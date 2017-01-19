 За прошедшие сутки боевики 37 раз обстреляли позиции сил АТО, применяя120-мм минометы, ПТРК и БМП, - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сводке пресс-центра штаба АТО за минувшие сутки 18 января 2017 г.
По данным штаба, из минометов оккупанты обстреливали Талаковку, из гранатометов и стрелкового оружия - Славное, Павлополь, Гнутово, Талаковку, Новотроицкое, Широкино, Водяное. По Новотроицком огонь вел снайпер. По Широкино - БМП противника.
На луганском направлении из минометов калибром120-миллиметров российско-оккупационные войска обстреливали Новоалександровку и Троицкое, из 82-миллиметровых минометов - Новозвановку, из гранатометов и стрелкового оружия - Станицу Луганскую и Новозвановку. По Новозванивке враг также вел огонь из противотанковых ракетных комплексов.
Также сообщается, что на донецком направлении из гранатометов и стрелкового оружия были обстреляны позиции сил АТО в районе Зайцево и Авдеевки.
"В общем зафиксировано 37 обстрелов. Двое наших военнослужащих ранены", - сообщили в пресс-центре АТО.
Как сообщалось ранее, 17 января террористы обстреляли украинских полицейских на Луганщине.
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