикатно.Чокнулся совсем.Ну забирай себе все памятники ком. идолам и молись на них,а чего украинцы должны на них смотреть,о чем они должны ностальгировать? О ГУЛАГах,о репрессиях,о запретах всего украинского в Украине,о голодоморе? Ностальгируй сам,пришибленный и у себя дома.
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И еще.Памятники ставились в СССР не просто для памяти,а для идеологического воздействия на психику людей в целях укрепления коммунистического преступного сатанинского режима.Поэтому декоммунизацию провели очень поздно,надо было еще в 1991 году все убрать и забыть,а у нас предательская пророссийская компартия была до недавнего времени,при чем в Раде.Такие промедления и привели в Майданам и войне.
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Навіщо ж на них молитися. Нехай вони потріскаються і травою поростуть. Нові пам'ятники треба будувати, що б був вибір куди квіти возлагать."Весь мiр насилья мы разрушим", це ж гасло комуністів.
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"Лес рубят-щепки летят".

Ніщук правий-це не наше прислів'я!
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Раньше грабили КОМУНЯКИ . Сейчас камсамалисты . Пети , сени , Парубии , , Турчины и другая мразь реально возглавляли комсомол в Украине . Уже когда ЕТО дерьмо отбрешет и отворует то придут люди к власти .
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Забыл основного эмбицыла Вилкула и отброс общества Пашинского
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Комуняк (во временв Лёни) заботила политическая и идеалогическая сторона. Экономике и собственному обогащению они уделяли меньше внимания чем сегодняшние казнокрады. Какой бы не был конченый Совок, но народ не голодал, как сейчас. Школа, детсады, секции, кружки, специальное образование и ВУЗы были бесплаными или очень доступными, коммуналка копеешная.

Не подумайте, что я ностальгирую по совку или пытаюсь обелить память живодёров НКД, просто детсво у меня было хорошее. Ходил в две секции. Походы (Крым, Кавказ, Урал) - бесплатно. ДОСАФ - собрал мотоцикл или карт, катайся на соревнованиях наздоровье - бензин, дорога бесплатно. СССР сдох и х..й с ним.
Я это всё к тому, что нынешние "господа" ни чем не лучше, а может ещё беспринципней тех же комуняк. Хрен редьки не слаще.
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Я имел в виду предыдущую руководящую мразь : Кравчук развалил экономику и не начал реформы, Кучма - грабеж народного добра бандитами типа Ахметов и другими , Тимошенко и Ющенко пробрехали Майдан - это бывшие комунисты . Сейчас у власти их подхолуйники комсомольцы.
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А что ленинска кузня вне закона? Шоколядный никак не хо расстаться с фартовым названием?
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1917 год те же лица странной нацинальности и такими же методами
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Нічого дивного: декомунізацію проводять колишні камуністи-камсамольці.
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Если разобраться то дорога на Львов не то место где надо ставить Памятник бойцам Первой конной армии , ставили бы где то на юге , а не там где они люлей получили . У нас тоже висит в горах доска памяти трех чекистов , когда разобрались ,оказалось что их бандеровцы за изнасилование кончили .
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как всётаки некоторым тяжело расставаться с го*ном в головах и наяву!!!!
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Ну у некоторых говно в головах -это понятно,но почему у Нищука это говно появилось -непонятно.
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Че то сомневаюсь что за 3200 можно такого пляща купить .
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да надо оставить Гулаг как самый яркий памятник СССР.
чтобы у потомков не было неоднозначности о том строе.

чтобы никто не смог потом говорить что мол было не так уж и плохо...
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Евгений Нищук .. на лошади держится всадник, на всаднике держится крепость
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Не согласен. Проблема не в методах, а в отсутствии единой концепции. Отсюда и спонтанность исполнения. Относительно памятников - тем более не согласен. Памятники посвящаются событиям, людям, фактам из истории и в этом их смысловая ценность, а не в том,ени он был создан. Не могу например себе представить памятник гитлеру в германии, даже если бы его сваял какой нибудь обелевский лауреат.
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Ну так забирай к себе в Германию весь этот мусор Спотанноконцептивный , будет дасистфантастиш.
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дебилизм шагает с перегибом переименовав коммунистический тупик в тупик имени бандеры он все равно остался тупиком.
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Памятники посвящаются событиям, людям, фактам из истории и в этом их смысловая ценность , а если в итоге оказывается что события выдуманы или искажены ?
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Реально думаешь что под тем памятником сидит экскурсовод и ждет кого то кому надо что то объяснить ?
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Я реально прочитав те, що пропонує Ніщук-це і обговорюю. А ти прочитав?
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У всіх музеях є екскурсоводи, а Ніщук пропонує створити музейний комплекс.
Це називається просто-логіка.
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Наше понимание или отношение к событиям поменялось. В истории мало мало событий, которые носили бы однозначный характер. У разных сторон- разные оценки. И история - не есть точной наукой, излагаются интерпретации того или другого события, явления, личности. И в дальнейшем не исключено, что нынешние оценки тоже будут подвержены пересмотру.
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Тоже может быть , только большой объем фактажа надо уничтожить .
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комунистическими методами было бы, если бы по депутатам опоблока санями на площади каталися или живьём в топках ТЭЦ сжигали. А так это детские шалости
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Помню я этот памятник! Реально нависал. Ну, и наверное- когда-нибудь бы звизданулся! Похож на памятник у Каховки. Но у Каховки- не нависает.
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Смело мы в бой пойдем.За власть нардепов.И как один умрем в борьбе за ...?
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Весь мир насилья мы разрушим
До основанья. - А зачем?...
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А забыли протоколы сионских мудрецов. В том тексте программа уничтожения памятников народа. И не делают исключений. С какой стати нам их жалеть.
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лет, эдак, семьдесят назад, кое-кто, про перегибы уже говорил.)
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Со стороны, сугубо формально, хирург со скальпелем, спасающий пациента, похож на преступника, порезавшего его ножом и методы их чем-то похожи - и тот и тот режет.
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У нас такая тачанка в Мариупольском краеведческом музее стоит. По детству я, когда тётя-смотритель уходила в другой зал- влезал на неё и давил на гашетки "максимки". И млел, от счастья. Потом узнал, что лента там- неправильная, стальная, образца 1942-го года. Не холщовая. Расстроился.
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Да ладно - типа гость их будущего, и воюет оружием будущего - сейчас и Максимы и винтовки Мосина снова на войне используют. И снова Украину от россиян защищают...
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Да! Всё правильно. В Широкино воюет "максимка", образца 1913-го кажись. Без нареканий от бойцов. Тока тяжелый- говорят. У нас, на сайте, даже фоторепортаж был.
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Нельзя называть улицы именами политических деятелей. Пройдёт совсем немного времени и все они будут переименованы.
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