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Все про:посол (1026) Турция (1750) убийство (4566)

 Организатор выставки, на которой убили посла РФ Карлова, задержан в Турции

Турецкая полиция задержала организатора выставки, на которой был убит посол Российской Федерации в Турции Андрей Карлов.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛIГАБiзнесIнформ, об этом сообщает турецкое агентство Hurriyet.

Правоохранители проверяют возможную связь между организатором выставки и убийцей посла Мевлютом Алтынташем.

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Напомним, 19 декабря Андрей Карлов был убит 22-летним Мевлютом Алтынташем, которого подозревают в связях с проповедником Гюленом и в причастности к попытке июльского переворота.

Убийство произошло во время открытия фотовыставки "Россия глазами турков" в Анкаре, Алтынташ выстрелил в Андрея Карлова со словами: "Помните Алеппо, помните Сирию. Мы не оставим вас в покое. Только смерть остановит меня. Мы умираем под Алеппо, ты умрешь здесь". Одетый в официальный костюм с галстуком Алтынташ выстрелил в спину дипломата, предположительно, восемь раз. Турецкая полиция убила его в результате спецоперации, при этом были ранены еще три человека.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Убийство российского посла в Турции. Новое ВИДЕО

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Шкода, непоганий був флеш-моб тоді на виставці
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