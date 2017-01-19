 Число кибератак на системы НАТО в 2016 году увеличилось на 60%, - генсек НАТО

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "112 Украина", об этом пишет газета Die Welt.
По словам главы альянса, в 2016 году число кибератак увеличилось на 60% в сравнении с предыдущим годом и достигло порядка 500. Столтенберг подчеркнул, что большая часть из них велась не частными лицами, а при финансовой поддержке со стороны государств.
"Я чрезвычайно обеспокоен подобным развитием ситуации, и киберзащита станет одной из ключевых тем на следующем саммите НАТО. Нам необходимо усилить работу в этой области", - сказал генсек НАТО.
Кроме того, Столтенберг отметил, что альянс получал несколько сообщений от государств - членов НАТО о попытках хакеров вмешаться в избирательный процесс.
Напомним, Соединенные Штаты 29 декабря прошлого года в связи с кибератаками, приписываемыми России, объявили о введении санкций в отношении некоторых российских компаний, Федеральной службы безопасности и Главного управления Генштаба ВС РФ. Американские власти также выслали 35 российских дипломатов и сообщили о закрытии двух принадлежащих России объектов в штатах Нью-Йорк и Мэриленд.
Незасекреченную версию доклада о предполагаемом вмешательстве России в выборы в США американская разведка опубликовала 6 января. В документе говорилось, что разведка США "с высокой долей уверенности" считает, что президент РФ Владимир Путин распорядился организовать кампанию по вмешательству в выборы президента США. По версии Вашингтона, российское руководство пыталось дискредитировать кандидата от демократов Хиллари Клинтон и создать условия для победы республиканца Дональда Трампа.
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На собрании председатель колхоза говорит: в прошлом году мы посадили по пять центнеров картошки на гектар - все съел колорадский жук. В этом году мы посадили по десять центнеров картошки на гектар - и опять все съел колорадский жук. В следующем году мы посадим по пятнадцать центнеров на гектар! Пусть он, сволочь, подавится!
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