EN|RU|UK
Темы дня:

Стрельба в Олевске

Компромат на Трампа

Санкции против России

Переговоры Савченко с боевиками

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

 За рубежом
  447  11
Все про:киберпреступление (207) НАТО (5140) хакер (528) Столтенберг (380)

 Число кибератак на системы НАТО в 2016 году увеличилось на 60%, - генсек НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил о резком увеличении числа кибератак на системы НАТО.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "112 Украина", об этом пишет газета Die Welt.

По словам главы альянса, в 2016 году число кибератак увеличилось на 60% в сравнении с предыдущим годом и достигло порядка 500. Столтенберг подчеркнул, что большая часть из них велась не частными лицами, а при финансовой поддержке со стороны государств.

"Я чрезвычайно обеспокоен подобным развитием ситуации, и киберзащита станет одной из ключевых тем на следующем саммите НАТО. Нам необходимо усилить работу в этой области", - сказал генсек НАТО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сенат США начинает собственное расследование темы влияния РФ на выборы президента США

Кроме того, Столтенберг отметил, что альянс получал несколько сообщений от государств - членов НАТО о попытках хакеров вмешаться в избирательный процесс.

Напомним, Соединенные Штаты 29 декабря прошлого года в связи с кибератаками, приписываемыми России, объявили о введении санкций в отношении некоторых российских компаний, Федеральной службы безопасности и Главного управления Генштаба ВС РФ. Американские власти также выслали 35 российских дипломатов и сообщили о закрытии двух принадлежащих России объектов в штатах Нью-Йорк и Мэриленд.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Американские сенаторы внесли законопроект о новых санкциях США против России

Незасекреченную версию доклада о предполагаемом вмешательстве России в выборы в США американская разведка опубликовала 6 января. В документе говорилось, что разведка США "с высокой долей уверенности" считает, что президент РФ Владимир Путин распорядился организовать кампанию по вмешательству в выборы президента США. По версии Вашингтона, российское руководство пыталось дискредитировать кандидата от демократов Хиллари Клинтон и создать условия для победы республиканца Дональда Трампа.


 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Заголовок типо как в анекдоте про картошку и колорадского жука...

На собрании председатель колхоза говорит: в прошлом году мы посадили по пять центнеров картошки на гектар - все съел колорадский жук. В этом году мы посадили по десять центнеров картошки на гектар - и опять все съел колорадский жук. В следующем году мы посадим по пятнадцать центнеров на гектар! Пусть он, сволочь, подавится!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Рашистська сволота таки вдавиться. Вірніше, її вдавлять.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Одні картоплю саджають, інші давлять-кожному своє.
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
https://www.google.kz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjWjY69vs3RAhVECywKHblSBeAQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fsoyuz.dirty.ru%2Fvot-on-pervyi-russkii-khaker-1280742%2F&bvm=bv.144224172,d.bGg&psig=AFQjCNEjSU85HL881aFM9rfv2iO5eBA-bw&ust=1484890540926831
 показать весь комментарий
Ответить
 
А отвeтить ne могут))) этот цирк рассчитаn nа слабоумnыx...Трамп прийдe порядок nавeдe!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Решение данной проблемы одно это отключить Россию от всемирной паутины о сразу дышать легше станет
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомЧисло кибератак на системы НАТО в 2016 году увеличилось на 60%, - генсек НАТО
 Облако тегов
Антитеррористическая операция боевик ВР Гройсман Давос Донбасс Евросоюз задержание Кабмин Киев Крым Минздрав минские соглашения Нацполиция ОБСЕ обстрел оккупация Пинчук Порошенко Путин Рева реформы Россия Савченко СБУ суд Супрун Ульяна США Трамп убийство
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти