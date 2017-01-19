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Все про:взрыв (3592) ОБСЕ (2187) обстрел (5122)

 Спецмиссия ОБСЕ зафиксировала 98 взрывов на Донбассе 17 января

Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) зафиксировала 81 взрыв в Донецкой области и 18 - в Луганской 17 января.

Об этом говорится в отчете миссии, обнародованном 18 января, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українські Новини".

"СММ зафиксировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня в Донецкой области, включая 81 взрыв по сравнению с предыдущим отчетным периодом (16 января), когда было зафиксировано 362 взрыва", - говорится в отчете.

В Луганской области миссия зафиксировала 18 взрывов 17 января.

Миссия продолжила контролировать процесс разведения сил и средств в Станице Луганской, Золотом и Петровском, свобода передвижения миссии была ограничена на всех 3 участках.

Миссия также уточнила сообщения СМИ о том, что 16 января неизвестные бросали бутылки с зажигательной смесью в здание храма в Киеве.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Представители ОБСЕ вынесли из-под обстрела снайпера боевиков тело убитого мужчины в Золотом-4, - Нацполиция

Согласно отчету, на ул. Щусева наблюдатели видели следы горения на деревянном фасаде здания церкви и на окне.

Поблизости находилась разбитая бутылка и клочки обгоревшей ткани со стойко выраженным запахом бензина.

По словам женщины, работающей в церкви, рано утром 16 января, приблизительно в 04:00, люди в масках забросали здание церкви бутылками с зажигательной смесью.

Как сообщалось, миссия ОБСЕ зафиксировала 362 взрыва в Донецкой области и 24 - в Луганской 16 января.





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Миссия также уточнила сообщения СМИ о том, что 16 января неизвестные бросали бутылки с зажигательной смесью в здание храма в Киеве.Источник:http://censor.net.ua/n423935

Они и в Киеве мониторят?
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Не только , они есть даже в западных областях .
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И что с этой информацией делать?
В Гаагу?
Или пока устное предупреждение?
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Эта куnсткамeра отвeчаeт за оборооспособость Украиnы...жeсть-жeстяnка...
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Гадю вже ніхто і ніщо не відмаже-навіть не намагайся.
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Спецмиссия ОБСЕ зафиксировала 98 взрывов на Донбассе 17 января - при чем здесь сявченко?
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Гадя одиn из пeрсоnажeй этого парада уродов. Свято сьогодnі,ne випрошуй грубощів,облизуй потиxenьку Пьeтю і ne чіпай людeй,всі зnають,що ти пороxобот,тож працюй тиxenько...
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Тобі командувати кортить? То у ВСУ чекають на офіцерів запасу.
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Я ж тeбe просив ne чіпай мene, лижи Пeтра-брexливого, копійчиnу заробиш
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Звичайno, аджe "xороші" в nас тільки Пьeтя та його камаnда...А я погаnий)))
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Хороші в нас люди, не політики. Та навіть не всі люди хороші.
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Сашко прошу припиnи))) Давай кращe Пьeтe лозуnг вигадаэмо...nаприклад "Пeтя -прeзік,Пeтя-клас,Пeтя-думаeт о nас")))пойдeт?
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Вигадуй-мене вигадки не цікавлять. Лише факти.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСпецмиссия ОБСЕ зафиксировала 98 взрывов на Донбассе 17 января
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