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Все про:пожар (2933) церковь (932) Черкасщина (450)

 Деревянная церковь сгорела на Черкасщине, - ГСЧС

В с. Мехедовка Драбовского района Черкасской области пожаром уничтожена деревянная церковь.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС.

По информации ведомства, в с. Мехедовка Драбовского района 18 января около 11 часов. 30 мин. в деревянном здании Украинской православной церкви "Успения Пресвятой Богородицы" (размерами 30х20 м) возник пожар, вследствие которого огнем уничтожена церковь.

В 16 ч. 22 мин. подразделениями ГСЧС пожар ликвидирован. Жертв и пострадавших нет.

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"Предварительная причина - нарушение правил эксплуатации печного отопления", - сказано в сообщении.

Напомним, по данным ГСЧС, в результате пожаров на прошлой неделе погибло 60 человек.
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"Предварительная причина - нарушение правил эксплуатации печного отопления" --- нет просто бога прогневили
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Если принадлежали к Московскому патриархату, то уже этим прогневили.
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Очень часто пишут "Украинская православная церковь", не упоминая Московский патриархат, а принадлежность Киевскому патриархату указывают "УПЦ КП"
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Ерунда, во власти столько грешников, что деньги быстро найдутся, чтобы новую отстроить.
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Редактор !!!

На ЧеркаЩине,
а не на ЧеркаСЧине !!!
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А кто может подсказать это сгорела наша родная украинская церковь УПЦ Киевского Патриархата, или же вражеская маскирующаяся под УПЦ но чужого Московского патриархата КГБешного бандита и вора Кырыла Гундоса, которая состоит буквально только из одних бандитов попов сепаратистов присланных из лапотной фашистской педерации паРАШИ. Может и жалеть что сгорела не стоит?
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Какому бы патриархату не принадлежала церковь если она старинная и является историческим памятником то это утрата для всего народа. А здание можно передать от одного патриархата другому.
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