 Спецмиссия ОБСЕ зафиксировала 98 взрывов на Донбассе 17 января

Об этом говорится в отчете миссии, обнародованном 18 января, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українські Новини".
"СММ зафиксировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня в Донецкой области, включая 81 взрыв по сравнению с предыдущим отчетным периодом (16 января), когда было зафиксировано 362 взрыва", - говорится в отчете.
В Луганской области миссия зафиксировала 18 взрывов 17 января.
Миссия продолжила контролировать процесс разведения сил и средств в Станице Луганской, Золотом и Петровском, свобода передвижения миссии была ограничена на всех 3 участках.
Миссия также уточнила сообщения СМИ о том, что 16 января неизвестные бросали бутылки с зажигательной смесью в здание храма в Киеве.
Согласно отчету, на ул. Щусева наблюдатели видели следы горения на деревянном фасаде здания церкви и на окне.
Поблизости находилась разбитая бутылка и клочки обгоревшей ткани со стойко выраженным запахом бензина.
По словам женщины, работающей в церкви, рано утром 16 января, приблизительно в 04:00, люди в масках забросали здание церкви бутылками с зажигательной смесью.
Как сообщалось, миссия ОБСЕ зафиксировала 362 взрыва в Донецкой области и 24 - в Луганской 16 января.
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Они и в Киеве мониторят?
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В Гаагу?
Или пока устное предупреждение?
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