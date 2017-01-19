 Деревянная церковь сгорела на Черкасщине, - ГСЧС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС.
По информации ведомства, в с. Мехедовка Драбовского района 18 января около 11 часов. 30 мин. в деревянном здании Украинской православной церкви "Успения Пресвятой Богородицы" (размерами 30х20 м) возник пожар, вследствие которого огнем уничтожена церковь.
В 16 ч. 22 мин. подразделениями ГСЧС пожар ликвидирован. Жертв и пострадавших нет.
"Предварительная причина - нарушение правил эксплуатации печного отопления", - сказано в сообщении.
Напомним, по данным ГСЧС, в результате пожаров на прошлой неделе погибло 60 человек.
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На ЧеркаЩине,
а не на ЧеркаСЧине !!!
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