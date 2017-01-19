 Порошенко: Уверен, что продолжение сотрудничества Украины и США будет очень эффективным

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛIГАБiзнесIнформ, об этом президент Украины сообщил в интервью изданию The Wall Street Journal во время визита на Всемирный экономический форум в Давосе.
"... во-первых, мы пользуемся сильной поддержкой обеих партий. Я абсолютно уверен, что продолжение нашего сотрудничества с США будет очень эффективным", - заявил Порошенко журналистам.
"Это было бы моим большим удовольствием и думаю, это была бы очень эффективная встреча, беря во внимание мое впечатление от телефонного разговора (с Трампом. - Ред.)", - подчеркнул Порошенко.
Отметим, Президент Украины планирует поездку в Вашингтон в следующем месяце. Он выразил надежду на встречу с Трампом впервые после их разговора, во время которого Порошенко поздравил Трампа с победой на выборах в ноябре.
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