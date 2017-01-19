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 За прошедшие сутки боевики 37 раз обстреляли позиции сил АТО, применяя 120-мм минометы, ПТРК и БМП, - штаб

За минувшие сутки 18 января 2017 г. террористы осуществили 37 обстрелов в зоне АТО. Двое украинских воинов получили ранения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сводке пресс-центра штаба АТО за минувшие сутки 18 января 2017 г.

По данным штаба, из минометов оккупанты обстреливали Талаковку, из гранатометов и стрелкового оружия - Славное, Павлополь, Гнутово, Талаковку, Новотроицкое, Широкино, Водяное. По Новотроицком огонь вел снайпер. По Широкино - БМП противника.

На луганском направлении из минометов калибром120-миллиметров российско-оккупационные войска обстреливали Новоалександровку и Троицкое, из 82-миллиметровых минометов - Новозвановку, из гранатометов и стрелкового оружия - Станицу Луганскую и Новозвановку. По Новозванивке враг также вел огонь из противотанковых ракетных комплексов.

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Также сообщается, что на донецком направлении из гранатометов и стрелкового оружия были обстреляны позиции сил АТО в районе Зайцево и Авдеевки.

"В общем зафиксировано 37 обстрелов. Двое наших военнослужащих ранены", - сообщили в пресс-центре АТО.

Как сообщалось ранее, 17 января террористы обстреляли украинских полицейских на Луганщине.
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Не может быть!
Порошенко ясно сказал - это террористы, а у них только самопалы и рогатки!!!
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І чому ти не президент? Все назвав би своїми іменами.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЗа прошедшие сутки боевики 37 раз обстреляли позиции сил АТО, применяя 120-мм минометы, ПТРК и БМП, - штаб
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