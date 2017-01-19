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 Трамп уже придумал новый лозунг для своей президентской кампании в 2020 году

Избранный президент США озвучил слоган в интервью и сразу дал поручение своему адвокату запатентовать его.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Корреспондент", избранный президент США Дональд Трамп в интервью The Washington Post представил новый слоган для своей президентской кампании в 2020 году.

"Сохраним Америку великой", − так звучит новый лозунг Трампа.

Отмечается, что во время интервью избранный президент дал поручение своему адвокату запатентовать слоган.

Трамп также отметил, что, по его мнению, одной из обязанностей хорошего президента является то, что он должен быть "заводилой для страны", показывая личный пример.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Если попытаетесь проигнорировать репортера, который говорит что-то, что вам не нравится, против вас встанет единый фронт", - американские журналисты - Трампу

Напомним, лозунг кампании 2016 года "Сделаем Америку снова великой" Трамп запатентовал всего через несколько дней после поражения Митта Ромни на выборах 2012 года.

Ранее сообщалось, что менее половины жителей США уверены в способности Трампа справиться с мировым кризисом, а также мудро использовать военную силу.
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Тоді харківським ультрас треба запатентувати "Путін ху...ло!"
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Да. Зря не запатентовали.

Уже озолотились бы.
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Дедушка Трамп думает жить вечно? В его возрасте думать о 2020 легкомысленно,неизвестно что завтра будет.)))
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Скрепно по-русски подлизнули зад Президента США с намёком:
"ТРАМП, СНИМИ САНКЦИИ!"
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Надо так понимать, что по итогам первого срока правления Трампа слоган "сохраним Америку" будет самым актуальным?
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Просто Трамп еще один придурок помешаный на вяличии. Мне этот лозунг напоминает расейское "вставание с колен"
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Да таких придурков все больше приходит к власти. Правьій популизм шагает по планете.
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О вставании с колен.

"Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев отказался разговаривать с журналистами «Дождя», сопроводив отказ бранным комментарием.

«Пройдите, пожалуйста, в жопу. Примите уверения в нашем неизменном почтении», - ответил Леонтьев, когда журналисты попытались получить его комментарий."
https://lenizdat.ru/articles/1146153/

Позже представитель «Роснефти» в разговоре с «Би-би-си» заявил, «Ну хватит говно-то подбирать. Знаете что, идите вы подальше, не хочу я отвечать на ваш вопрос», - сказал он.

В «Роснефти» сочли корректной реакцию на вопрос о «мигалке» Сечина.

https://republic.ru/posts/78663
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А Обама с исключительной нацией? Разве он не ставил Америку выше всех?
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все стараются развиваться и только трампопут мечтаю о сохранении и возвращении
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уже давно придумано до него !
"Боже Америку храни !"
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Лучших заводил, чем Ленин, Сталин, Гитлер, Путин не найти.
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фуйло мелок и жалок по сравнению с другими тремя , те даже убийства проводили с имперским размахом .
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ожидаем новый американский хит !
Трамп(!) - ла-ла-лалала-ла-ла-лала(!)
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Трамп, па-па-па-па-па-па-Трамп (на мелодию 7-40)
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Так! Украина уже видывала одного патентователя лозунгов. Только из лозунга получился лузинг
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Ну что ж это козломордой сволоте так не везет-то ? Был один скафандр на всю Казляндию и тот прос#али:

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Попали француз, немец и русский на остров населённый людоедами. Поймали те их и говорят: - Мы бы вас сразу съели, но есть у нас одна проблема - вождь совсем смеяться перестал. Ничто его не удивляет - не радует. В общем, даём каждому по два больших стальных шара, по пустой комнате метр на метр и три дня сроку, чтоб придумать, чем удивить вождя. Кто его рассмешит, тот останется жить. Через 3 дня приводят вождя. Залез он к французу. Тот шарами жонглирует и перед собой, и за спиной, и ногами… - Так у нас любой мальчишка может делать, - сказал вождь, и француза тут же съели. Зашёл вождь к немцу. Тот умудрился один шар идеальной формы поставить на другой. Посмотрел вождь: - Так у нас каждый воин может делать. Съели немца. Заходит он к русскому. Вдруг раздается жуткий хохот, и из комнаты выползает хохочущий вождь. Все в недоумении: - Что? Как? - Вы представляете, - говорит вождь сквозь хохот, - Пустая комната метр на метр, два стальных шара идеальной формы…. А этот придурок....Он один сломал, а другой потерял…
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Вождь: "Где шары?"
Русский: "Та один я сразу про...бал, а второй куда-то закатился".
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А що-вже є сумніви, що цього не вдастся зробити?
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Если в Китае будет проживать и работать 2 миллиарда населения,Омерика все равно будет впреди планеты Всей...,Закон Джунглей
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Теперь осталось придумать прощальную речь и можно отдыхать .
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Упокой Господи душу усопшего раба Божия ...
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если так дальше пойдет, то пусть патентует следующее: "догоним и перегоним расею!"...
и ведь смогут, пиндосы треклятыя...и наладить выпуск "боярышника"...и "фальконы" падать начнут с завидным постоянством...а уж скульптур из говна налепят - не счесть!...
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Вот почему американцам везет с президентами, а другим нет?
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Чем тебе фуйло с бульбой не угодили ? При любом американском президенте за посты на украинском сайте тебе бы шиш платили .
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тётя Роза ‏@Anakoyher
Выполняя боевое задание в непростых условиях, проститутки страны
безусловно внесли свой вклад в сближение народов России и США.
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Не в "образе"! нужно было в виде пуделя изобразить, тогда бы узнал! Хоть лавруша не коняка, но всвете последних заявлений ("о переодевании в женское") вполне узнаваем!
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цікаво, а як, в якому світлі американці згадують Буша молодшенького? гадаю, цей переплюне!!!!
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Херня,після завтра,буде,волохатий,ЧМО!!!
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А писали, що ставки приймають, скільки він протримається до імпічменту ...
Ексцентрики, певно, всі є оптимістами.
Я його взагалі не сприймаю. Б-р-р-р-р.
Ну, патентуй, поскачи ще трохи, а ми подивимося.
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Трамп обещал вернуть былое величие США, и он всё для этого делает и сделает . А больше он никому ничего не обещал . А в них прывыкли обещания сдерживать .
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мне мне нужно колбасы,мне не нужно масла.лишь бы звёздочка кремля навсегда угасла... лозунг Путлера
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Да он и года не пробудет президентом! Куда ему второй срок! Смешно!
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фирма ТРАМПДОНАЛЬДС закупает в неограниченном количестве петухов РАБссии,желательно Сибирской породы Боярышников... :D
справки по тилихвону : Белый дом,Уошингтон, Трампу Адольфу Алоизычу
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наверно, после его первого срока вполне актуальным будет лозунг сохранения Америки
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А как кацапов выкручивает. Это надо было вставать так рано. Кацапы. Вы боитесь что вас сотрет цивилизация и развитие. Потому вы будите этому мешать. Или хотя бы на цензоре дурь нести.
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Похоже на кацапское : встаём с колен . А звучит как результат его правления за предыдущий период )))))))))))
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Вставание с колен для рабссиянцев закончилось трагически,удаившись башкой тупой о потолок,86% баранов стали лишне хромой сомными
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Интересно, а лапотники уже решили, как будут отмечать инавгурацию трампа в 2020 г.?
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Какой то неуверенный слоган. Если нужно что то сохранить, значит этого осталось немного.Это онг намекает, что за одну каденцию разосрет все что можно?
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Схеми ‏@cxemu 16 ч.16 часов назад
Савченко пройшов випробувальний термін головою Миколаївської ОДА: http://bit.ly/2iIIbTs А чи пройде випробування Савченком Миколаївщина?


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Не кажи "Гоп!", допоки... Що там хуйло масковскіх повій вихваляв? Кажуть, Трамп ними теж був дуже задоволений - многоходовока-хуйовочка? Ну-ну...
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Не много ли вЯликих на маленьком земном шарике? Не столкнет ли кто-то кого-то с него?
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🇷🇴 Румынская сотня ‏@latiniano 9 ч.9 часов назад
Трамп открыл свой грязный рот на журналистов и получил войну
алкаш Леонтьев послал журналистов в жопу и они пошли
цивилизационный разрыв
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Бабушка гадала да надвое сказала: то ли дождь,то ли снег,то ли трамп будет,то ли нет..😕😕😕
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в Фейсбуке мне одна дамочка нацарапала :
Вы так ненавидите РАБссию,что готовы лезть на амбразуру дота?
говорю дочка,абразуру дота я не закрою своим телом хоть у меня о рост 197 см,а вес 100 кг это умел делать только Александр Матросов при росте 174 и весе 65 кг
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Меня постоянно мучает один вопрос - неужели во всей Республиканской партии не нашлось адекватного кандидата на пост президента? И нужно было выдвинуть вот это????
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Не "Поднимем Расеюшку с колен"???!!!.....
Странно... Похоже на фейк - неверю!....
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Оце американці обрали собі преза, такої ганьби ще не було в історії США
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3 года максимкум Трамп будет Президентом....потом импичмент...........какой 2020 й))))).
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Совешание в кремле после избрания Обамыча в первый раз...
ведмедев: ну что пацанва, заткнём за воротник негритоса?
Путлер : что два 2 пальца об Зенит-Арену.
ШойХу : ставлю литр Боярышника и 10 литров Мильдония..
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Язик - без кісток. Поки що Трамп банкрутував кілька разів, а як буде на цей раз - побачимо.
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теперь вам на одно осталось уповать что Путин не захочет брать Украину от Трампа. Идите на дно одни как титаник.
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Трампыч отберёт Виолончели Путлера в фонд помощи голодающим Поволжья.В голодном на РАБссии 1921 году американским миллиардер Арманд Гаммер выдал товарищу чЛенину именной чек на миллиард долларов.товарищ Сралин за это бабло купил пулеметы винтовки и прочую хрень,вместо пшеницы ячменя ржи кукурузы и тд...
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Москву надо топить ,зжеч не помогает складки местности
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Доллар на Рабссии в 1922 году стоил 255 000 рублей
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Где то я похожее уже слышал... а помидоры он тоже будет тракторами давить?
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С такими подходами , ему бы первый срок БЕЗ импичмента до конца досидеть !
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Товарищ Дональд теперь сделает все как надо. То что его избрали говорит о том что еще есть высшая спарведливость
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не знаю но раз ты на сайте значит пускают в качестве интернет терапии
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Обамыч за время президенства соорудил 18 млн.рабочих мест.
позавчера на нескольких Уральских заводах и фабриках уволено 20 000 кацаПсинов..Удар в спину Трампу..
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомТрамп уже придумал новый лозунг для своей президентской кампании в 2020 году
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