 Организатор выставки, на которой убили посла РФ Карлова, задержан в Турции

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛIГАБiзнесIнформ, об этом сообщает турецкое агентство Hurriyet.
Правоохранители проверяют возможную связь между организатором выставки и убийцей посла Мевлютом Алтынташем.
Напомним, 19 декабря Андрей Карлов был убит 22-летним Мевлютом Алтынташем, которого подозревают в связях с проповедником Гюленом и в причастности к попытке июльского переворота.
Убийство произошло во время открытия фотовыставки "Россия глазами турков" в Анкаре, Алтынташ выстрелил в Андрея Карлова со словами: "Помните Алеппо, помните Сирию. Мы не оставим вас в покое. Только смерть остановит меня. Мы умираем под Алеппо, ты умрешь здесь". Одетый в официальный костюм с галстуком Алтынташ выстрелил в спину дипломата, предположительно, восемь раз. Турецкая полиция убила его в результате спецоперации, при этом были ранены еще три человека.
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