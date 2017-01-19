 Трамп уже придумал новый лозунг для своей президентской кампании в 2020 году

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Корреспондент", избранный президент США Дональд Трамп в интервью The Washington Post представил новый слоган для своей президентской кампании в 2020 году.
"Сохраним Америку великой", − так звучит новый лозунг Трампа.
Отмечается, что во время интервью избранный президент дал поручение своему адвокату запатентовать слоган.
Трамп также отметил, что, по его мнению, одной из обязанностей хорошего президента является то, что он должен быть "заводилой для страны", показывая личный пример.
Напомним, лозунг кампании 2016 года "Сделаем Америку снова великой" Трамп запатентовал всего через несколько дней после поражения Митта Ромни на выборах 2012 года.
Ранее сообщалось, что менее половины жителей США уверены в способности Трампа справиться с мировым кризисом, а также мудро использовать военную силу.
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Уже озолотились бы.
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Монеты разумеется из серебра (есть и из золота но масса неизвестна)
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"ТРАМП, СНИМИ САНКЦИИ!"
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"Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев отказался разговаривать с журналистами «Дождя», сопроводив отказ бранным комментарием.
«Пройдите, пожалуйста, в жопу. Примите уверения в нашем неизменном почтении», - ответил Леонтьев, когда журналисты попытались получить его комментарий."
https://lenizdat.ru/articles/1146153/
Позже представитель «Роснефти» в разговоре с «Би-би-си» заявил, «Ну хватит говно-то подбирать. Знаете что, идите вы подальше, не хочу я отвечать на ваш вопрос», - сказал он.
В «Роснефти» сочли корректной реакцию на вопрос о «мигалке» Сечина.
https://republic.ru/posts/78663
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"Боже Америку храни !"
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Трамп(!) - ла-ла-лалала-ла-ла-лала(!)
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Русский: "Та один я сразу про...бал, а второй куда-то закатился".
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и ведь смогут, пиндосы треклятыя...и наладить выпуск "боярышника"...и "фальконы" падать начнут с завидным постоянством...а уж скульптур из говна налепят - не счесть!...
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@Anakoyher
Выполняя боевое задание в непростых условиях, проститутки страны
безусловно внесли свой вклад в сближение народов России и США.
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https://www.youtube.com/watch?v=lMfC_Wq96BE
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Ексцентрики, певно, всі є оптимістами.
Я його взагалі не сприймаю. Б-р-р-р-р.
Ну, патентуй, поскачи ще трохи, а ми подивимося.
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https://www.youtube.com/watch?v=sFmKXrTrbF4&feature=youtu.be
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"Томагавки падающие на Москву"
Неизв. художник, 1856, СПб, Эрмитаж
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Кабмин отстранил Омеляна от руководства "Укрзализныцей" - https://goo.gl/rvRazm
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справки по тилихвону : Белый дом,Уошингтон, Трампу Адольфу Алоизычу
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Савченко пройшов випробувальний термін головою Миколаївської ОДА: http://bit.ly/2iIIbTs А чи пройде випробування Савченком Миколаївщина?
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Трамп открыл свой грязный рот на журналистов и получил войну
алкаш Леонтьев послал журналистов в жопу и они пошли
цивилизационный разрыв
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Помните екс-главмусора Винницкой области? Разлекайтесь.
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Вы так ненавидите РАБссию,что готовы лезть на амбразуру дота?
говорю дочка,абразуру дота я не закрою своим телом хоть у меня о рост 197 см,а вес 100 кг это умел делать только Александр Матросов при росте 174 и весе 65 кг
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Странно... Похоже на фейк - неверю!....
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ведмедев: ну что пацанва, заткнём за воротник негритоса?
Путлер : что два 2 пальца об Зенит-Арену.
ШойХу : ставлю литр Боярышника и 10 литров Мильдония..
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позавчера на нескольких Уральских заводах и фабриках уволено 20 000 кацаПсинов..Удар в спину Трампу..
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